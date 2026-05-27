Не подал руки фашисту-парламентеру, за что нацисты расстреляли всю его семью: трагическая судьба героя обороны Брестской крепости Андрея Кижеватова

Командно-начальствующий состав 89-го пограничного отряда города Брест, 1940 год. А.М. Кижеватов – в первом ряду, крайний справа

ИЗ БЕДНЯКОВ В СТАРШИНЫ

Тяжела была жизнь крестьянского сына Андрея Кижеватова. В мордовское село Селикса пришли бандиты. Убили отца, Митрофана Павловича. 16-летний Андрей тянул всю семью. Поднимал двух младших братьев и сестру. Помогал измученной трудами матери. Валил лес, пахал на полях зажиточных земляков. В семье одного из таких познакомился с Катериной Миловановой. Влюбился. И хоть богатая родня невесты была против, взял Катю в жены. В 21 год стал отцом дочери Нюры. А вскоре молодого отца призвали на срочную службу. Ему повезло - попал в 7-ю Самарскую имени Английского пролетариата кавалерийскую дивизию. В ней служили и Георгий Жуков, и Константин Рокоссовский.

Окончив школу младшего начсостава, Кижеватов стал командиром орудия. А еще через два года понял — хочет служить на границе. И был назначен старшиной батареи маневренной группы в 17-м Тимковичском погранотряде. В 1930-е годы чего только не пришлось пережить на советско-польской границе — и стычки с диверсантами, и рейды против контрабандистов, и провокации западных соседей.

Кижеватов Андрей Митрофанович с супругой Екатериной Ивановной, дочерью Анной и сыном Иваном, 1932-1934 гг. На френче у А.М. Кижеватова виден знак отличника артиллерийских частей РККА (Музей Боевой славы им. А.М. Кижеватова)

ШЛИ НА ЗАПАД

В конце 1930-х младшему лейтенанту Андрею Кижеватову вновь повезло: начальником 17-го погранотряда стал майор Александр Кузнецов. Московские инструкторы учили пограничников и рукопашному бою и взрывотехнике, и стрельбе из всех видов оружия — от пулемета до снайперской винтовки.

Командир орудия Кижеватов Андрей Митрофанович (справа) с сослуживцем, 1931-1932 гг. (Музей Боевой славы им. А.М. Кижеватова)

В сентябре 1939-го Кижеватов стал и.о. начальника 4-й заставы, которая вместе с частями Красной армии пошла на запад - устанавливать новую советскую границу в Западной Белоруссии.

Бойцы Кижеватова работали как спецназ. Они пленили почти восемь сотен польских пограничников и жандармов. Захватили четыре десятка машин и 27 мотоциклов, полтысячи лошадей, много оружия. И даже восемь катеров и три мотоброневагона.

К концу сентября дошли до Бреста.

Исполняющий должность начальника 4-й заставы 17-го пограничного отряда младший лейтенант Кижеватов Андрей Митрофанович, 1939 год (Российский государственный архив социально- политической истории)

9-я ОГНЕВАЯ

20 застав - на 182 километра новой границы. 9-й погранзаставе поручили рубежи у Брестской крепости. Именно эту 9-ю заставу в июле 1940-го и возглавил Кижеватов. Тогда он и предположить не мог, что всего 11 месяцев отпущены ему, чтобы подготовить своих пограничников к самому главному бою в жизни. И в страшном сне не приснилось бы ему, какая судьба отпущена его семье.

22 июня 1941-го застава Кижеватова года оказалась на направлении главного удара Гитлера по Советскому Союзу. Немецкие «Юнкерсы» обрушили на Брестскую крепость вал бомб. А мортирные дивизионы — тучи снарядов.

В первые же минуты нападения фашисты смогли разрушить здание заставы. Оружейные комнаты завалило. Многие пограничники погибли, многих ранило. Но с оставшимися в строю лейтенант Кижеватов смог организовать сопротивление в районе Тереспольских ворот. Это стало ключевой точкой обороны всей Брестской крепости.

Те, кто чудом остался живым в том аду, позже вспоминали про начальника заставы:

- Его видели в самых опасных местах. Он был в первых рядах атакующих. Не однажды раненный, в грязных повязках с проступающей кровью, он не выходил из строя и неутомимо подбадривал людей.

Бойцы Кижеватова ходили в разведку. Были и пулеметчиками, и снайперами. Брали языков, прихватывая и трофейное немецкое оружие. Одного из пулеметчиков ранили в обе ноги. Когда его хотели оттащить в укрытие, он просил передать лейтенанту Кижеватову, что «еще может бить фашистов».

Наталья Контровская, ставшая свидетелем героизма пограничников 9-й заставы, после войны вспомнила такой эпизод:

- К концу дня 22 июня, когда стих ураганный артиллерийский огонь, мы из подвала увидели, что у комендатуры среди развалин лежала Тоня Шульженко, жена помощника начштаба 3-й погранкомендатуры. У ее трупа ползал сынишка. Немцы стреляли. Никогда не забыть мне бойца, который спасал Диму. Он пополз за ребенком. Протянул руку, чтобы подтянуть мальчика к себе, да так и остался лежать. Потом двое раненых поползли к Диме, спасли его. Малыш тоже был ранен…

Семья А.М. Кижеватова: мать Анастасия Ивановна, жена Екатерина Ивановна, дети: Иван, Галина и Анна, 1941 год

СДАВАТЬСЯ НЕ ЗАХОТЕЛ НИКТО

Пограничники Кижеватова не только отражали до шести атак гитлеровцев в день — они и сами ходили в контратаки. У фашистов росли потери. И тогда немцы решили отправить в крепость парламентера - предложить ее защитникам капитуляцию и жизнь.

После войны боец 9-й погранзаставы Георгий Еремеев рассказал:

- По радио немцы передали, что в 10 часов в крепость с белым флагом зайдет немецкий переводчик. Он от имени командования будет вести переговоры. Кижеватов усилил оборону. В 10 часов появляется немец с плетеными погонами, в белых перчатках. Кижеватов вышел навстречу. Немец хотел поздороваться, но Кижеватов руки не подал. Сказал: «Твои руки внешне чисты, а на самом деле облиты кровью». Показал в сторону убитых немцев, которые лежали в воротах штабелями. Показал наших, которых не успел убрать. Спросил: «За что эти люди погибли?». Немец ответа не дал.

На предложение прекратить сопротивление, поскольку вермахт «уже под Смоленском», начальник обескровленной 9-й заставы сказал, что соберет всех, кто держит оборону и, «если придем к общему выводу, и решим в вашу пользу, пусть тогда солдаты идут».

Гитлеровский парламентер удивился: неужели советский офицер не желает сохранить собственную жизнь? Обещал, что его командование «спасет и всю вашу семью до конца войны». Посулил: «Вам будут созданы лучшие условия».

Раненый лейтенант-пограничник заявил, что выбрал смерть от собственной пули и отказался от предложенной немцем сигареты.

- Если ваш народ пожелает прекратить бессмысленную оборону, то в 4 часа дня поднимите белый флаг над крепостью, - сказал на прощание немецкий переговорщик. - Мы пришлем солдата, который покажет вам, куда направиться.

Кижеватов рассказал оставшимся в живых защитникам крепости о предложении врага. Сдаваться из собравшихся в подвале не захотел никто.

КАК ОН ПОГИБ?

О том, как погиб Андрей Кижеватов, есть две версии.

По одной, 29 июня, когда немцы ждали, что крепость падет к их ногам, он прикрывал огнем прорыв из окружения группы под командой старшего лейтенанта Александра Потапова. Кижеватов стрелял до последнего, отвлекая гитлеровцев на себя.

По другой версии, которую в книге-исследовании «Брестская крепость» выдвинул писатель-историк Сергей Смирнов, старлей Потапов в начале июля поручил Кижеватову с группой пограничников подорвать понтонный мост через Буг, который навели фашисты у крепости.

Боец погранзаставы Сергей Бобренок позже вспоминал: да, Кижеватов погиб, уничтожая мост. Но было это не в первых числах июля, а в роковой день 29 июня.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении А.М. Кижеватову звания Героя Советского Союза (Государственный архив Российской Федерации)

РАЗНАЯ ПАМЯТЬ

Гитлеровцы оказались злопамятны. Они не простили начальнику 9-й погранзаставы его стойкости и неуступчивости. Осенью 1942-го в брестской деревне Великорита нацисты нашли и расстреляли мать Кижеватова, Анастасию Ивановну и его жену Екатерину. Убили и детей - 14-летнюю Нюру, 10-летнего Ваню, двухлетнюю Галю Кижеватовых.

Только через 15 лет о подвиге Кижеватова и других героев обороны советского форпоста на западной границе узнала страна. В 1957-м вышла книга «Брестская крепость». Через год имя Кижеватова присвоили погранзаставе (сегодня это 11-я застава Брестской погрангруппы Госпогранкомитета Республики Беларусь).

А еще через 5 лет его родную деревню под Пензой назвали Кижеватово.

6 мая 1965-го лейтенанту Андрею Кижеватову было присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно.

КСТАТИ

16 лет назад на экраны вышел российско-белорусский фильм «Брестская крепость», в котором начальника 9-й заставы сыграл известный и любимый многими артист Андрей Мерзликин. За роль своего тезки Андрея Кижеватова Мерзликин получил Премию ФСБ России в номинации «Актерская работа» за лучшие произведения литературы и искусства об органах госбезопасности. А Пограничные войска - исторически являются частью органов безопасности страны.

А.И. Мерзликин (в центре) в роли начальника 9-й пограничной заставы 17-го Брестского пограничного отряда Андрея Кижеватова, кадр из художественного фильма «Брестская крепость», 2010 год

«Эта легендарная личность оказала на меня сильнейшее влияние! Пытаясь до нее дотянуться, я менялся сам. Кижеватов и другие герои Брестской крепости — обычные ребята, без особых дарований и физических данных. Но из сложной ситуации они выйдут с честью и незапятнанным мундиром. Эти парни понимали, что погибнут, но для них было важно умереть достойно» - сказал о своей роли Мерзликин.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Комсомольская правда» поздравляет всех отслуживших на границе и несущих службу в зеленых фуражках сегодня — с Днем Пограничника. Сил вам, личного счастья и поменьше нарушителей.

P. S. «КП» благодарит ЦОС ФСБ за предоставленные архивные материалы.