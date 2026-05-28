Строителей научат управлять искусственным интеллектом

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Строительная отрасль делает очередной шаг к массовому внедрению ИИ. Академия «ДОМ.РФ Технологии» и Сколтех объявили набор на курс «Искусственный интеллект в строительстве: внедрение, управление и рабочие инструменты». Проект реализуется при поддержке Минстроя России и столичного Градостроительного комплекса. Подать заявку можно на официальной странице академия.дом.рф/искусственный-интеллект.

В основе двухмесячной программы — практика. Слушателям предстоит освоить трансформацию технологий ИИ в реальные управленческие и производственные показатели. Учебный план охватывает путь от поиска сценариев применения нейросетей в девелопменте до выстраивания внутреннего управления ИИ-продуктами. Участники разберутся с аналитикой данных, автоматизацией процессов, использованием ИИ-агентов и подготовят условия, при которых цифровые решения станут частью повседневной работы компании, а не разовыми пилотами.

«Для масштабного применения искусственного интеллекта в строительстве важно развивать не только технологическую базу, но и профессиональные компетенции. Отрасли нужны специалисты и управленческие команды, которые понимают возможности ИИ, специфику строительного комплекса, требования регулирования и практические задачи участников рынка», — заявил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Онлайн-курс рассчитан на два месяца и подойдет тем, кто только знакомится с технологией, и тем, кто уже готов внедрять конкретные решения. Организаторы предусмотрели два формата. Базовый — полностью дистанционный, дающий системные знания об отраслевых кейсах. Для корпоративных команд, которые хотят сразу перейти к проектированию, создан очный интенсив продолжительностью 3 или 5 дней. Там фокус сделан на реальных задачах бизнеса: определение приоритетных процессов, выдвижение гипотез и подготовка к пилотированию.

К преподаванию привлекли экспертов «ДОМ.РФ Технологии» (ДОМ.РФ возглавляет профильные группы по ИИ в строительстве при Минстрое и Альянсе в сфере ИИ) и преподавателей Сколтеха. При содействии Градостроительного комплекса Москвы в программу встроены реальные кейсы внедрения цифровых решений в столице.

После завершения обучения выпускники получают сертификат «ДОМ.РФ Технологии» и удостоверение о повышении квалификации Сколтеха.