Александр Соколов, губернатор Кировской области: Наша задача - вернуть людям доверие к власти. Так и работаем

Губернатор Кировской области Александр Соколов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ДОРОЖНЫЙ МИЛЛИАРД И ВЯТСКИЕ ДВОРИКИ

- Александр Валентинович, вот в мае в своих соцсетях Вы нам рассказали о том, что уже 4 года, как Президент России вам доверил управление Кировской областью. Давайте вспомним, какой Вы приняли ее, каким был тогда этот регион, какие задачи для себя определили, были ли они амбициозными или такими - «приземленными», чисто хозяйственными? Тем более вас, насколько я знаю, встретили на новом месте как своего.

- Да, действительно, я общался с Владимиром Владимировичем Путиным 10 мая 2022-го. А уже 11-го был в Кирове. Почему для меня регион оказался достаточно понятным и родным? Я сам родом из Костромы. Это - по соседству, тоже северная европейская Россия. Первая задача, которая стояла передо мной - вернуть доверие людей к власти. Потому что оно было на очень низком уровне, я бы сказал, с отрицательными показателями. А я знал, какие настроения в Кировской области…

- И с чего же Вы начали?

- С того, что вместе с командой мы постарались изменить эту дистанцию, дать возможность людям решать самим, как им жить. Мы придумали на сей счет много программ… Например, у нас уже несколько лет действует «Дорожный миллиард».

- Ой, а что это такое?

- А это когда сами люди во всех муниципальных образованиях определяют, какие дороги, прежде всего, требуют ремонта. И даже голосуют за это. И те участки, которые получают наибольшее количество голосов, на следующий год за счет областных средств ремонтируются.

Фото: пресс-служба губернатора Кировской области

- Дорожная демократия.

- Да. Мы каждый год выделяем на это миллиард рублей. Поскольку эксперимент оказался удачным, мы решили, что со следующего года это будет уже полтора миллиарда. И еще мы запустили «Вятские дворики».

- А это что за такая программа?

- А это когда жильцы многоквартирных домов сами предлагают проекты благоустройства своих дворов. А мы будем по конкурсу отбирать те варианты, которые больше всего собрали голосов. И таким вот образом хотим каждый год благоустраивать в области 300 дворов.

БРОСОК НА ЮГ

- Не могу еще не спросить - ваш приезд в Кировскую область практически совпал с началом специальной военной операции… Вам же тоже пришлось перестраиваться.

- Конечно. Ведь изменилось все. Структура экономики, доходов, бюджета. Очень много в Кировской области предприятий связано с лесопереработкой. У нас 67% территории – это леса. И, соответственно, лесопереработка является не просто бизнесом, но и образом жизни для большого количества людей. Рынки сбыта все были в основном европейские. Их не стало совсем. Мы практически в ручном режиме перестраивали нашу экономику вместе с владельцами предприятий разного уровня. У нас их очень много: три крупнейших фанерных завода, более 40 компаний, которые строят дома из дерева. 43 мебельные фабрики. В этой сфере заняты десятки тысяч человек.

Фото: пресс-служба губернатора Кировской области

- Как же выходили из положения? Без рынков сбыта…

- Осваивали и Восточный полигон через Китай, и такой маршрут, как - «Афанасий Никитин за три моря» - отправились на юг, через страны Персидского залива в Индию. Вот недавно у нас большая делегация работала в Узбекистане, и для нас республика стала открытием. Вот эти новые рынки мы постоянно-постоянно осваиваем, и получилось, я считаю. Мы уже в 2023-м вышли по деревообработке на уровень 2021-го. А сейчас темпы еще выше.

«ЗА РОДИНУ! ЗА ВЯТКУ!»

- Когда губернатор - и по образованию, и в душе - историк - это влияет на его почерк? Я имею ввиду - в работе?

- Если Вы обо мне - то да, влияет довольно существенно. В 2024-м мы выполнили, считаю, важную идеологическую миссию - в год 650-летия Кирова поставили памятник Александру Невскому. Как создателю русского государства, как объединителю вокруг общей идеи.

Памятник Александру Невскому. Фото: пресс-служба губернатора Кировской области

- Супер.

- Ну, а если говорить конкретно о нашей работе, я бы ее на несколько частей разделил. Первое и главное - все для фронта. Это и комплектование подразделений наших ребят - добровольцев. Они идут ежедневно, ежемесячно. Мы конкретно занимаемся этим, и не иссякает поток желающих защищать Родину. Мы для ребят наших, которые уходят воевать, делаем очень многое - собираем гуманитарную помощь, обеспечиваем всем необходимым. У нас есть свой подшефный полк, который был сформирован осенью 2022 года, а так наши сейчас воюют фактически на всех направлениях. И мы отрабатываем заявки всех частей, которые к нам обращаются. У нас создан специализированный общественный фонд «За Вятку», который собирает добровольные денежные средства.

Специализированный общественный фонд «За Вятку». Фото: пресс-служба губернатора Кировской области

- Какие-то цифры можете назвать?

- У них оборот больше 100 миллионов рублей в год - это точно.

- Ух ты!

- Причем - вот 100 рублей кто-то может послать, а кто-то несколько миллионов.

- А губернатор Соколов участвует?

- Ну, коль спросили - «признаюсь». В прошлом году у меня был юбилей, и я попросил: нет, никаких подарков не надо. Мы провели благотворительный вечер в мой день рождения - по сбору средств фонда «За Вятку». И собрали за один день 42 миллиона рублей. И на это была закуплена масса техники. Мы ее на фронт просто гуманитарными конвоями отправляем.

- Очень интересный почин главы региона.

- Помогаем и прифронтовым регионам. Скажем, Вячеслав Гладков, мы с ним в приятельских отношениях, когда он был руководителем Белгородской области, мне звонил, говорил: надо вот это. И мы там тысячу кубов леса собираем, грузим и - в Белгород в течение двух-трех дней.

Фото: пресс-служба губернатора Кировской области

- Кстати, в Великую Отечественную тоже так главы регионов работали.

- А как по-другому? Мы принимаем из приграничных областей детей все время, чтобы они, по крайней мере, летом могли отдохнуть и не смотрели постоянно в небо - прилетит, не прилетит.

- Очень интересно.

- Вторая история – это жены бойцов. Тоже у нас есть общественная организация, хороший комитет семей военнослужащих. Очень хорошо организованы девчонки, молодцы, помогают друг другу.

- И Вы с ними общаетесь?

- Оказываем помощь тем, кто сомневается, кто теряет надежду - вдовам, матерям. Деньгами не всегда всего добьешься. Нужно иногда просто - чисто человеческим общением. Они эту заботу на себя берут, и действуют вместе с фондом «Защитники Отечества». Волонтеры… У нас фактически все старшее поколение в регионе сейчас почувствовало свою нужность - так скажем. Они в ежедневном практически режиме во всех населенных пунктах что-то делают. Плетут сети маскировочные, шьют белье, консервируют домашние продукты. Детки наши пишут письма, рисуют картинки, отправляют на передовую, чтобы ребята у себя у сердца держали это письмо и понимали, что они защищают Родину. А вот наш Герой - легендарный морпех «Струна» - Владислав Головин… Он кировский, у него и жена кировская, мама живет в Кирове, учитель в одной из школ. Вот он к нам приезжал 19 мая - это стало для нас событием.

«Вятский корпус защитников Отечества». Фото: пресс-служба губернатора Кировской области

Ребята с фронта возвращаться начали. Кто-то комиссуется, кто-то раненый. Есть те, у которых контракт закончился. С ними работаем. Кому-то нужна медицинская реабилитация, психологическая, кому-то нужно помочь с трудоустройством, переобучением. Очень хорошо у нас прижился аналог «Времени героев» - «Вятский корпус защитников Отечества». 36 ребят его сейчас заканчивают. Мы уже знаем, куда они пойдут.

- А они знают?

- Да, конечно. Замглавы администрации города Кирова будет один из выпускников. Заместителями министров будут ребята. Возглавят некоторые учреждения, особенно те, кто связаны точно с работой с молодежью, спорт. А есть ребята - на хозяйственные должности пойдут.

ТРИ ПРОСЬБЫ ПРЕЗИДЕНТУ

- Вот Вы с Владимиром Путиным встречались в 2024 году, насколько мы помним. И без просьб, предложений, как правило, к главе государства не ходят…

- Расскажу. Я пришел тогда к Владимиру Владимировичу с тремя просьбами.

Первая касалась реализации его поручений по строительству моста через реку Чепца и тоннеля под Транссибом. Дело в том, что у нас в городе проходит Транссибирская магистраль, и значительная часть, целый район, отрезан переездом. Сейчас по Транссибу идет грузов столько, что, думаю, в сутки часов 16 этот переезд закрыт. И есть такая многолетняя мечта жителей Кирова и ближайших районов, чтобы там был тоннель. Но проекты были выполнены еще до меня, в 2019-м. Есть государственная экспертиза. Когда проект тоннеля вышел из экспертизы, он вместо трех миллиардов стал стоить шесть. И столько же стоил мост через Чепцу.

Фото: пресс-служба губернатора Кировской области

Я к Владимиру Владимировичу обратился с предложением: давайте мы реализуем одно из двух поручений. Сделаем тоннель, он более важен, большего количества людей касается. То есть, с моста перекинем деньги на тоннель. Он говорит: а мост? Я говорю: мост - после Победы. Президент дал прямое поручение по двойному увеличению средств на тоннель, а средства с моста не сняли. Я очень благодарен Владимиру Владимировичу за такой очень человечный подход.

- То есть он оценил ситуацию.

- Тоннель мы начали строить в прошлом году и в первой половине следующего года сдадим.

Фото: пресс-служба губернатора Кировской области

- А мост?

- Мост начнем сразу после этого. Второй вопрос был связан с тем, что много было проектов, которые тоже в процессе их реализации изменились в стоимости. Я понимал, что бюджетных денег прямых просить неправильно. И попросил бюджетный кредит. Есть такая сейчас форма - казначейский инфраструктурный кредит. Нам выделили 5 миллиардов рублей по указанию Президента. И мы наконец-то переводим котельные важного старинного русского города Слободской, который в нескольких десятках километрах от Кирова, и отопление там до сих пор было угольное и мазутное, хотя есть газ. Мы переводим этот город на газ. Все, вопрос решен, уже двигаемся, деньги нам ежегодно выделяются. В том же ряду - и другие жизненно важные проекты.

Город Слободской. Фото: пресс-служба губернатора Кировской области

Ну и третье. Самый, мне кажется, перспективный, наш большой и амбициозный проект. Есть такая программа, которую инициировал Президент, - создание крупных университетских комплексов. Это кампус мирового уровня, мы принимаем участие в этом конкурсе. И Президент нас поддержал. И я надеюсь, что в результате конкурсного отбора, а мы заявку подали, получим право на строительство крупного университетского комплекса и тем самым достроим систему профессионального образования в Кировской области.

Кампус. Фото: пресс-служба губернатора Кировской области

ВОРОТА РУССКОГО СЕВЕРА

- А, вот интересно, как развивается в области туризм?

- И об этом расскажу… Если в 2022-м у нас побывало 200 тысяч гостей, то начиная с 2024-го каждый год приезжает более миллиона.

- Вот это да!

- И мы эту планку держим.

- А как ее держите? Вы новые маршруты открываете, отели… бренды?

- Самое главное – это бренды и маршруты.

- А цены скажите.

- Цены вас приятно удивят просто. Ну, то есть, треть московских приблизительно.

Когда презентовывали Кировскую область на выставке в Москве, в Национальном центре «Россия», в декабре 2023 года, я там заявил: «Мы - ворота русского севера».

- Так оно и есть.

- Да. Ко мне подошли журналисты и поинтересовались – а где ворота? Фотографию покажите. Мы эти ворота построили. В центре города. Благоустроили место…

- Пришлете нам фото?

- Обязательно. Это самый центр города. Мы воссоздали там историческую Спасскую площадь - рядом со Спасским собором. Поставили ворота русского севера, через которые можно пройти с севера на юг. Там красивейшая панорама на древний Трифонов монастырь. Получился прямо арт-объект, картинка. И мы вокруг этого еще создали и национальный маршрут… Летом - экологические тропы, реки прозрачные абсолютно! В общем, вот то, как люди представляют себе русский север – это все у нас есть. Вот все есть! У нас великолепная вятская кухня. Кто приезжает и хочет попробовать настоящие русские блюда - большое количество ресторанов, кафе, столовых, кулинарий.

«Ворота Русского Севера». Фото: пресс-служба губернатора Кировской области

- До вашего приезда этого же всего не было там?

- Конечно, было. Мы просто это собрали и систематизировали.

ПРОФЕССИЯ «МАМА»

- А вот еще что у вас есть интересного - из того, что ни у кого больше нет?

- Мы ввели профессию «мама» с 2024 года. Мама первенца.

- Это в трудовой книжке, что ли, прямо так и пишут?

- Нет… Вот у женщины рождается первенец, и ей Социальный фонд платит какое-то количество денег в качестве пособия. Максимум 35 тысяч. А если она только начинала свой трудовой путь, у нее может быть и 20 с небольшим тысяч всего… А у них на двоих с мужем ипотека, потребительские кредиты... Мы маме первенца доплачиваем до средней зарплаты по региону. Из бюджета.

Фото: пресс-служба губернатора Кировской области

- Сумму можете назвать? Вот сколько она будет получать?

- 45 тысяч.

- В общей сложности?

- Да. Это стоит больших денег для нас. Сотни миллионов рублей. Но это важно. И у нас сейчас уже получателей, слава Богу, этой государственной помощи больше семи тысяч человек. И если до этого меньше 35% было первенцев, то сейчас больше 40. К этому нужно относиться с большим уважением. Потому что мама для нас в жизни это самое святое.

- Да.

- И без мам дальше жизни не будет.

Фото: пресс-служба губернатора Кировской области

- А то песни, стихи есть, а профессии нет.

- Мы введем еще и зарплату бабушек. То есть вместо мамы в декрет может уйти бабушка или даже дедушка, и получать выплаты до средней заработной платы.

- Интересно.

- Очень интересно.

РОССИЯ - СЕМЬЯ СЕМЕЙ

- Видите, Александр Валентинович, какое у нас с вами человеческое интервью получается. И, наверное, завершающий вопрос – вот перспективы какие? Какие мечты по развитию Кировской области, и на какой период Вы мечтаете? На пять лет, десять? Вы мне называли вообще 2030 год. И по каким направлениям? Или по всем этим, которые мы затронули?

- Планов и мечтаний есть много. Я вообще всех всегда призываю мечтать. Потому что, Циолковского цитирую, – в начале любого дела была мечта, сказка, поскольку сказка это артикулированная мечта. А потом появлялся четкий план и работа. Не очень точно цитирую, но правильно.

- Да, я помню такую цитату.

- Но у нас есть и четкий план. До 2036-го мы приняли в конце 2024 года стратегию социально-экономического развития Кировской области, где поставили четкую цель. Главное - благополучие кировских семей.

Фото: пресс-служба губернатора Кировской области

Вот четко, что у нас объектом нашей поддержки является семья. Потому что Россия – это вообще семья семей, как говорит президент. То есть, мы способствуем тому, чтобы люди встречались, создавали семьи, чтобы у них рождались дети… И чтобы они оставались у нас, мы создаем условия по инфраструктуре, по конкретной помощи, дотациям, по воспитанию детей, по первому рабочему месту.

- То есть?

- Сейчас закон мы разрабатываем, осенью примем – о первом рабочем месте. Это означает, что молодой человек, получив квалификацию, поступая первый раз на полный трудовой контракт, получает хорошую зарплату, а работодатель - серьезные преференции. Чтобы ребята, которые заканчивают у нас учебные заведения, оставались здесь. И чтобы приезжали на работу к нам молодые люди и из других областей.

- И снова интересно.

- Планы связаны с созданием привлекательной территории для молодежи. Потому что именно она определяет будущее, создает наибольший прибавочный продукт, инновации и хотелось бы, чтобы наши у нас оставались, а из соседних регионов к нам приезжали. На это мы работаем.

* * *

- Спасибо вам огромное, Александр Валентинович. Мне, например, как журналисту, пишущему на политические темы, такое необычное прочтение политических проблем - руководителем региона, который является одновременно и историком, и политологом, и международником, показалось очень интересным. Спасибо вам огромное, что Вы к нам приехали и привезли столько интересных идей и инициатив.

- Спасибо «Комсомолке» за прием.

КСТАТИ

«МЫ «ПРИСОЕДИНИЛИ» К СЕБЕ ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН ЗАПОРОЖЬЯ»

- Александр Валентинович, у вас же есть подшефный район в Запорожской области – Веселовский район.

- Да. И я всегда всем говорю, что это наш 46-й муниципалитет. У нас 45 - на территории Кировской области. Мы к нему относимся как к своему. Мы туда, в Запорожье, регулярно ездим, я сам постоянно там бываю. У нас целая программа есть, фактически меняем облик этого района. Мы отремонтировали там массу школ, детских садов, дорог, коммуналку всю. Ее не ремонтировали с советских времен. Водопровод, канализация, газификация. Все с нуля делаем!