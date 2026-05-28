Код на здоровье: мошенники начали выманивать деньги у россиян, маскируясь под клиники

Мошенники сказали, что в их «справках» данные всех медицинских учреждений. Такого не бывает Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

ЖУЛИКИ ПИШУТ С ОШИБКАМИ

Мне на почту в Макс часто приходят сообщения и звонки от мошенников. Как правило, нелепые и предсказуемые. «Приносят посылки», которых я не жду и не заказывал, «находят неучтенный стаж» с вытекающей отсюда прибавкой к пенсии, обещают «бесплатные анализы и полезные процедуры» на весь организм и прочие мечты халявщика. Я, бывает, забавы ради пошлю их куда подальше, а иногда и вовсе не отвечаю, когда времени нет.

Но тут вижу что-то новенькое. Предлагают даже не оформить (конечно, это долго и нудно что-то оформлять), а уже готовую электронную медицинскую карту, которая будет «всегда под рукой!». Нужно только войти в «электронную регистратуру». Вот и ссылочка, пожалуйста: только нажми, и все готово.

Подкупает и название в адресной строке, оно начинается с таких символов: poliklinika.ru. Не правда ли, что-то знакомое? Действительно, очень напоминает название известной коммерческой медицинской сети — Поликлиника.Ру. Но стоит приглядеться, и видишь, что латиница какая-то странноватая: совсем не такая, как у известной сети, да и вообще с ошибками.. Какой двоечник на каком хуторе лепил эту легенду? Специально не буду указывать ошибки, чтобы не облегчать мошенникам жизнь.

Ладно, захожу по ссылке. «Введите одноразовый пароль для безопасного доступа к вашим медицинским данным», предлагает невидимый жулик. Уже приготовлены клеточки и шесть цифр. Ввожу — конечно же, другие циферки. Клеточки покраснели и затряслись — ага, не любят, когда их обманывают! Можно подумать, я люблю.

Еще что насторожило: в адресной строке — poliklinica.ru, а название моего собеседника - «Мед Плюс». Причем, после того, как мой обман не прошел, к беседе почему-то подключился еще один ресурс - «Мед справка».

«Возникла проблема? - участливо спросила «справка» - Если еще что то не понятно, напишите нам (знаки препинания привожу без исправления)». Впечатление, что это соревнуются два мошенника: кто раньше меня облапошит.

Звоню в реальную Поликлинику.Ру.

- Нет, - говорят, - никаких специальных предложений для создания электронных карт мы не рассылали. Когда человек к нам обращается, у него автоматически формируется электронная карта, доступная в личном кабинете. Адресная строка выглядит совсем не так, как та, которая пришла к вам. Чат в Максе у нас есть, он называется, как и вся наша сеть, а к названиям «Мед Плюс» и «Мед справка» мы отношения не имеем.

Кстати, клиника «Медплюс» тоже существует. И тоже не имеет отношения к этой афере. Спрашиваю у самих мошенников: «Вы какая клиника?» Отвечают уклончиво: «Это касается всех медучреждений». Ну прямо Минздрав, не меньше.

Так что люди, будьте бдительны, особенно, клиенты указанных клиник.

Мошенники начали выманивать деньги у россиян, маскируясь под клиники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ВВЕСТИ КОД

А если бы я ввел эти шесть цифр пароля? То ничего бы не было. Но мне пришло бы злорадное сообщение, что меня обманули и теперь контролируют мой личный кабинет в Госуслугах. Затем мне бы стали названивать «сотрудники» ФСБ, полиции или Центробанка и полные тревоги и сочувствия предложили бы мне «спасение» — перевести деньги со всех моих счетов на «безопасный счет».

Потом раздался бы звонок от другого «сотрудника» каких-то «спецслужб», и он сказал бы, что я попался: они про меня все, мол, знают, я переводил деньги на финансирование украинской армии. Но если я это сделал под влиянием мошенников, то так и быть, мне дадут шанс реабилитироваться. Для этого надо «поучаствовать в спецоперации»: поджечь, взорвать, застрелить.

Дальнейшее известно на сотнях, если не тысячах примеров: статья, срок, небо в клеточку.

- На самом деле это неправда: какие-то цифры, которые пришли к человеку не от Госуслуг, а извне и которые он повторил и куда-то отправил, не имеют никакого отношения к Госуслугам и не приводят к взлому аккаунта и краже персональных данных, - сказал KP.RU эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. - Но мошенники так говорят, и люди верят. Это называется создание ложного ощущения опасности.

Проще говоря, берут на понт. Действительно, для того, чтобы мошенник мог войти в личный кабинет на Госуслугах, нужно отдать ему свой мобильный телефон. Проверено. Но присланный код лучше не вводить, если не хотите получить порцию насмешек и оскорблений и десятки настойчивых звонков и сообщений об «опасности», которые на несколько часов парализуют ваш телефон — не самые приятные ощущения.

ШЕСТЬ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ Я ПОНЯЛ, ЧТО ЭТО МОШЕННИКИ

1. Подозрительная адресная строка: ошибки в латинском написании слова «поликлиника».

2. Телефон. На чате «Мед плюс» указан номер 89790455680. Проверяю привязку к региону - это Республика Крым. Странно для московской организации.

3. По одному и тому же вопросу общаются два чата.

4. Выясняю, чей это чат, какой организации, клиники. Указанные в названии реальные клиники сообщили, что не имеют к этому оповещению никакого отношения. Сами мошенники не могли указать свою принадлежность. А если бы назвали какую-нибудь организацию, я бы не поленился туда позвонить и проверить.

5. Мошенники сказали, что в их «справках» данные всех медицинских учреждений. Такого не бывает. ЕМИАС, например, не видит результаты осмотров в платных поликлиниках. В медучреждениях это знают.

6. Данные медосмотров в электронном виде у нас и без жуликов есть: в личном кабинете платной клиники, в разделе «Здоровье» на Госуслугах, а в Москве — и на портале Mos.ru.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОМНЕВАЕШЬСЯ

Конечно, всего этого можно в голове не удержать. Тем более, когда думаешь о чем-то своем, а тут раз — и предлагают что-то удобное и полезное. Но мы уже взрослые и должны понимать: что-то хорошее и бесплатно — это вряд ли. Такие предложения всегда, ну просто на автомате, должны вызывать сомнения и желание либо пройти мимо (с мыслью: «Я вас об этом не просил, мне и так хорошо»), либо перепроверить.

Найдите в интернете телефоны указанных в сообщениях организаций, позвоните и спросите, как и что. Если название не находится, а в переписке или по телефону вам говорят, что это некий «единый центр», то знайте: вас дурят, никаких «единых центров» без названия и телефонов не существует. Это примерно то же самое, что «безопасный счет». Тут же прервите общение.

Еще вариант: обратитесь в свою поликлинику — там обязательно все объяснят. Или в Единую медицинскую справочную службу — телефон 122 во всех регионах страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как отличить настоящее банковское уведомление от ловушки мошенников: названы 5 признаков

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

На карту неожиданно пришли деньги от незнакомца: в чём суть мошенничества и как не попасться на эту уловку