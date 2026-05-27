В Президентском кадетском училище имени М.А. Шолохова Росгвардии, расположенном в Москве, прошло прощание выпускников 11-х классов со Знаменем училища. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Президентском кадетском училище имени М.А. Шолохова Росгвардии, расположенном в Москве, прошло прощание выпускников 11-х классов со Знаменем училища.

«Это знаковое событие для каждого воспитанника, обозначающее завершение важного этапа в их жизни», - прокомментировали кадры с мероприятия в Росгвардии.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Торжественная церемония прощания с реликвией является также «последним звонком» для кадет младших курсов. Этот воинский ритуал имеет большое значение для маленьких кадет, которых учат, что знамя училища - символ чести, доблести и будущих побед в служении Отечеству.

В торжественной церемонии приняли участие представители органов исполнительной власти Российской Федерации, офицеры центрального аппарата ведомства, ветераны войск, преподаватели, воспитатели, и родители кадет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Почетное наименование «имени М.А. Шолохова» кадетскому училищу было присвоено накануне празднования столетия со дня рождения лауреата Нобелевской премии, великого писателя Михаила Александровича Шолохова приказом Департамента образования г. Москвы в 2004 году.

В 2006 году корпусу за значительные достижения в учебно-воспитательной работе на общем построении всех кадетских корпусов г. Москвы на Красной площади было вручено впервые учрежденное Почетное знамя Департамента образования г. Москвы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

А в 2007 году училище становится победителем во Всероссийском конкурсе «1000 лучших организаций и учреждений России» в номинации «За стабильную и эффективную деятельность». Первое место в этой номинации корпус поделил с МГУ имени М.В. Ломоносова.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП