Фото: Changan

Доставая чемодан из багажника, я немного взгрустнул. Наш путь – окончен. Позади – тысяча километров. Барханы Астраханской области, калмыцкие степи и солончаки, ставропольские сельхозугодья и роскошные кубанские виноградники – теперь все это в недалеком прошлом. А впереди – поездка в Геленджик на автобусе и вылет в Москву. С новым Changan UNI-S мы, спустя трое суток дороги, прощаемся здесь – у побережья озеро Дюрсо.

Правда, предстоящая экскурсия на популярнейший завод игристых вин (разумеется - с дегустацией продукции!) немного повышала настроение.

Но именно с кроссовером Changan, провезшим меня от Каспийского моря до Черного, настала пора расставаться. И раз уж путешествие вышло комфортным, воспоминания остались приятные. Тем более, проверить машину удалось во всех ее качествах. И режимах.

ТЕСТ-ДРАЙВ КРОССОВЕРА CHANGAN UNI-S: ПОЛНЫЙ ПРИВОД – НЕ ПАНАЦЕЯ!

Нынешний UNI-S – это, по сути, CS55 Plus. Именно под этим именем (ребрендинг случился в 2024-м) семейный кроссовер обрел популярность среди россиян, то и дело оказываясь в топ-10 бестселлеров. После более компактного (и, соответственно, доступного) CS35 Plus (к которому недавно добавилась версия CS35 MAX) он стал самым успешным «Чанганом» в России. Общий тираж за прошлый год – более 30 тысяч штук. Но конкуренция в этом сегменте высока, да и сама модель уже не новая – вот и настала пора обновляться.

Технически изменений немного – тот же турбомотор 1,5 л с «табуном» из 181 «лошадей», таже 7-ступенчатая роботизированная КПП с двумя сцеплениями. Зато добавился полный привод – вот его раньше не было! За подключение задней оси отвечает муфта Borg Wagner. И принудительной блокировки дифференциала здесь «не доложили». Что логично – речь, все-таки, об обычном «паркетнике», а не о полноценном внедорожнике с рамным кузовом. Главное – съезжать с асфальта стало безопаснее и комфортнее. Тут важно не забыть мудрость: «чем круче джип, тем дальше шуровать за трактором».

Мы, в принципе, ее помнили. Но первая же точка маршрута – бархан «Большой брат» под Астраханью – просто не мог не искушать проверить новинку на ее внедорожные свойства!

Полный привод расширил внедорожные возможности Changan UNI-S, но переоценивать их все равно не стоит Фото: Николай МЫСИН.

- Первый готов! – засмеялись коллеги, глядя на закопавшийся в песках черненький UNI-S. Увы – как раз «мой». Правда, «постарался» не я – а мой сменщик по экипажу. Забраться на вершину он забрался, но остановился ради красивого кадра – и тронуться больше не смог. Попытка выбраться из влажной песчаной ловушки, жадно «сожравшей» переднее правое колесо, привела лишь к тому, что машина «окопалась» сильнее – можно сказать, села на днище.

Пески астраханских степей – коварная штука! Чуть расслабился – и закопался «по днище». Сдвинуться с места помог только «тягач» Фото: Николай МЫСИН.

И никакие режимы движения, предложенные электроникой (их тут семь – включая, собственно, «песок») уже не помогли. Помог трос. И «техничка» в виде пикапа Changan Hunter Plus, послужившая «тягачом». Рывок, другой – и есть освобождение из плена!

Потом тот же Hunter вытаскивал еще два UNI-S – да, наш пример не стал другим наукой. Третий и вовсе… «разложили». Несильно. Нестрашно. То ли решив проверить кроссовер на его «самолетные» навыки, то ли просто не рассчитав скорость, но один из коллег слишком перестарался со скоростью при штурме особо крутого холма. Взмыл ввысь… и приземлился аккурат «носом» в грунт. Хрусть, бамц… К счастью, удар пришелся по касательной, так что подушки не сработали – за ненадобностью. Люди отделались испугом. А сам UNI-S – треснувшей «юбкой» бампера, вырванными брызговиками да лопнувшей защитой картера – как металлической, так и штатной. При этом лонжероны нагрузку выдержали, трубки, шланги и прочие патрубки – остались на месте. Ничего не протекло, не прохудилось. Машину, на всякий случай, вернули в Астрахань, ее экипажу – выдали новую. Но можно смело констатировать – удар Changan UNI-S держит!

Главное помнить – он, все же, не для штурма барханов.

Техничка – в лице Changan Hunter Plus – поработала весьма продуктивно. Вытаскивать из «песчаного плена» пришлось несколько Changan UNI-S Фото: Николай МЫСИН.

А вот влажные грунтовки по дороге к «Большому брату» и обратно – к шоссе – щелкает, как орешки! Хоть в том же режиме «песок», хоть в режиме «грязь». Сцепление с «трассой» - четкое и читаемое. Даже хочется похулиганить! Но как мы ни пытались пустить кроссовер в занос, не получилось – совсем уж сильно там не разгонишься, а в адекватных скоростных пределах UNI-S прочно держится за покрытие, буквально прилипая к нему. Даже ESP ни разу не сработала!

В общем, по дисциплине «легкое бездорожье» - зачет!

В целом – если подходить к штурму бездорожья с умом – новый UNI-S отлично справляется с «мягким» покрытием. И даже разрешает немного «похулиганить» Фото: Николай МЫСИН.

ПЕРЕРЫВ У «БОЛЬШОГО БРАТА»: КОМФОРТ И КРАСОТА – В ДЕТАЛЯХ

Главные изменения нового UNI-S пришлись на внешность и интерьер. Сбоку и сзади модель читается, но передок – совершенно другой. С фирменной фальшрадиаторной решеткой в виде сетки из ромбов (разновеликих), стильной оптикой и светодиодной линией, соединяющей фары вдоль кромки капота. Хорош, чертяга! Стилен и красив.

Обновленная «мордочка» - главная фишка нового UNI-S. Порода, как говорится, угадывается. Фото: Changan.

Жаль, красок не довезли. В смысле – расцветок кузова. На выбор типичные для «Чанганов» серый, черный и белый… В буклетах дилеров названия другие, вот только сути это не меняет. Хотя для подобного стильного и в меру спортивного образа вполне бы подошло что-то яркое – красный, желтый, зеленый…

Скупая палитра красок кроссоверов – не новость для китайских машин. А жаль – с такой внешностью можно было бы и поиграть цветами! Фото: Changan.

Салон – совсем другое дело. Вот здесь цветов хватает! Хочешь бордовые сиденья? Или насыщенно-кремовые, как известный французский десерт (крем-брюле)? Да легко. Краски работают и на ощущение качества, которое дополняют материалы отделки. Да, кожа – с приставкой «эко» (ну, то есть, не кожа), да дерево – бутафорное, металл – тоже не везде металл, а окрашенный под него пластик. Но смотрится стильно, на ощупь – дорого и приятно, глаз ничего не мозолит. И ничего нигде не «гуляет» и не скрипит.

Эргономика – в целом, на уровне. Двойной экран мультимедиа – почти точная копия из более солидного CS75 Plus – радует контрастной картинкой, быстрыми откликами и хорошим антибликовым покрытием. Даже на залитых апрельским солнцем кубанских лугах в полдень после грозы, когда солнце особенно яркое, глаза не приходилось напрягать – все читалось легко и понятно. Дизайн шкал приборной панели, кстати, можно менять. На центральном тоннеле – две вместительных площадки под смартфон с функцией беспроводной подзарядки, но, почему-то… не работающей «охлаждайкой». Так что нам больше пригодились предоставленные организаторами пауэрбанки – поскольку и мой «Андроид», а «Айфон» коллеги по экипажу на этих площадках нещадно грелись так, что в какой-то момент прекращали работать.

Интерьер UNI-S во многом повторяет дизайн более престижного и дорогого Changan CS75 Plus. Особенно – в плане экранов мультимедиа. Фото: Changan.

Интерьер UNI-S во многом повторяет дизайн более престижного и дорогого Changan CS75 Plus. Особенно – в плане экранов мультимедиа. Фото: Changan.

Там же – пара подстаканников и небольшой блок физических клавиш, ответственный за климат-контроль. Увы, все остальные функции, включая подогрев руля и стекол, регулировку зеркал, выбор режима освещения – опять спрятаны в недрах «мультимедийки». Да, быстрый доступ к большинству из них можно вызывать движением сверху вниз по экрану – так называемой «выпадающей шторкой». Но это все равно неудобно. Да и шторка, увы, не работает, если включен Android Auto или Apple CarPlay.

Площадки под смартфоны радуют простором. А вот физических клавиш – минимум, и отвечают они только за климат в салоне. Фото: Changan.

А так привыкнуть можно ко всему. И к селектору КПП, заменившему правый подрулевой рычажок. И к «флажкам» вместо кнопок стеклоподъемников, работающим «наоборот» (от себя – открыть, на себя – опустить).

Зато места – в достатке! Кресла – удобные. Задний диван – сплошной простор! Сидя сам за собой (моя «длина» - 185 см) я мог легко закинуть ногу за ногу. А в долгих перегонах – например, между Элистой и Кропоткиным – вполне вольготно дремал, приняв горизонтальное положение. И даже если не дремал – смотрел фильм по смартфону, подключив его к зарядке через кабель к разъему на центральном тоннеле (там же имеются клавиши подогрева дивана).

Фильм, правда, был скачан заранее – с мобильным интернетом на Юге России беда… Особенно – вдали от крупных населенных пунктов.

В распоряжении задних пассажиров – слот USB для подзарядки гаджетов и клавиши двухзонного обогрева дивана. Климат настроить по себя не получится – придется просить тех, кто спереди. Фото: Changan.

КАЛМЫЦКИЕ СТЕПИ: СКОРОСТЬ – КАК ЖИЗНЬ!

Когда барханы Астраханской области сменились на степи Калмыкии, дорога побежала быстрее. В разы! Да, виноваты. Что поделать? Если перед тобой прямое, ровное, словно стрела, шоссе (лишь немного «волнистое», но отнюдь не извилистое), машин почти нет, деревни и поселки встречаются крайне редко, а камеры контроля скорости видны за километр (и на таком же расстоянии снабжены предупреждающими знаками), сложно не поддаться искушению и основательно не «притопить».

Выжать «200» все же не получилось - «волнистость» асфальта уже давала знать мощной вертикальной раскачкой и легкими «почти-прыжками» на особенно неровных участках (да, состояние дорог в Калмыкии – не совершенно, хотя и не сказать, что плохое). А вот «не-скажем-сколько, но близко-к-максималке» наш UNI-S держал уверенно. Вынуждая «осаживать» лишь перед камерами. И если по пути попадалась «попутка». И тех, и других на участке в 400 км набралось… пара десятков.

Выражение «степь до горизонта» тут как нигде обретает особенный смысл!

И как ведет себя новый Changan в подобных режимах? Надо признать – уверенно и надежно. Что удивительно – подхват турбомотора на больших скоростях ощущается резче и четче, чем в начале движения. Если проще – то разгоняется UNI-S так себе. Нормально, но без «огонька», не задорно. А вот когда едешь за «сотку» и надо ускориться для обгона, то даже легкое нажатие на педаль газа приводит к моментальному отклику. Раз-два моргнул – и вот тебе «почти 180»!

При этом в салоне – относительно тихо. Ни шум мотора, ни гул покрышек, ни свист ветра (если не открывать окна) – не мешают. Можно спокойно слушать музыку. И разговаривать, не повышая голоса. А задремавший сзади пассажир не проснется от резких толчков по дивану на незначительных неровностях: швы, дорожные стыки и мелкие дефекты покрытия подвеска проглотит легко! По крайней мере – на высоких скоростях. Вот в городском режиме, и если дефекты покруче – крупные ямы, разбитые трамвайные пути – тут уже начинается тряска. Хотя тоже – в пределах терпимого.

На крейсерских скоростях на ровной дороге Changan UNI-S радует и динамикой - водителя, и вполне достойным комфортом – пассажиров. Фото: Changan.

Расход топлива – невелик… если не гнать, как мы. Тут, конечно, бензин в бензобаке (он, кстати, не по-китайски большой – 68 л!) начинает исчезать очень быстро. Сжечь 12-13 литров на сотню – легко. Но если строго следовать правилам и выдерживать скорость в районе 110 км/ч, то сокращается до 8 л/100 км. Примерно столько выдает компьютер и при движении в городской толчее. Так что заезды на заправки случались, скорее, по поводу «когда еще будет нормальная…» (в той же Калмыкии и в Ставрополье привычных сетевых АЗС не так много). Ну, либо по потребностям водителя/пассажиров в еде-питье-туалете. А не потому, что «машинка – голодная».

И, наконец, когда в Лефкадии (ох, какая же там красота! не зря в этой долине еще древние греки занялись виноделием!) нас накрыло дождем и грозой, появилась возможность узнать, что и климат-контроль UNI-S работает вполне бодро/надежно. По крайней мере, без типичной для «китайцев» склонности к запотеванию окон. И грохот грома достойная «шумка» тоже глушила нормально. Сон девушки-коллеги, дремавшей сзади на подступах к Крымску, даже он потревожить не смог.

Виноградники Лефкадии встретили нас красотой античной архитектуры, нелучшей погодой, зато позволили проверить работу климат-контроля в условиях повышенной влажности. Что ж, он – справился! Фото: Changan.

РЕЗЮМЕ

На UNI-S у Changan – серьезные планы. Продажи бренда по итогам первого квартала – далеко не «ахти». Падение к прошлому году - 30%. Это при том, что в целом рынок – вырос. И главные конкуренты – Haval, Geely, Tenet – чувствуют себя лучше. Так что новая версия одного из главнейших хитов должна прийтись кстати. Тем более, цена адекватная – от 2,98 млн. рублей.

Придраться всегда есть к чему. Скажем, где-то в районе Кропоткина у нас «заглючила» мультимедиа. Не выдержала смены смартфона, с которого мы хотели вывести на экран «Яндекс.Карты». Дисплей просто «потух» - и отказался подавать признаки жизни. Век живи – век учись! Так мы узнали, что для его перезагрузки нужно зажать на 10-15 секунд клавишу… уменьшения громкости на руле.

А что? «Интуитивно понятно»!

Кстати, все заработало – больше таких сюрпризов не было.

Тем не менее, это – мелочь. От которой застрахован… никто. А в остальном 1000 км пути по живописнейшим местам пролетели почти незаметно. И в этом – главная заслуга машины, сумевшей обеспечить тот комфорт, при котором такая поездка проходит не в режиме «когда уже новый привал?», а в режиме «да ехал бы и ехал!».

Поверьте мне – я придирчивый. И долги поездки не люблю.

Фото: Changan

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ CHANGAN UNI-S

Плюсы

+ наличие полного привода

+ шумоизоляция и комфорт

+ хорошая разгонная динамика на крейсерской скорости

+ качественные материалы отделки

Минусы

- спорные решения в эргономике

- «детские ошибки» в работе систем мультимедиа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CHANGAN UNI-S

Длина/ширина/высота - 4550/1868/1675 мм

Колесная база - 2656 мм

Масса - 1625 кг

Дорожный просвет - 188 мм

Тип двигателя - бензиновый, 4-цилиндровый

Объем двигателя - 1,5 л

Мощность двигателя - 181 л.с.

Крутящий момент - 280 Нм

Максимальная скорость - 180 км/ч

Разгон 0-100 км/ч - 9,4 с

Расход топлива (смешанный цикл) - 8,3 л на 100 км

Привод - полный

Коробка передач - 7-ступенчатая, робот

Цена - от 2 979 900 рублей