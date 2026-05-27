Герой спецоперации «Z» Александр Дерда использовал в бою эффект неожиданности

Фото: Министерство обороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело. «Истинное правило военного искусства – прямо напасть на противника с самой чувствительной для него стороны, а не сходиться, робко пробираясь окольными дорогами, через что самая атака делается многосложною, тогда как дело может быть решено только прямым, смелым наступлением», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Исправная стрельба в мишень – великой важности: умножает гибель неприятеля и отвращает в действии лишнюю трату патронам»!

ПОДНЯЛ ШТУРМОВИКОВ В АТАКУ

Гвардии сержант Алексей Семенов

Фото: Минобороны РФ

«Командир отделения гвардии сержант Алексей Семёнов в составе штурмовой группы получил задачу обеспечить продвижение в глубину обороны противника.

Группа скрытно, с большими интервалами между военнослужащими, продвигалась к позициям противника. Один из бойцов был обнаружен, и группа подверглась минометному обстрелу и налету ударных дронов.

Несмотря на применение артиллерии и дронов Семёнов оперативно принял решение преодолеть оставшееся расстояние до позиций украинских боевиков, и группа рывком ворвалась на позиции противника. В ходе скоротечного боя украинские боевики и минометный расчет были уничтожены.

Благодаря мужеству и решительности гвардии сержанта Алексея Семёнова противник утратил важный рубеж обороны, штурмовая группа российских войск закрепилась на захваченных позиций и обеспечила оперативное продвижение российских войск в глубину обороны противника на важном тактическом направлении».

ИСПОЛЬЗОВАЛ В БОЮ ЭФФЕКТ НЕОЖИДАННОСТИ

Рядовой Александр Дерда

Фото: Минобороны РФ

«Стрелок рядовой Александр Дерда в составе штурмовой группы выполнял задачу по захвату замаскированного вражеского опорного пункта.

Группа скрытно передвигалась к месторасположению опорного пункта. Александр первым обнаружил опорный пункт. Используя опыт штурма похожих укреплений быстро определил, где находятся вытяжки, скрытно подобрался к ним и забросил в них гранаты.

После взрывов штурмовая группа начала штурм опорного пункта. Используя эффект неожиданности и растерянность противника Александр ворвался в опорный пункт вместе со всей группой.

Благодаря мужеству и находчивости рядового Александра Дерда замаскированный и хороший укрепленный опорный пункт противника был взят без потерь среди личного состава штурмовой группы, противник понес значительные потери и утратил важную оборонительную позицию».