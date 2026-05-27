Бывшая жена забрала у внука Пугачевой бизнес и стала помогать ветеранам СВО

Никита Пресняков и Алена Краснова объявили о разводе в августе. Фото: Вадим ТАРАКАНОВ/ТАСС.

В августе прошлого года внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков развелся с женой – моделью Аленой Красновой. Девушка собрала чемоданы и уехала из США, где супруги жили последние четыре года, в Москву. По слухам, супруга музыканта устала от нестабильной жизни без особых финансовых перспектив. Карьера Никиты в Штатах забуксовала, и он едва сводит концы с концами.

До отъезда из России у Никиты и Алены был общий бизнес – производство уличных тренажеров. Алена была в фирме генеральным директором, а Пресняков - «лицом» бренда. Во всех интервью он рассказывал, что бизнес-идея появилась у него во время учебы в США. Мол, за океаном очень любят заниматься спортом на свежем воздухе, и он решил строить уличные спортивные площадки и в России.

Но после отъезда Преснякова в Штаты дела у компании «Нико Спорт» забуксовали. Бизнес ушел в минус, фирма задолжала ФНС и получила судебные претензии от партнеров.

Тогда компания решила избавиться от сомнительного «амбассадора». Сначала с главной страницы ее сайта исчезла фотография Никиты Преснякова. А теперь фирма решила освоить новое направление – производство тренажеров для инвалидов-колясочников, в том числе ветеранов СВО. На главной странице сайта появилась фотография занимающегося на тренажере мужчины, одетого в камуфляж.

Компания, ранее принадлежавшая внуку Пугачевой, занялась производством тренажеров для ветеранов СВО. Фото: «Нико Спорт».

Как сообщает Baza, представители компании объяснили метаморфозы тем, что у них изменилась целевая аудитория. Кроме того, у бизнеса сменился собственник. Никита Пресняков переписал компанию на бывшую тещу - маму Алёны Красновой. Сама же экс-супруга музыканта по-прежнему остается генеральным директором «Нико Спорт».

По словам знакомых семьи, финансовые дела звездного наследника за океаном обстоят не слишком хорошо. В Штатах Никита окончательно растерял надежду заявить о себе как самостоятельный музыкант и решил перепевать песни других исполнителей. В Москве он писал музыку и выступал вместе с основанной им группой «Multiverse». В Америке Пресняков поет в небольших клубах, в основном исполняя старые хиты 90-х и нулевых для русских эмигрантов. За такие выступления платят немного.

Отец Никиты Владимир Пресняков как-то высказался о доходах сына словами «на жизнь хватает», дав понять, что сын сводит концы с концами, но средств на что-то большее у него нет.

После расставания с Красновой Пресняков не афишировал свою личную жизнь. Лишь недавно он публично представил новую девушку. Карина - молодая мама: она воспитывает двухлетнего сына Луку. С отцом ребенка Филимонова рассталась в прошлом году. Как и Никита, в США из России она эмигрировала не так давно.

Алена тоже нашла свое счастье: она встречается с предпринимателем Сергеем Тюленевым.