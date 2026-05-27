Акиньшина забрала из Грузии сына и дочь, которых воспитывал бывший муж, и доверила детей Козловскому

У Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского недавно родился сын. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Оксана Акиньшина и Данила Козловский 6 мая стали родителями: у них родился сын Лео. Для 39-летней актрисы это уже четвертый ребенок.

У Оксаны есть старший сын – 17-летний Филипп. Актриса родила его в браке с продюсером Дмитрием Литвиновым. Мальчик с рождения живет в Санкт-Петербурге, где о нем заботятся бабушка и дедушка – родители Оксаны. В 2018 году Акиньшина подтвердила, что её старший ребенок не совсем здоров, и ему требуется особый уход.

В следующем браке с продюсером Арчилом Геловани она родила еще двоих детей. Акиньшина и Геловани поженились в 2012 году, а спустя шесть лет совместной жизни объявили о расставании. Супруги воспитывают 9-летнюю дочь Эмми и 13-летнего сына Константина.

После развода муж поставил актрисе условие: дети будут жить с ним в Грузии. Их воспитанием занималась бабушка – мама Арчила. Сын и дочь навещали Оксану в Москве, когда хотели. Акиньшина проводила с ними летние каникулы.

Акиньшина и Геловани поженились в 2012 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актриса рассказывала, что трещина в их браке появилась, когда Геловани увез ее в Швейцарию. Он запретил ей сниматься, хотел, чтобы она стала домохозяйкой и занималась только бытом и детьми. Муж отдал четырехлетнего сына Костю в частную школу в курортном городке Виллар-сюр-Оллон. Актриса сетовала, что каждый ее день напоминал «день сурка». А когда родилась дочь Эмма, ее накрыла мощная послеродовая депрессия. В итоге Акиньшина не выдержала, рассталась с мужем и возобновила карьеру в кино.

Все последние годы Эмма и Константин жили в Грузии. Но недавно актриса вернула их в Москву. Перед рождением четвертого ребенка Акиньшина вышла замуж за Данилу Козловского. Он поселил жену с наследниками в большом доме в Подмосковье, где хватает места и старшим детям Акиньшиной, и малышу Лео.

«Когда возник разговор про союз с Козловским, про беременность, многие как только не говорили про нее: мол, разбросала детей. Послушайте, кто спрашивал это мнение?! Она не делает аборты, а рожает от любимых мужчин. И не важно с кем дети живут, она дает жизнь. Тем более, сейчас все дети с ней! И старшие, и маленький. Маленький, наверно, очень красивый будет, мама с папой такие красивые оба! Оксана — артистка, она работает, ей надо заниматься карьерой, это ее право, а с детьми она сама разберется. Раньше у нее не было возможности, чтобы все жили с ней, теперь — есть», - рассказал порталу Woman.ru продюсер Леонид Дзюник.

Все последние годы Эмма и Константин жили в Грузии. Фото: соцсети.

Правда, когда Оксане удалось, наконец, счастливо разрешить ситуацию со старшими детьми, у самого Данилы возникли проблемы с бывшей женой. Ради Акиньшиной Козловский оставил мать своей дочери, модель Ольгу Зуеву. Пара жила вместе с 2015 года. В феврале 2020 года Ольга родила Даниле дочь Оду-Валентину. Девочка появилась на свет в США. Однако уже месяц спустя Козловский оставил гражданскую жену и новорожденную дочку в Нью-Йорке, а сам вернулся в Россию на съемки сериала «Чернобыль». Там он познакомился с Акиньшиной и влюбился в нее.

После расставания с Зуевой Козловский продолжал заботиться о дочке и навещал ее в Нью-Йорке. Однако этого Ольге показалось недостаточно. После новости о рождении у ее бывшего сына от Акиньшиной Зуева подала в суд на алименты. Модель требует, чтобы Данила отчислял часть своих доходов на содержание Оды-Валентины.