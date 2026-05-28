Появился переводчик с кошачьего и собачьего: ИИ понимает питомцев почти на сто процентов

Заветная мечта хозяек – узнать в самом ли деле ее кот ее любит.

Специалисты китайского стартапа Meng Xiaoyi создали достаточно портативное – весом менее 30 граммов – устройство под названием PettiChat, оно же Pet Translator, которое, как они сами утверждают, переводит на человеческий язык то, что прогавкали-проскулили-прорычали собаки и промяукали-промурлыкали-прошипели кошки с точностью 94,6 процента.

«Переводчик» крепится на ошейнике и за 1,2 секунды толкует, а можно сказать и «переводит» ту или иную вокализацию питомца – будь то кошка или собака. Понимает, с чем конкретно они обращаются. «Перевод» непосредственно не звучит – он поступает на смартфон хозяина.

Как рассказывают разработчики, высокую точность перевода обеспечивает искусственный интеллект (ИИ), которым оснащено устройство. Он прошел обучение на нескольких миллионах так называемых отпечатков - образцах мяуканья, лая и других звуков, которые издают питомцы. Эти вокализации, не смотря на кажущееся однообразие, чуть отличаются тоном, частотой, продолжительность и эмоциональной окраской звуков, которые в комплексе и выдают те или иные желания питомцев. ИИ «переводчика» делает вывод, что он правильно понял прогавканное или промяуканное обращение, сравнивая «услышанное» с эталонными образцами-шаблонами поведения, о которых достаточно точно известно, чему они соответствуют.

Зоологи, однако, не особенно доверяют «способностям» Pet Translator поскольку никто из Meng Xiaoyi не опубликовал в рецензируемых научных журналах результаты исследований и экспериментов. То есть, заявленные характеристики научно не подтверждены. А сами коты и собаки, надо понимать, не могут послать на смартфон сообщение, что «переводчик» их правильно понял. К тому же, касается в первую очередь собак, один и тот же лай они могут издавать, и увидев за окном кошку, и обронив игрушку. Соответственно и «перевод» получится одинаковым – мол, «волнуюсь».

Но вроде бы «переводчик» в силу того, что он оснащен ИИ, способен постепенно подстраиваться под конкретного питомца и «переводить» все точнее и точнее. А перспективные модели якобы будут способны и на обратный перевод – от хозяина к питомцу.

«Переводчик» почти точно толкует вокализации домашних питомцев

Можно представить себе картину недалекого будущего: собака лает на кошку, та ничего не понимает. Устройство «переводит» лай хозяину, а потом «переводит» человеческий язык на кошачий. Всем становится всё понятно.

Британская газета Daily Mail, которая коротко рассказала о PettiChat, привела один из читательских откликов. Хозяйка кота сообщила, что ждет, когда можно будет его спросить любит ли тот ее искренне или так – за еду. Ну, и узнать ответ. Ради этого можно и раскошелиться на «переводчик» стоимость порядка 10 тысяч рублей на наши деньги.

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