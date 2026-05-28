Юрий Афонин: Геннадий Зюганов и КПРФ борются с фашизмом круглосуточно

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ КПРФ Юрий Афонин Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

27 мая в программе «Партийная среда» (кстати, она уже почти 5 лет выходит на Радио «Комсомольская правда») принял участие первый заместитель лидера КП РФ Юрий Афонин. Предлагаем вашему вниманию один из самых примечательных фрагментов…

- … Юрий Вячеславович, Третий Международный антифашистский форум, который работал в Москве почти 4 дня, по сути стал продолжением двух предыдущих таких же форумов. (Первый был в апреле 2023-го в Минске, второй состоялся в 2025-м, накануне 89-летия Победы, в Москве) И вы знаете, у меня создалось впечатление, что Геннадий Андреевич Зюганов постоянно, все время занимается борьбой с фашизмом. И он ее не прекращает, от одного форума к другому, от другого к третьему увеличивается количество участников, они съезжаются со всего мира…

- Да, Александр, конечно, для нас это очень важно, это действительно грандиозное событие мирового масштаба. Геннадий Андреевич правильно совершенно это отметил…

Одно из первых мероприятий в Белоруссии было - поездка в Хатынь. Действительно, это как символ того, что несет человечеству фашизм, это - зверство по отношению к мирному населению.

Мы же видим современную историю развития фашизма уже в XXI веке, когда злодеяния нацистов, фашистов продолжаются.

Удар укронацистов по спящим учащимся колледжа в Луганской Народной Республике. 21 человек погиб, более 60 ранено, это же тоже преступление нацизма.

Этот кровавый оскал фашизма видят современные поколения. Поэтому борьба с фашизмом для Зюганова, для КПРФ, для нашей партии очень важна. Но самое главное, ведь это - борьба и за будущее наших детей.

Поэтому и работа во всех этих направлениях - многоплановая.

На этот раз в нашем форуме участвовали предсиавители почти 100 стран, 180 делегаций. У нас был представлен весь мир, начиная от Австралии, заканчивая странами и Африки, Латинской Америки…

- Да, действительно, по времени Третий Антифашистский совпал, к сожалению, с этой ужасной трагедией, которая случилась в ЛНР. А западные СМИ практически замалчивали эти события, я уже не говорю о лидерах европейских государств… Как участники форума отреагировали на это?

- Это кровавое преступление. Конечно, начиная наш форум, мы почтили память всех погибших минутой молчания.

У нас накануне форума состоялась научно-практическая конференция, потом - пленарное заседание, еще проходили заседания секций. Всего выступило 138 человек.

И я хотел бы действительно еще раз отметить, Третий Антифашистский форум имел ярко выраженную антитеррористическую направленность, потому что мы видим, какая колоссальная турбулентность в мире.

Да, были заявления, касающиеся многих проблем, и военного диктата Соединенных Штатов, и развязанной войны в Иране.

Да, мы все вместе, дружно выступили с требованием освободить незаконно похищенного президента Венесуэлы Мадуро.

Да, действительно много говорилось представителями Ливана, Палестина о преступлениях, которые творятся в секторе Газа - это и уничтожения мирного населения, и разрушения гражданских объектов.

Подробно говорилось и о фашизации Европы, делегаты к нам приехали из Британии, из Германии, хотя они подвергаются там давлению властей. Их приглашают местные спецслужбы, но они твердо выражают солидарность.

А ключевая мысль, которая как раз звучала в выступлениях многих делегатов, касалась кровавых преступлений, которые творят нацисты на Украине. И, конечно, выражалась глубокая обеспокоенность тем, что, к сожалению, Запад, используя колоссальную информационную машину, искажает все факты и не рассказывает жителям Европы, мира об этих преступлениях нацистов.

Мы же видели, когда был этот страшный удар, который привел к гибели наших студентов в Старобельске, как приехали журналисты из Италии, а им запретили потом рассказывать и показывать правду. Об этом говорили. То есть - посмотрите, какая цензура в «свободных« средствах массовой информации Запада.

- А CNN в первые часы сообщала о том, что украинские вооруженные силы «разбомбили военный объект». Причем они потом не извинились.

- А люди здравомыслящие рассказывали о трагедии, возмущались, они наш форум воспринимают как колоссальный информационный прорыв.

И еще об итогах нашего форума.

Его участники - представители всех стран поддержали нашу большую резолюцию, обращение Третьего международного антифашистского форума. И единогласно проголосовали…

Они выражают поддержку антифашистской, антитеррористической деятельности России в рамках Специальной военной операции на Украине. Однозначное осуждение фашизма и нацизма на Украине, всемирная поддержка действий Российской Федерации.

Геннадий Андреевич всегда говорил, что мы должны быть центром объединения антифашистских сил. И это уже стало реальностью.

У нас очень много друзей во всем мире, и они там прорывают информационное поле.

Да, есть Китай, да, есть Вьетнам. Очень представительная делегация Лаоса, ЮАР, тех компартий, которые находятся у власти или в правящих коалициях.

Но и европейские коммунисты тоже несут в массы слово правды. Они организовывают антивоенные митинги против поставки вооружений на Украину, против совершенно разрушительной европейской политики и против терроризма.

Это вообще война Запада через украинских нацистов на уничтожение нашей страны. И мы должны в этой войне обязательно победить. И вокруг нас много, а это большинство планеты, тех, кто разделяет наши цели. Поэтому победа в Специальной военной операции станет колоссальным ударом по возрождающемуся нацизму. И - по его кукловодам.

Поэтому милитаристская политика Запада должна получить жесткий ответ, и она получает его со стороны левых рабочих коммунистических партий всего мира.

- А как вам кажется, насколько решения, резолюция, выступления, в том числе и Геннадия Андреевича Зюганова, способны серьезно повлиять на международные отношения?

- Для нас очевидно, что у России, еще раз подчеркиваю, в мире друзей намного больше, чем врагов. А даже та европейская верхушка, которая поставила на нацизм, уже не пользуется поддержкой большинства населения своих стран. Посмотрите на Мерца, посмотрите на Макрона, посмотрите на тех, кто развязывает военные авантюры. Они - самые непопулярные лидеры за многие годы истории.

Нам надо работать с простыми людьми. Война, которую ведет Запад через Украину против нашей страны, сделала их намного беднее.

Многие миллиарды людей по всей планете страдают от войн и катастроф. А кто зарабатывает? Зарабатывает олигархическая верхушка, милитаризированная. Rheinmetall - акции этой компании выросли в 200 раз с момента начала войны. Посмотрите, кто обогащается на торговле оружием, на отправке наемников, на производстве средств уничтожения мирных граждан. Поэтому интересы простых жителей мира и интересы западных элит в корне расходятся.

Миру нужен совершенно устойчивый режим, порядок, и на самом деле многополярный мир закладывается нашей страной, Китаем. И недаром накануне нашего Антифашистского форума важнейшим событием была поездка Владимира Владимировича Путина в Китай, переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

У нас на форуме была большая делегация из Китая.

Александр, вы правильно заметили в начале нашего разговора - Геннадий Зюганов и наша партия вместе со своими сторонниками и единомышленниками во всем мире борются с фашизмом постоянно, я бы сказал - круглосуточно. И это приносит свои плоды…