Ваня Дмитриенко довел свою юную возлюбленную Пересильд до слез: оставил дома с родителями, чтобы собрать лего

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Певец выложил двухминутный влог, в котором показал, как готовил подарок для своей возлюбленной. Собирать его он начал еще 14 мая во Владивостоке, а чтобы Аня ничего не заподозрила, он «попросил Юлю, чтобы девушка побыла с ней». Вероятно, речь идет про маму юной знаменитости, летавшую в космос актрису Юлию Пересильд.

Дальше идет кадр, в котором Ваня и Аня едут в машине, и девушка буквально ревет. «Они твоя семья, хотят сделать что-то», — пытался отвести от себя подозрения певец. Пересильд сквозь слезы искренне не понимает, почему ей нельзя поехать с любимым в тур: «У меня день рождения 20-го числа, ни 17-го и не 18-го». Дмитриенко же не сдается и пытается ее «сплавить», чтобы успеть подготовить подарок: «Господи, Ань, если они так реально об этом просят, значит, в этом есть какая-то суть».

Позднее Ваня объяснил, что его возлюбленная плачет из-за того, что он и так постоянно на гастролях и они редко видятся в Москве. Вообще, удивительно, на что Пересильд рассчитывала, начиная отношения с невероятно популярным сейчас артистом, который по определению живет в концертных турах. В ролике Ваня объяснил, зачем же ему нужно целых два дня на подготовку подарка.

Дело в том, что парень захотел воссоздать их совместную фотографию из Диснейленда с помощью лего. Для этого ему понадобилось почти 50 тысяч деталей. «Сегодня я мог бы гулять, хорошая погода, а я собираю лего, надеюсь, все получится круто», — сказал Ваня, добавив, что Аня на него до сих пор обижается.

Ваня захотел воссоздать совместную фотографию пары из Диснейленда Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В день рождения Пересильд музыкант привел возлюбленную на поляну, на которой гулял табун оленей. Заодно он поставил стол со свечами, цветами и фруктами, чтобы Аня почувствовала себя в сказке. Рядом же стояла огромная скульптура из лего под стеклянным колпаком. «У меня подарок, который я сделал своими руками. Я надеюсь, что тебе правда очень понравится. У нас с тобой есть одна фотография. Я попробовал все это повторить», — представил свое творение Ваня.

«Ты сам это собирал? Ты мой хороший», — сказала восторженная Анна и бросилась в объятия к своему парню. После того как Дмитриенко опубликовал ролик в соцсетях, Пересильд оставила под ним трогательный комментарий: «Ванечка, ты самый лучший на этом свете мужчина! Мне так с тобой повезло…»

Анна Пересильд Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Напомним, недавно актриса Юлия Пересильд резко высказалась в адрес журналистов после волны публикаций о ее дочери Анне. Поводом стали новости о том, что звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» якобы решила бросить школу после девятого класса ради актерской карьеры. Сама Анна ранее признавалась подписчикам, что чувствует себя «слишком взрослой» и хочет быстрее перейти к взрослой жизни и учебе в институте. После этого в СМИ появились заголовки о ее уходе из школы, что возмутило Юлию.

Актриса заявила, что ее слова и комментарии о семье «перевирают» ради «желтухи» и «скандальчика», поэтому теперь она больше не намерена обсуждать с прессой личную жизнь и детей. При этом подписчики Пересильд обратили внимание: речь, вероятно, шла не о полном отказе от учебы, а о желании Анны закончить старшие классы экстерном.