Что это было — какой-то многоходовый пиар нового трека или же политическое заявление — сказать пока сложно Фото: Ольга ЮШКОВА.

На этой неделе SHAMAN заинтриговал блогосферу таинственными видео. Сначала артист записал ролик на фоне Американского посольства. На видео мы видим артиста, сжимающего в руках какую-то важную папку.

— Они хотели, чтобы я молчал. Привет, Россия. Это SHAMAN. Ко мне в руки попала папка со списком фамилий, и очень скоро я пролью свет правды, — заявил артист.

SHAMAN показал поклонникам, где прячет свою секретную папку

На следующий день обращения певца продолжились. И снова на ролике у артиста в руках та же таинственная папка.

— Мои недоброжелатели уговаривают меня не публиковать информацию из этой папки. И даже предлагают выкупить её. Но я иду до конца! — сказал фанатам артист.

Потом вышел ролик, где артист с той же секретной папкой стоит на фоне Кремля.

— Россия! Я не имею права скрывать это предательство. Завтра в 12:00 буду жечь правдой, как кремлёвская звезда, — пообещал певец.

А сегодня подписчики засняли певца с той же самой папкой на концерте. В переполненный зал певец зашёл с этой папкой под строки из своей новой песни.

— Что меня дальше ждёт, знает один только Бог! — поёт Ярослав Дронов. А в финале номера к певцу на сцену выходит охранник с пуленепробиваемым чемоданом, куда артист быстро прячет свою таинственную папку.

Что это было — какой-то многоходовый пиар нового трека или же политическое заявление — сказать пока сложно.

Напомним: в одном из интервью KP.RU артист не отрицал, что не исключает для себя политической карьеры.

— Всё возможно. Но в ближайшие годы я хотел бы заниматься творчеством, давать концерты, писать новые песни и дарить людям эмоции со сцены. Сейчас моя трибуна — это сцена, — говорил «Комсомолке» SHAMAN. — Понятно, что я не занимаюсь политикой в чистом виде, но у меня репертуар с чётко выраженной гражданской позицией. В этом есть и политическая подоплёка, и патриотическое воспитание. В общем, вектор правильный, я надеюсь.

На вопрос, что бы он сейчас спросил у президента Владимира Путина, SHAMAN тогда ответил кратко: «Спросил бы: «Чем я ещё могу быть полезен для страны?»

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