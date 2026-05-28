Потери бюджета России из-за недополученных табачных акцизов составили 90 миллиардов рублей за год

Участники конференции встретились на площадке Кузбасского технопарка в городе Кемерово. Фото: Наталья Баева. Перейти в Фотобанк КП

Конференции, посвященные проблеме табачного контрафакта, неоднократно проходили в городах Сибири и Дальнего Востока - Новосибирске, Омске, Барнауле, Якутске.

Участники мероприятий - представители Государственной думы РФ, Министерства промышленности и торговли России и министерств регионов Сибири, Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, Центра развития перспективных технологий, территориальных органов ФТС, МВД, МРУ Росалкогольтабакконтроль по Сибирскому федеральному округу, Роспотребнадзора, ФНС, а также представители компаний - производителей табачной и никотинсодержащей продукции и общественных организаций.

В этот раз на конференции в очном и онлайн-формате собралось около 50 участников. Организатором выступил медиахолдинг «Комсомольская правда» при поддержке Кузбасской торгово-промышленной палаты.

Татьяна Алексеева. Фото: Предоставлено пресс-службой Кузбасской ТПП

Президент Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» Татьяна Алексеева обратилась к собравшимся с приветственным словом и подчеркнула важность таких дискуссий:

- Вопросы борьбы с контрафактом часто рассматриваются на площадках торгово-промышленной палаты, потому что это защита производителей, защита наших компаний. Защита местного производителя от контрафакта для нас очень важна, нужно воспитывать неприятие такой продукции, формировать общее отношение общества к тому, что такое контрафакт.

Ирина Бушина. Фото: Предоставлено пресс-службой ННЦК

Далее - цифры. Их, руководствуясь данными полевых исследований за III и IV кварталы 2025 года, назвала директор Научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции Ирина Бушина:

- Доля незаконного оборота сигарет в России снизилась, составила 8,6%. Это минимальный уровень с конца 2021 года. А наивысшие показатели незаконного оборота - в Чеченской Республике, 31,5%. В тройке антилидеров также Ярославская область и Республика Дагестан. Лидеры по чистоте - Камчатский край с долей незаконного оборота 0,2%, а также Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область, где доля - не более 0,5%. В разрезе федеральных округов наименьшая доля нелегального оборота уже традиционно фиксируется в Дальневосточном федеральном округе. Лидером по снижению доли незаконного оборота в Сибири и в стране в целом стал Алтайский край, где незаконный оборот сократился более чем в три раза, с 20,3 до 6,1%. Регион переместился в рейтинге с 81-й на 36-ю позицию. В Алтайском крае наблюдается сокращение контрафакта в сегменте сигарет в 6 раз и нелегального ввоза из стран дальнего зарубежья - в 2,5 раза. В Новосибирской области отмечается незначительное уменьшение доли незаконного оборота - до 10,4%. Это 58-е место в рейтинге. В регионе наблюдается разнонаправленная динамика. Сокращение в 1,5 раза доли нелегального ввоза из стран Евразийского экономического союза и вместе с тем - рост доли нелегальной продукции из стран дальнего зарубежья. В Омской области доля незаконного оборота снизилась более чем на треть, до 8,9%, что соответствует 51-му месту в рейтинге. Улучшение достигнуто за счет сокращения нелегального ввоза из стран ЕАЭС в 3,5 раза. Наиболее благоприятная ситуация среди регионов Сибири - в Томской области. Доля незаконного оборота снизилась в 1,5 раза и составляет 0,6%. Это 6-е место в рейтинге.

Очевидно, что незаконный оборот табачной продукции наносит существенный ущерб федеральному бюджету. Так, по итогам 2025 года минимальные потери федерального бюджета от недополученных акцизов и НДС в стране составили 89 миллиардов 955 миллионов рублей. Минимальные потери федерального бюджета от незаконного оборота в Сибирском федеральном округе составили 7 миллиардов 655 миллионов рублей.

В 2025 году в России конфисковано почти 399 миллионов сигарет. Из них в Сибирском федеральном округе - 30 миллионов штук. Лидирует по объему конфискованной табачной продукции Алтайский край, где выведено из незаконного оборота 16 миллионов 740 тысяч сигарет. В Кемеровской области теневой рынок лишился более 9,5 миллиона сигарет. В Омской области изъято более 1,5 миллиона сигарет.

Артем Кирьянов. Фото: Предоставлено Артемом Кирьяновым

В конференции принял участие депутат Государственной думы Российской Федерации, заместитель председателя комитета по экономической политике Артем Кирьянов. Он напомнил, что на федеральном уровне готовится специализированный закон о лицензировании оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией.

- В законе о лицензировании будет указана норма, позволяющая регионам на своей территории принимать решения по ограничению оборота электронных систем доставки никотина и никотинсодержащих жидкостей. Пока у нас есть один негативный случай, когда Законодательное собрание Пермского края решило, что может идти впереди федерального законодательства: принят законодательный акт о региональном запрете оборота. Уже есть последствия для бизнеса. Предприниматели жалуются на незаконные действия со стороны различных структур. Есть и обжалование этого законопроекта в судебном порядке, - сообщил Артем Кирьянов. - С моей точки зрения, с точки зрения экспертов (мы неоднократно проводили совещания по этой тематике на разных площадках) риски полного запрета - это уход в тень всей продукции и активизация организованной преступности на территории региона, а также активизация онлайн-продаж в рамках теневой экономики.

Мысль о том, что полный запрет какого-либо товарного сегмента может привести к криминализации сферы, участники конференции высказывали неоднократно.

Максим Курганский. Фото: Предоставлено пресс-службой ЦРПТ

Директор по защите легального оборота продукции Центра развития перспективных технологий Максим Курганский привел пример того, как противодействие легальному рынку лишь стимулирует проблему:

- В Алтайском крае, Омской и Томской областях снизились продажи сигарет на легальном рынке. Один из ключевых трендов - снижение количества торговых точек. И это негативный момент. В некоторых регионах есть попытки ограничивать продажу легальной продукции, например никотинсодержащей. И как раз это вызывает определенные проблемы с точки зрения количества торговых точек, доступности населению легальной продукции и автоматического роста нелегальной продукции.

Иначе говоря, уменьшение продаж легальной продукции - это не всегда признак уменьшения потребления. Это может говорить и о другом - о потреблении контрафакта и контрабанды.

Наталья Герасимова. Фото: Пресс-служба МРУ Росалкогольтабакконтроль по Сибирскому федеральному округу

В конференции приняли участие представители Межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по Сибирскому федеральному округу. Заместитель руководителя управления Наталья Герасимова рассказала о важных деталях работы:

- Одно из приоритетных направлений - проведение профилактических мероприятий. Мы проводим круглые столы с производителями и организациями Сибирского федерального округа. Проводим консультирование, информирование подконтрольных лиц, выдаем предостережения. Борьба с нелегальной табачной продукцией требует комплексного подхода, с учетом и населения, и общественных организаций, и данных «Честного знака», и законодательной активности. Справиться с проблемой можно только комплексно.

Закон, о котором говорил на конференции депутат Госдумы, даст контролирующим органам новые возможности. Как будет действовать лицензирование? Об этом рассказал начальник отдела по контролю за легальностью и соблюдением лицензионных условий и требований в сфере табачного рынка окружного управления Росалкогольтабакконтроля Иван Петрищенко:

- Я считаю, что мы идем по уже отработанной схеме, которая применяется в части крепкого алкоголя, где было лицензировано производство, потом - опт и розничный сегмент. Мы добьемся того, что прослеживаемость табачной продукции на каждом этапе, от производства до получения потребителями, будет всесторонней.

Роман Трошкин. Фото: Предоставлено пресс-службой JTI

Подробно видением проблемы и возможными способами ее решения поделились представители бизнеса. Исчерпывающую аналитику представил менеджер по связям с органами государственной власти «JTI Россия» Роман Трошкин:

- Безусловно, в последнее время на табачном рынке наблюдаются позитивные тенденции. За период с 2023 по конец 2005 года доля нелегальных сигарет сократилась с 13,4 до 9,1%. Обеление рынка принесло в бюджет дополнительно более 23 миллиардов рублей в 2024 году и 25 миллиардов рублей - в 2025-м. Существенную роль сыграла комплексная работа правоохранительных и контрольно-надзорных органов по выявлению и пресечению оборота контрабандной и контрафактной табачной продукции, а также ряд реализованных инициатив по усилению регулирования рынка. В частности, с февраля началась реализация соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок продукции. Внедрение пломб должно способствовать ликвидации так называемой схемы «прерванного» транзита, при которой товар, поступающий, например, из Беларуси в Казахстан через территорию России, выгружается на территории РФ и вводится в незаконный оборот. Дополнительный эффект в части обеления рынка может обеспечить лицензирование оптовой и розничной продажи табачной продукции и внесудебная блокировка интернет-ресурсов, торгующих сигаретами. Поправки, касающиеся лицензирования, уже внесены в Госдуму, и мы рассчитываем на их скорейшее принятие. При этом следует отметить, что процедура лицензирования требует комплексной подготовки. На сегодняшний день продажей табачной и никотинсодержащей продукции занимается порядка 250 тысяч торговых точек по всей стране. Половина из них - это небольшие магазины и павильоны, не имеющие опыта работы со сложными разрешительными режимами. Региональным лицензирующим органам, которые еще предстоит определить и обеспечить ресурсами, на проверку тысяч магазинов и выдачу лицензий отведено всего 5 месяцев. Старт лицензионной кампании запланирован на 1 октября, а уже в марте 2027 года работа без лицензии будет запрещена. Любой сбой в переходе добросовестной розницы на новый, разрешительный режим работы откроет дополнительные возможности для торговли нелегальной продукцией. Также хотелось бы напомнить о роли экономической составляющей в формировании нелегального рынка сигарет. Чем выше доля стоимости продукции в располагаемых доходах потребителя, тем значительнее спрос на нелегальную продукцию. В текущем году ставки акцизов на табачную продукцию были проиндексированы более чем на 11%. При одновременном повышении НДС на 2 процентных пункта рост налоговой нагрузки в цене пачки сигарет превысил темпы инфляции вдвое. По нашим наблюдениям, в текущем году доля нелегальной продукции перестает снижаться. Сохранение взвешенного подхода к индексации ставок акцизов на сигареты - один из ключевых элементов поддержания курса на сокращение теневого рынка и возвращение государству десятков миллиардов рублей в виде акцизных поступлений.

Анастасия Разумова. Фото: Предоставлено пресс-службой ITMS

Проблемы в правоприменительной практике перечислила руководитель отдела по борьбе с нелегальной торговлей ITMS Россия Анастасия Разумова:

- В конце 2024 года вступил в силу федеральный закон, согласно которому в Кодекс административных правонарушений были внесены изменения, направленные на устранение дублирования полномочий полиции и надзорных органов. В частности, сократился перечень административных правонарушений, по которым полиция вправе оформлять протоколы. И полиция, к сожалению, теперь не составляет протоколы по нарушениям, предусмотренным статьей 14.10 «Незаконное использование товарного знака». В 2025 году мы наблюдали резкое снижение дел по этой статье. Для сравнения, всего за 9 месяцев 2025 года было возбуждено только 161 дело по таким нарушениям, что на 36% меньше, чем за 9 месяцев 2024 года. К сожалению, эта статистика продолжает снижаться. Почему так происходит? Потому что специфика деятельности МВД и Роспотребнадзора в корне различается. Именно полиция обладает полномочиями оперативного реагирования: сотрудники не связаны индикаторами риска, они вправе выходить на точки, выявлять нарушения, несмотря на мораторий и прочие ограничения. Что касается Роспотребнадзора, это ведомство не имеет возможности оперативного реагирования, но связано как раз с индикаторами риска и зачастую необходимостью согласования от прокуратуры для проведения той или иной проверки. На практике материал по выявленным полицией нарушениям можно направлять в Роспотребнадзор, но это становится все более редким явлением. Мы периодически получаем информацию о том, что по собранным полицией материалам Роспотребнадзор не может привлечь к ответственности из-за неполноты собранного материала и моратория.

Анастасия Разумова также предложила дополнить индикаторы риска (показатели надежности предприятия, которыми руководствуются контролирующие органы) еще одним фактором: обращения граждан и компаний о случаях продажи или производства немаркированных товаров. Пока Роспотребнадзор может проводить проверки только по поступившей информации через ГИС МТ (Государственную информационную систему мониторинга оборота товаров).

Дмитрий Шарков. Фото: Предоставлено пресс-службой ФМСМ

Управляющий по корпоративным вопросам в Сибири и на Дальнем Востоке ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» Дмитрий Шарков согласился с наличием положительных примеров, но отметил, что задач остается еще много:

- Сейчас главный вопрос дальнейшей детенизации рынка - повышение эффективности правоприменения. Если к нарушителям в полной мере применять те законодательные меры, которые уже вступили в силу, рынок еще больше очистится от нелегальной продукции. Одновременно многие недобросовестные продавцы научились обходить ограничения: такие торговые точки не сканируют коды маркировки на кассе при продаже продукции, продают товар через «неофициальные» кассы, принимают денежные средства от покупателей по номеру телефона, оформляют чеки на другие виды товаров. Действующие индикаторы риска при этом не срабатывают и проверки не проводятся. Поэтому необходимо совершенствовать индикаторы риска, чтобы точечно выявлять нелегальную продукцию. Важно не просто фиксировать нарушения, а делать так, чтобы правоприменение действительно работало, при этом без давления на законопослушных предпринимателей.

Есть много примеров успешного пресечения нелегальной торговли и предотвращения ввоза незаконной продукции на территорию регионов. Например, по сообщению Межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по Сибирскому федеральному округу, в марте этого года в Кемерове был установлен факт оборота табачной продукции без соответствующей маркировки. В результате проверки из нелегального оборота изъята табачная продукция различных наименований в количестве 47 872 пачки.

Есть что сказать и о каждом из ведомств. Вот пример: в прошлом году сибирские таможенники изъяли из нелегального оборота почти 517,5 тысячи пачек сигарет без маркировки. А если говорить обо всех подакцизных товарах, то кемеровские таможенники изъяли в прошлом году почти 300 тысяч единиц нелегальной продукции.

Алена Фабричная. Фото: Наталья Баева. Перейти в Фотобанк КП

О том, как меняется нормативная база, на одном из примеров рассказала заместитель начальника Кемеровской таможни - начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Алена Фабричная:

- Государство заботится о том, чтобы предотвратить ввоз и оборот нелегальной табачной продукции. Ряд нормативно-правовых актов уже вступил в силу и в ближайшее время будет реализован. Так как значительная доля нелегальной продукции перемещается из стран - участниц ЕАЭС в Сибирский федеральный округ, то здесь в качестве промежуточного действует нормативно-правовой акт - Указ Президента РФ № 261 от 20.04.2026, который направлен как раз на то, чтобы табачная продукция ввозилась с обязательной маркировкой. Если товар следует без маркировки, то данная продукция помещается на склады временного хранения. В дальнейшем она маркируется и выпускается в свободное обращение уже легально. Это промежуточный нормативно-правовой акт, который действует до 31 мая 2026 года.

Далее слово взял представитель МВД, который привел пример своей работы.

- В Кемеровской области 18 городов, много небольших, и контрафакта много. Тем не менее из года в год результаты нашей работы в плане выявленных преступлений растут. Например, в прошлом году было порядка 80 выявленных преступлений, тогда как в позапрошлом - 65 преступлений. Порядка 50 лиц в прошлом году были привлечены к уголовной ответственности, - уточнил начальник отдела по борьбе с преступлениями на потребительском рынке Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу Геннадий Доронин. - Только в прошлом году были отправлены под суд две организованные группы лиц. Судебная практика говорит о том, что лиц, совершающих преступления в данной сфере, достаточно эффективно наказывают.

Полномочия контроля есть и у налоговой службы. Они наиболее широки в отношении производителей. Начальник контрольного отдела Управления Федеральной налоговой службы по Омской области Ольга Карванен поделилась опытом работы, рассказала, как выявляют нарушителей.

- Мы смотрим на объем закупаемого сырья. Если налогоплательщик приобретал определенный объем сырья, а потом приобрел в 10 раз больше, но произвел столько же, - это один из понятных маркеров, - объяснила Ольга Карванен. - Аналогичный подход у нас при анализе потребляемых ресурсов - электричества, например. Тоже, в общем-то, все очевидно, все понятно. Обращаем внимание, если плательщики приобретают новое оборудование, но при этом объем производства у них никоим образом не меняется, либо на одном и том же оборудовании происходят резкие скачки по объему выпуска.

Торговля нелегальной табачной продукцией - это и нарушение прав потребителей. И контроль в этой части - компетенция в том числе Роспотребнадзора. Роспотребнадзор наделен полномочиями по контролю за соблюдением требований цифровой маркировки.

Татьяна Костарных. Фото: Александр Барбачков

А о проведении проверок по итогам показателей факторов риска на конференции рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Татьяна Костарных:

- Начиная с 2023 года мы работаем по индикаторам риска: основанные на них проверки подлежат согласованию с прокуратурой. Мы проходим непростой путь перед тем, как выйти на определенный объект. С 2025 года федеральное законодательство наделило нас совершенно новыми полномочиями, поэтому мы можем проводить контрольные закупки без согласования. В 2025 году мы провели 133 такие контрольные закупки. В I квартале 2026 года провели порядка 80 контрольных закупок, в том числе, конечно, и табачной продукции.

Денис Терсков. Фото: Предоставлено Денисом Терсковым

Традиционным участником конференции стал председатель Межрегионального общественного движения по борьбе с контрафактной продукцией Денис Терсков. Он назвал и позитивные, и негативные примеры:

- Хочется начать с хорошего - отметить Омск, Кемерово, Барнаул, Новокузнецк. Это регионы, которые за несколько лет провели огромную работу по очищению рынка. Года четыре назад полки там были завалены контрафактом. Но сейчас мы видим значительное снижение количества такой продукции. Конечно, еще есть чем заниматься, но контролирующие органы хорошо реагируют на все наши заявления, а мы, как общественники, проводим большую работу: только в прошлом году написали более 6 тысяч заявлений в различные контролирующие органы. А за несколько лет благодаря нашей работе было изъято из оборота нелегальных товаров более чем на 3 миллиарда рублей. Видим, что контролирующие органы абсолютно адекватно реагируют, видим, что и без нас они проводят проверки в этих регионах, а работа по обелению и очищению рынка от нелегальной продукции в этих регионах ведется. Но такого я не могу сказать, например, о Новосибирске. Во многих магазинах контрафактный товар лежит на полках зачастую в открытую, люди не боятся им торговать. У меня большой вопрос вызывает и левобережный рынок, про который все говорят и о котором все знают. Это хаб, где нелегальный товар продается большими оптовыми партиями, и зачастую это делают этнические группировки, которые подпитывают криминал.

Анна Сорочинская. Фото: Предоставлено Анной Сорочинской

Также от лица общественных организаций выступила исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Общественный совет по проблеме подросткового курения» Анна Сорочинская.

- Поддержу предложение о включении в перечень индикаторов риска обращений от граждан и организаций. Еще хочу отметить, что около 80% наших обращений о продаже нелегальной табачной или никотинсодержащей продукции заканчиваются предостережением. Это, конечно, не та мера, которая останавливает недобросовестных предпринимателей, они продолжают продавать эту продукцию. Нужно, чтобы процессы, на которые тратятся силы и общественных организаций, и Роспотребнадзора, имели более серьезное воздействие, - считает Анна Сорочинская. Она затронула еще одну тему - возможность досудебной блокировки сайтов-нарушителей: - Мы достаточно внимательно относимся к сайтам, которые нарушают закон о запрете на дистанционную продажу табачной и никотинсодержащей продукции, мониторим регулярно. Таких нарушений становится меньше. Но сейчас досудебная блокировка сайтов фактически не работает, потому что еще нет приказа с перечнем признаков нарушения закона. С 1 сентября такой приказ должен появиться, и тогда мы, я думаю, увидим еще большую динамику в сокращении таких нарушений.

Ключевыми на конференции стали следующие тезисы: исключительно запретительные меры не всегда эффективны - необходимо больше фокусироваться на контроле, надзоре и правоприменении; ситуация на рынке в целом улучшается, но федеральный бюджет все еще продолжает нести колоссальные потери от недополученных акцизов и налогов; законодательная база продолжает совершенствоваться, однако имеющиеся рычаги применяются все еще не в полной мере.