«Это наша семейная шутка»: Мать российского космонавта объяснила, почему сын вышел в открытый космос с необычной табличкой

Космонавт передал привет маме из космоса Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Мама, я надел шапку». Такого послания родители от детей из открытого космоса еще точно не получали. До вчерашнего дня. Именно с такой шутливой табличкой вышел в эфир российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, трансляция которого велась на сайте «Роскосмоса». Трогательное послание сразу же оценили зрители. KP.RU удалось дозвониться до матери космонавта и узнать ее реакцию.

- Да, я вместе с мужем смотрела выход в эфир. Как увидела табличку, сразу заулыбалась, - смеется мать Сергея Светлана Сверчкова. – Эта фраза - это наш такой семейный мем уже. Тут история такая. Сейчас дети уже взрослые и для них это шутка. Но раньше я все время их предупреждала, чтобы надевали шапку! Сережу особенно. Я ему говорила: «Надень шапку!». Но он поступал по-своему, естественно. Говорил: «Она у меня в кармане».

Светлана Васильевна в юности, как выяснилось, и сама часто игнорировала шапку. Ходила без нее до глубокой осени. Это привело к тому, что ей диагностировали хроническое заболевание, от которого она долгое время не могла избавиться. Памятуя об этом, она и заставляла своих детей носить головные уборы осенью.

Мама, я надел шапку!

- Сейчас уже взрослому, когда он приходит ко мне без шапки в холодную погоду, я ему все равно напоминаю: «Сережа, одень шапку», - делится Светлана. - Я уже от таких слов не могу избавиться. И внукам тоже говорю. Но мы все с юмором к этому относимся. Он летом иногда подшучивает надо мной: «Мам, а почему ты мне не говоришь, чтобы я шапку надел?».

- Ну, в космосе-то без шапки точно нельзя!

- В том-то и дело! (смеется) Это все юмор, конечно. Но я хочу передать сыну, что мы очень любим его. Мы с папой смотрели эфир. И мы волновались. Я вся дрожала. Но я очень рада, что все прошло хорошо. Мы желаем сыну всего самого хорошего, чтобы полет прошел отлично.

- И главное, чтобы в тепле были!

- Да, это самое важное!

Космонавты провели в открытом космосе 6 часов 6 минут. В это время они установили научную аппаратуру эксперимента «Солнце — Терагерц» на модуле «Звезда». Также они демонтировали кассеты космического эксперимента «Экран-М». И забрали контейнер с образцами микроорганизмов.

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