Новгородская область стала лидером Северо-Запада по росту промышленности

Губернатор Новгородской области Александр Дронов. Фото: Данил Айкин/ТАСС

Губернатор Новгородской области Александр Дронов представил законодателям региона ежегодный отчет за 2025 год. Для него это было первое такое выступление в статусе избранного главы области.

Дронов отметил, что область прошла непростой год, но смогла показать заметные результаты в экономике, промышленности, сельском хозяйстве и социальной сфере.

«Жить и работать в Новгородской области – большая честь и большая ответственность», — сказал Александр Дронов.

Одним из главных показателей года стал рост промышленности. Индекс промышленного производства в 2025 году составил 109%. По словам губернатора, это лучший результат в Северо-Западном федеральном округе и показатель выше среднего по России.

Основной вклад в рост внесли крупные предприятия региона: ПАО «Акрон», группа компаний «Анима Инфинита», корпорация «Сплав», «Боровичский комбинат огнеупоров», «Белгранкорм — Великий Новгород», НПО «Квант» и ОКБ «Планета».

Дронов подчеркнул, что промышленность области не только увеличивает объемы, но и становится технологичнее. В 2025 году в регионе создали Центр развития промышленной робототехники. Для предприятий также запустили льготное финансирование проектов по роботизации со ставкой 7% годовых. Кроме того, Новгородская область стала победителем федерального конкурса «Столица изобретательства России — 2025».

Поддержку в рамках госпрограммы развития промышленности получили 11 предприятий. Деньги направлялись на новое оборудование, модернизацию производств и внедрение современных технологий.

Отдельно губернатор остановился на проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. В 2025 году область продолжила подготовку территорий и инженерных решений, а также синхронизацию региональных программ с федеральным проектом ВСМ. Для региона, отметил Дронов, это новые возможности для экономики, логистики и инвестиций.

Сильные позиции область сохранила и в сельском хозяйстве. Регион занимает первое место на Северо-Западе по производству картофеля и второе — по овощам. Самообеспеченность мясом превышает 220%, то есть область поставляет продукцию и за свои пределы.

В Волотовском и Новгородском округах возобновили работу площадки свинокомплекса «Серебряные пруды», бывшего «Новгородского бекона». В 2026 году предприятие планирует произвести более 12 тысяч тонн свинины.

На поддержку сельхозпроизводителей в 2025 году направили 482 млн рублей. С помощью господдержки аграрии приобрели более 180 единиц техники и оборудования на сумму свыше 380 млн рублей. Малые формы хозяйствования получили 170 млн рублей поддержки, а вклад фермеров в экономику отрасли достиг 11,3%.

Еще 715,5 млн рублей направили по программе комплексного развития сельских территорий. Эти средства пошли на улучшение жилищных условий, благоустройство населенных пунктов и развитие инфраструктуры.

По данным Дронова, безработица в Новгородской области составляет 1,2%, что заметно ниже среднего уровня по стране. Рост доходов населения позволил региону занять 13-е место в общероссийском рейтинге.

Налоговые и неналоговые поступления в бюджеты муниципалитетов выросли на 12% и достигли 13 млрд рублей. План по доходам консолидированного бюджета — 58 млрд рублей — выполнен полностью. При этом, как отметил губернатор, бюджет сохранил социальную направленность: 49,2 млрд рублей направили на помощь жителям, медицину, образование, культуру и улучшение среды для жизни.