63-летняя Алена Свиридова снялась на пляже в леопардовом бикини

Алена Свиридова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Алена Свиридова улетела на отдых в Таиланд. Исполнительница хита «Розовый фламинго» поделилась в соцсетях отпускными кадрами, сделанными на пляже. 63-летняя Алена снялась в бикини с леопардовым принтом.

Предвидя критику злопыхателей, артистка сопроводила снимки шутливым комментарием.

«Ну что, друзья, прививочное фото в купальнике. Хейтеры! Скорее сюда! Скоро я уеду на дачу в Керчь и буду ходить в нем целое лето», - иронично написала певица.

Поклонники оценили смелость певицы и забросали ее комплиментами.

«Алена, вы мотиватор. Потрясающе выглядите. Фигура — огонь», «Вы в прекрасной форме. Так держать», «Извиняюсь, но не все молодые могут похвастаться такой фигурой», - пишут пользователи Сети в комментариях.

Алена снялась в бикини с леопардовым принтом. Фото: соцсети.

В январе 2026 года Свиридова стала бабушкой: у ее старшего сына Василия родилась дочь Изабель. Сын певицы с семьей живет в Канаде, но постоянно общается с мамой по видеосвязи. Свиридова рассказывала, что читает Изабель сказки и поет ей песни.

Василия певица родила в браке с Сергеем Свиридовым, от которого она получила свою нынешнюю фамилию. Артистка вышла замуж в 1980 году, однако ее первый брак оказался непрочным. Впоследствии Сергей эмигрировал в Канаду. Вместе с ним 20 лет назад уехал и первенец артистки. Сейчас Василий живет в Ванкувере вместе с отцом и работает программистом.

У Свиридовой также есть младший сын Григорий, которого она родила в отношениях с манекенщиком Дмитрием Мирошниченко. В 2023 году Гриша поступил в ГИТИС в мастерскую народного артиста России Сергея Яшина.

Алена официально выходила замуж дважды. Вторым супругом звезды стал американец, сотрудник американского посольства в России Генри Пикок. Их свадьба в 1998 году романтично прошла на Карибских островах. С третьим возлюбленным, манекенщиком Дмитрием Мирошниченко, Алена предпочла не связывать себя узами брака. Они познакомились на телепроекте «Гарем» и прожили вместе с с 2003 по 2007 год.

Уже больше десяти лет певица живет в гражданском браке со своим бойфрендом Давидом Варданяном. Давид младше избранницы на 14 лет. Певица не собирается официально оформлять отношения со своим гражданским мужем. Еще несколько лет назад она заявила: свадьбы не будет, поскольку она разочаровалась в институте брака.