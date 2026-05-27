В отчетах школ - шик, а знаний у детей - пшик: Наталья Касперская на примере дочери-семиклассницы о том, что не так с образованием

Наталья Касперская - мама пятерых детей, из которых двое ходят в школу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Наталья Ивановна - признанный эксперт в сфере IT-технологий, сейчас - президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт». А еще - мама пятерых детей, из которых двое ходят в школу. Так что оценки, домашка, электронный журнал, школьные предметы и госстандарты ее волнуют так же, как и всех родителей. Тем, что зацепило, встревожило, Касперская делится в соцсетях. Свежий пост вызвал большой резонанс в сети. Публикуем его с разрешения автора.

“Заканчивается учебный год. Самое время поговорить об образовании и о связи этого образования с цифровизацией, которая как бы призвана повысить качество этого самого образования.

Излишний контроль часто вызывает сопротивление и желание контролируемых его обойти. Однако есть и другая реакция на него - ослабление самоконтроля со стороны контролируемых, следование по течению, безропотное выполнение всех требований контрольных органов, ведущее к деградации исследуемых. Эта тенденция особенно сильна в школьном образовании — как у учителей, так и у учеников.

Рассмотрим это явление на конкретном примере. В конце четверти я проверяю в электронном сервисе МЭШ оценки моей младшей дочери (конечно, надо это делать регулярнее, чем раз в четверть, но дочь учится в 7-ом классе и довольно самостоятельна, вроде бы…). И вдруг я вижу в дневнике сплошные двойки по алгебре, включая последнюю контрольную работу.

Простейших небольших разъяснений, как решать какой-то тип задач, достаточно, чтобы ребёнок начал успешно решать их самостоятельно. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Спрашиваю, что за задания были в контрольной. После некоторых усилий находим их на каком-то сайте. Сайт крутит рекламу на большей части экрана (зачем там вообще реклама? И почему коммерческая структура выдаёт задания школьникам?!).

Дочь пытается решать задачи одну за другой, и я понимаю, что она просто ничего не знает. Чистый лист. Я объясняю, как решать первую задачу, а дальше выписываю из других вариантов 5 аналогичных задач и даю ей решать самой. Вторую задачу дочь решает с небольшой моей помощью, а последующие – уже сама. И так мы делаем со всеми заданиями из контрольной.

Оказывается, что простейших небольших разъяснений, как решать какой-то тип задач, достаточно, чтобы ребёнок начал успешно решать их самостоятельно. Казалось бы, это ровно то, что должен был сделать учитель — но почему-то не сделал, а просто ставил двойки.

Дочь поняла принцип обучения. На другой день она выясняет, что на следующей контрольной будет решение систем линейных уравнений, сама находит 10 вариантов и все их быстро решает правильно. То есть моя гипотеза о математической тупости ребёнка не подтверждается.

Начинаю выяснять методику преподавания. Оказывается, учитель даёт материал не по учебнику, а изобретает (возможно, копирует из Интернета или даже генерирует) сама и даёт цифровые задания.

Задания эти, во-первых, разрозненны, бессистемны, и, соответственно, не формируют у ребёнка последовательного восприятия знаний. А во-вторых, их решения легко найти в Интернете. Но – как мне рассказала знакомая учительница – за распространение цифровых заданий учителю доплачивают 5 тысяч рублей в месяц. Пять тысяч рублей не за качество знаний учеников, не за выращенных олимпиадников, нет – за формальный показатель загоняния детей в цифру!

Наталья Касперская: "Оказывается, что простейших небольших разъяснений, как решать какой-то тип задач, достаточно, чтобы ребёнок начал успешно решать их самостоятельно". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Возможно, есть дети, которые способны, в отличие от моей дочери, воспринимать цифровое нечто в качестве при обучении. Но довольно показательно, что ещё 7 из 26 человек в этом классе имеют результат по алгебре ниже тройки. И это в матклассе, замечу! Видимо, у этих семерых тоже есть проблема с восприятием материала в таком виде.

Я поговорила с замдиректора. У школы учительница на хорошем счету, слывет строгой, но справедливой. Но я лично не могу понять, как у хорошего учителя неглупый ученик за год не сумел получить никаких знаний. При этом цифровые задания даются, выполнение домашних заданий фиксируется в электронном дневнике, оценки ставятся – что ж ещё надо! А реальный результат – кого он волнует кроме родителей?

На этом примере мы наблюдаем превращение критериев оценки качества работы учителя в формалистские критерии, задаваемые цифровизацией.

Если метрика становится целью, она перестаёт быть метрикой. Начинаются приписки и формальное исполнение.

Цифровизация может фиксировать только формальные критерии, а не такие неощутимые, как, например, глубину понимания материала учениками, качество полученных реальных знаний, уважение к знанию и учителю. В результате по формальным критериям — всё хорошо, а что там знают ученики (и знают ли они что-то) – вообще неизвестно.

Второй пример. Ввели в школе электронный дневник. Теперь дети не помнят, какие у них предметы завтра, что задали на дом. Если вдруг приложение электронного дневника «зависает» или нет Интернета, то начинается паника: где найти ДЗ, какие завтра предметы?

У детей, не видевших обычных дневников и получающих все в электронной форме, гораздо хуже формируется самодисциплина Фото: Ксения КОНЮХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сделаю предположение, что у детей, не видевших обычных дневников и получающих все в электронной форме, гораздо хуже формируется самодисциплина (если формируется вообще), потому что всегда под рукой помощник, подсказка, костыль.

Ну, и напоследок. В электронном дневнике в описании урока есть вставка рекламы «ИИ-помощник объяснит непонятное на примерах». В принципе, это логичный следующий шаг. Если работу учителя оценивать на соответствие формальным критериям, то подачу знаний можно подменить искусственным интеллектом. ИИ на примерах покажет решение задачи, сам же её как-то (неточно, с определенной долей вероятности, ибо это генеративный ИИ, то есть по определению – вероятностная технология) решит, сам даст ученику и сам выставит ему оценку.

А через пару десятилетий обученные таким образом детки пойдут на рынок труда имитировать работу, потому что реально работать и думать их никто не научил. Их будет окружать непонятная им сложнейшая техника, разработанная предыдущим поколением. Вероятно, тогда придётся будущим поколениям уходить из умных городов, создавать новые деревни и начинать цивилизацию заново.

Что ж, такие примеры в истории уже бывали."