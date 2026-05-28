На Урале предупредили о появлении фейковых объявлений о массовом наборе могильщиков

В сети распространяется лживая новость - "в Свердловской области объявили массовый набор могильщиков" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области объявили массовый набор могильщиков из-за «существенного роста спроса на ритуальные услуги со стороны родственников участников СВО». Такие сообщения появились в региональных соцсетях. Информация преподносится со ссылкой на местный департамент по труду и занятости населения. В качестве доказательства приводятся фото объявлений и скриншоты постов ведомства. Правда, с официальным каналом он не имеет ничего общего. «Комсомольская правда» разбиралась, откуда взялись объявления и кто их распространяет.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Департамент по труду и занятости Свердловской области сразу заявил о фейковом характере информации о якобы массовом наборе могильщиков, которая за последние дни распространялась в региональных соцсетях и мессенджерах.

- Противник предпринял очередную безуспешную попытку распространить недостоверную информацию в социальных сетях региона. На этот раз создан поддельный аккаунт Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, от имени которого тиражируется информация о якобы массовом наборе могильщиков, — прокомментировал директор департамента Дмитрий Антонов.

В тексте официального комментария департамента также указано, что подобные сообщения сфабрикованы:

- В последние дни появились вбросы фейков в региональные паблики и телеграмканалы с упоминанием нашего ведомства. Все сообщения касаются якобы резкого роста спроса на ритуальные услуги и срочного поиска кладбищенских рабочих. Данные тексты полностью сфабрикованы и являются классическим примером информационнопсихологической атаки. Это можно понять по провокационным формулировкам, манипуляции цифрами, а также по отсутствию каких бы то ни было подобных вакансий на портале «Работа России» и иных негосударственных порталах по поиску работы.

Департамент обратил внимание на характер распространения фейка: сообщения тиражировались в формате скриншотов от имени поддельного паблика, название которого отличалось от официального канала ведомства. Это типичная схема — создание имитации официального аккаунта, чтобы придать фейку видимость достоверности.

Официальный канал Антитеррористической комиссии Свердловской области «Антитеррор Урал» также указал на распространение ложной информации.

- В очередной раз призываем жителей региона проявлять бдительность, критически оценивать эмоциональные публикации и не распространять непроверенную информацию.

Нет официальных заявлений от региональных властей о кризисе в ритуальной сфере Свердловской области из-за СВО. Напротив, власти опровергают попытки использовать ритуальную сферу для спекуляций на тему потерь.

Подобные случаи фиксировались и в других регионах России. Так, в Республике Татарстан появлялись фейковые сообщения от имени министра труда, занятости и социальной защиты Эльмиры Зариповой о массовом наборе на вакансию кладбищенского работника. Региональное ведомство официально опровергло эти сведения и расценило распространение как попытку дестабилизации.

Добавим, что в распространяемых фейках есть несколько показателей, по которым можно распознать недостоверную информацию: отсутствие ссылок на официальные документы и номера постановлений, нет подтвержденных заявлений органов власти, содержатся эмоциональные и провокационные формулировки, используются старых или вырванных из контекста материалы. А сами сообщения распространяются через неофициальные каналы — мессенджеры и анонимные паблики. При этом постеры с вакансиями сгенерированы искусственным интеллектом.

Цель таких вбросов вызвать эмоциональную реакцию - страх, недоверие к власти, связать бытовые объявления о вакансиях с СВО и создать образ «скрываемых огромных потерь».