Проханов: Т-90М «Прорыв» - мой любимый танк, я благословил его на Победу

Писатель Александр Проханов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

- …Александр Андреевич, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, биограф Проханова. По агентствам сейчас - в эти минуты, в эти часы - расходится такая очень любопытная информация, которая вчера еще была секретной, а сегодня ее рассекретили.

- Привет, Саша! Ты о чем?

- Я - о танке Т-90М «Прорыв», который успешно используется в Специальной военной операции. И, как заявил генеральный конструктор «Уралвагонзавода» (УВЗ) Андрей Терликов, будет актуальна еще десятилетия. А танки НАТО, такие как Abrams и Leopard, используемые ВСУ, не идут с нашим ни в какое сравнение!

- Саша, «Уралвагонзавод» – это мой любимый. Мой завод, к которому я все время прикладываюсь, как к такой иконе технократической.

- Да, я в курсе. Поэтому вам и звоню. У нас в архиве есть даже фото: Проханов в шлеме танкиста - на Т-90.

- И это - мой любимый танк.

Ты знаешь, когда я появляюсь на этом заводе, а появляюсь я там часто… И вот меня ведут в этот закрытый сверхсекретный цех, где создаются эти танки… Я испытываю какое-то благоговения.

- Почему?

- Потому что в этом цеху сосредоточена мощь отечественной индустрии, науки, воли, технических возможностей, изобретательности, великого, священного русского труда. Уральцы, которые создавали индустриальный русский Урал, а потом отправили эту свою энергию в Сибирь - и до Дальнего Востока… Они и впредь создают это удивительное оружие удивительными трудами.

И когда ррк-опера «Хождение в огонь»….

- Написанная на стихи Александра Проханова.

- … Да - замечательным композитором Александром Агеевым, игралась в этом цеху… А там была сколочена деревянная сцена, на ней выступали танцоры, а певцы пели эти свои арии, посвященные СВО… Посвященные подвигам, сражениям, смертям, воскрешениям.

А в это время в цеху создавались танки, в них загружались пушки, в них устанавливали двигатели… И они медленно, как какие-то огромные стальные слоны, сходили с конвейера.

И это время игралась опера. И когда сегодня я услышал о том, что Т-90М, проходя множество модернизаций, с каждым разом укрепляет свою броню… Улучшает боевые свойства, проходимость… Я знаю, что одним из элементов этой модернизации - уж не сочти это нескромным - было внедрение мотива и слов нашей оперы - в броню, в этот танк.

Поверь - получился удивительный сплав непробиваемой брони!

- А я и верю, конечно же.

- Я радуюсь, что этот замечательный завод производит такие танки.

И я знаю, сколь этот танк восхитителен и безупречен.

Еще у меня есть роман, который так и называется «Милый танк». Так что, Т-90М – это дорогой моему сердцу танк.

- Он еще называется «Прорыв».

- Я обнимаю этот танк, целую рабочих и конструкторов, которые создали такую великую машину. И я благословил Т-90М на войну и на Победу..

- Спасибо огромное, Александр Андреевич. Мы присоединяемся к этим вашим пророческим, как всегда, словам. И будем надеяться, что в том числе и эти танки, о которых Проханов сложил свою оперу, приблизят нас к Победе. И еще ближе мы станем к ней.

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