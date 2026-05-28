ВКонтакте и VK Видео возглавили топ интернет-площадок, где обсуждают самые популярные шоу в рунете

ВКонтакте лидирует среди соцсетей и сервисов по объёму упоминаний шоу. Фото: VK.

Brand Analytics, разработчик одноимённой системы анализа соцмедиа, провёл исследование того, как обсуждают телевизионные и интернет-шоу в рунете. Согласно этим данным, ВКонтакте лидирует среди соцсетей и сервисов по объёму упоминаний шоу.

В топ самых обсуждаемых проектов в рунете вошли Comedy Club, «Битва экстрасенсов», «Уральские пельмени», «Что было дальше», «Беременна в 16», «Голос», а также шоу VK Видео: «Звёзды», «Топ», «Натальная карта», «Большое шоу» и «Женское шоу». Пять из десяти шоу чаще всего обсуждают ВКонтакте, чем на других площадках. По объему упоминаний ещё четырёх шоу ВКонтакте расположилась на втором месте.

В рамках исследования брались шоу, которые собрали больше всего упоминаний в соцмедиа в период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года.