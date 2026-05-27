Поменяется ли отношение Армении к России и что ждет Пашиняна после выборов: разбор политической обстановки

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что судьбу членства республики в Евразийском экономическом союзе решит не он, а народ страны. Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что судьбу членства республики в Евразийском экономическом союзе решит не он, а народ страны. Об этом он заявил во время встречи с избирателями. «Я говорю, что у армянского народа должна быть альтернатива - быть в составе ЕАЭС или в составе ЕС», — сказал политик.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, заявил: «Мы поставляем газ Армении почти в 4 раза дешевле, себе в ущерб, в это непростое время поддерживаем экономику Армении и ее граждан. Что получаем взамен? Непорядочность Пашиняна».

На Радио «Комсомольская правда» говорили с Николаем Севостьяновым, политологом, востоковедом.

КТО ДРУГ, КТО ВРАГ?

- Что происходит в отношениях России и Армении, ЕАЭС и Еревана?

- Нам сегодня сложно относиться к Армении как к дружественному государству. Пашинян сделал достаточно, для того, чтобы Армения таким государством быть перестала. И продолжает это делать. И ресурсы, которые в Армении отрабатывают западные нарративы - они по-прежнему продолжают продвигать тезис, что Россия, оказывается, для Армении чуть ли не исторический враг.

- В СМИ, в Сети или в умах?

- Можно посмотреть некоторые эфиры или подкасты и прийти в ужас. Там события, где сталкивались Армения и Турция, подаются чуть ли не как сговор между османскими и российскими властями.

- Такого никогда не было?

- Это передергивание исторических фактов. Тем не менее, это работает. Пашинян, собственно, пришел к власти на двух вещах. На усталости армян от прежних армянских властей и на усталости армян от постоянного ожидания войны с Азербайджаном, или с Турцией, или с обоими одновременно.

Армении придется выбирать - быть в составе ЕАЭС или в составе ЕС. Фото: Press Office of the Prime Minist/XinHua/Global Look Press

ВОЙНА И МИР

- В итоге они войну получили.

- Армения войну не получала при тех властях, которые, если верить нынешней пропаганде, как раз все делали для этой войны. Нет, эту войну страна получила именно при нем. Но потом ему удалось сделать удивительную вещь.

- Насколько удивительную?

- Он сумел перекинуть мостик от этих самых прежних властей к Карабаху и к России. И это позволило ему, с одной стороны, сгладить эффект от потери Карабаха, показать, что это, якобы, не его вина. И что, вообще, это не так плохо. А с другой стороны, во всем обвинить русских. И это продолжается и сегодня. Там говорят: а почему вы за нас не пошли воевать, почему вы нас не защитили?

- А надо было?

- Ну как Россия могла с точки зрения де-юре воевать на азербайджанской территории, которой с армянской точки зрения являлся Карабах — ведь даже сам Ереван ее своей официально не признавал!

ГАЗ ДЛЯ ВАС

- Это нагнетание негатива к России надолго?

- Оно продолжается все эти годы, и оно никуда не уйдет. При том эти самые сегодняшние запреты на поставки в Россию и из России сторонники Пашиняна не воспринимают как катастрофу. Они считают, что это временные действия перед выборами. И, после того, как выборы закончится, все вернется на круги своя. И все запреты будут сняты. В этом большинство, как ни странно, не сомневается.

- Но, например, по поставкам газа — там же есть договор, а договоры нарушать нехорошо...

- Насколько я знаю, его расторгнуть сегодня – это проблема. Это возможно, но это приведет к потерям. Но газ – не единственное от чего они зависят. Россия – это вообще главный экспортный рынок для Армении. Это и агросектор, и алкоголь, и цветы…

- И минералка «Джермук».

- А еще реэкспорт, который идет через Армению в Россию, на котором они хорошо получают. Рычагов воздействия достаточно. Но должна быть конечная цель - чего мы хотим.

- А чего мы хотим?

- Если мы считаем, что можем ограничениями или, наоборот, бонусами снова сделать Армению дружественным государством - этого не получится. Слишком большие ресурсы вложены сегодня в то, чтобы Россию в глазах жителей республики сделать исчадием ада. И, сколько бы мы ни вкладывали с нашей стороны, мы в лучшем случае получим нулевой вариант, где ненависть и симпатии будут более-менее уравновешены. Но это, мне кажется, не то, что нужно, если говорить о серьезных вложениях в армянскую экономику.

Пашинян сделал достаточно, для того, чтобы Армения перестала быть дружественным государством для России. Фото: REUTERS.

С КЕМ ВЫ?

- От нас зависит поставить вопрос ребром — вы в ЕАЭС или в ЕС?

- Верно. Они сидят на двух стульях – а почему нет, если все платят? Понятно, что никто не требовал от Еревана выслать европейских или американских послов. Но принимать у себя Зеленского, человека, который там говорил, как он будет Россию уничтожать - это уже не многовекторная политика, и не сидение на двух стульях.

- Там идет предвыборная кампания - и на этом фоне к ним прилетает госсекретарь США Марко Рубио.

- Там снова речь о пресловутом «коридоре Трампа». Он пока существует, в основном, на бумаге. Это то, что армяне очень хотят получить от американцев. Считают, что это откроет им новую эру.

ПАШИНЯН НЕ ПРОИГРАЕТ

- Этот визит поможет Пашиняну переизбраться?

- И без этого визита я не вижу сегодня никаких перспектив, при которых Пашинян эти выборы проигрывает. Нет консолидированной оппозиции внутри Армении. Ядерный электорат Пашиняна по-прежнему довольно значителен.

- Он отпустил Карабах, он устраивает скандалы, у него проблемы с Россией — за счет чего он победит?

- Да, ему не могло пойти на пользу то, что он войну проиграл - но он сумел обыграть это в свою пользу! При том, именно действия Еревана в период горячей фазы боевых действий привели к тому, что оборона в Карабахе начала рушиться раньше, чем она могла. Там был вариант ухода в зиму, с другим вектором развития ситуации. Но это сейчас обсуждать нет смысла.

- А что касается «его» электората?

- По-прежнему много людей, которые настолько ненавидят прошлую власть, которая была до Пашиняна, что они считают: кто угодно лучше прежних. И есть люди, которые считают, что чума на оба ваших дома — и они просто исключены из процесса. А дальше- эти самые его оппоненты. У каждого из них свой отдельный кружок, которые не всегда друг с другом нормально блокируются. Потому он может себя чувствовать довольно безопасно. Все идет по одним лекалам уже 8 лет. Мне кажется, не будь этого Пашиняна, появился бы другой. Это не случайный пассажир.