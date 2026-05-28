Артем Мирошниченко: Одна рекомендация может быть полезнее десятка наград и обеспечить карьеру, о которой вы и не мечтали

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Конкуренция для соискателей в сфере ИТ значительно выросла. На некоторых позициях, по данным сайта для поиска работы, на одно место иногда претендуют* по 10-15 человек. Сегодня карьера в ИТ, о которой мечтает так много людей из-за высокой зарплаты и комфортных условий, уже не только вопрос освоения технологий. Компании могут позволить себе отбирать кандидатов по значительно более жестким критериям, и если на базовые позиции еще берут за опыт и исполнительность, то на более ответственные и денежные должности требуются люди, которые развивают бизнес и индустрию. Вместе с этим конкуренция растет еще из-за того, что компании по всему миру усиливают международный найм, а значит тем, кто заинтересован в карьерном развитии, важно наращивать не только опыт и знания, но и участвовать в профессиональных сообществах, делать вклад в развитие отрасли, а также иметь публичное признание, считает Артем Мирошниченко – руководитель группы разработки в российской платформе для планирования и управления бизнесом “Knowledge Space”. Он сам начал карьеру с самостоятельного изучения языков программирования и стажировки в качестве ИТ-консультанта, а сегодня сервис, над которым работает Артем, обслуживает «Газпром нефть», а его самого приглашают судить интернациональные конкурсы. Обсудили с экспертом, как теперь зайти в индустрию, получить признание и стать экспертом на международном уровне, работая над локальными проектами и не покидая страну.

– Артем, ИТ долгое время считалась индустрией с низким порогом входа, но сейчас устроиться на работу разработчикам становится все сложнее. Как руководитель многопрофильной команды, скажите, почему вдруг произошел такой сдвиг?

– Мировой рынок растет геометрически, и требования к специалистам растут вместе с ним. Раньше спрос на них был больше предложения, поэтому компании готовы были доучивать кандидатов. С ростом популярности ИТ кратно выросло число разработчиков с похожим базовым набором навыков. В результате конкуренция, особенно на начальных позициях, резко увеличилась. К этому добавились и экономические причины: деньги, образно говоря, стали дороже, поэтому компаниям нужны специалисты, влияющие на бизнес-показатели. К тому же сами технологии усложнились. От разработчика ждут, что он будет работать с данными, строить архитектуру, мастерски работать с интеграциями и ИИ. Да и везде сейчас особенно нужны «мягкие навыки»: коммуникация, ответственность за результат, интерес к развитию индустрии и своему собственному, от чего сейчас и уделяют внимание публично признанным экспертам. Конечно, каждый разработчик не может быть известным, пусть даже и в очень узких кругах, поэтому смотрят и на сотрудничество с зарубежными компаниями, так как это показатель глубокого понимания стандартов, лидерских качеств, навыка деловых переговоров и инициативности.

– В последнее время усиливаются споры о необходимости диплома. Вы зашли в индустрию благодаря самообразованию, но параллельно вы учились на двухдипломной программе с университетом Лондона, и впоследствии стали руководителем. Что больше поспособствовало такому карьерному продвижению: самообучение или классическое образование?

– Самообразование дает старт. Пока одногруппники слушают лекции, можно раньше погрузиться в профессию, определить, что интересно и получить первый опыт. Это учит самому разбираться в непонятных задачах, что ценят руководители — технологии быстро развиваются, нужно уметь осваивать их в краткие сроки. В то же время вуз дает студентам структурированное понимание процессов, менеджмента, понимание международных стандартов и профессиональное окружение. Одно без другого не дало бы такой карьерный буст.

– А в нынешних реалиях могут взять на работу самоучку? Ведь многие выпускники школ, которые стремятся стать ИТ-специалистами, не рассматривают учебу в вузе.

– Да, но так получить работу стало сложнее. Раньше всех отрывали с руками, но теперь на одну позицию отбираются десятки кандидатов, среди которых выпускники сильнейших технических вузов. Если у вас есть проекты, понимание бизнес-процессов и умение объяснять свои решения, вас возьмут с большей долей вероятности. А если нет практики, только оконченный курс, шансов нет. Отсутствие диплома нужно компенсировать сильным портфолио и стажировками. Раньше действительно считалось, что самообучение — путь гораздо более быстрый и легкий, но теперь он требует больше упорства и дисциплины.

– Получить престижную позицию стало сложнее не только новичкам, но и тем, кто несколько лет в профессии и хочет карьерного роста. Вы упоминали про участие в зарубежных проектах. Учитывая, что вы стали частью международного сообщества Hackathon Raptors, где инициативы оценивают эксперты из компаний уровня Google, скажите, какие реальные карьерные возможности дают такие проекты по сравнению с классическим ростом?

– Когда работаешь в локальной команде, рост ограничен её задачами и внутренними процессами. В международной среде уровень конкуренции и требований выше, специалист начинает мыслить за рамками одного рынка — это ускоряет развитие. Причем важна не столько должность, сколько уровень решений. А еще такие проекты дают видимость. Это не гарантирует, что вам тут же предложат высокую должность с интересными проектами, однако такая строчка в резюме может быть решающим фактором при переходе на более престижную позицию.

– Членство в международной ассоциации вы получили, находясь в России. Скажите, как специалистам получить возможность стать частью международных проектах, не покидая родины?

– Для этого, во-первых, нужно закладывать в проекты, над которыми работаете, масштабируемость и соответствие мировым стандартам. Во-вторых, можно участвовать в конференциях и конкурсах в онлайн-формате — это позволит увидеть уровень других проектов и тренды, а также сформировать репутацию. В-третьих, важно делиться экспертизой открыто с помощью тех же конференций, блога или статей в международных платформах. И, в-четвертых, не надо бояться знакомиться с зарубежными коллегами: предлагайте проекты, участвуйте в менторских программах. Одна рекомендация от признанного специалиста может стать полезнее десятка наград и обеспечить вам такую карьеру, о которой вы и не мечтали.

– Но всем ли нужно для карьерного продвижения публичное профессиональное признание?

– Оно нужно не всем. Для кого то важнее стабильный рост внутри компании, усиление опыта или комфортная рабочая среда без лишнего внимания. Подниматься по карьерной лестнице можно за счет результатов и решения бизнес-задач. Если специалист неизвестен в профессиональных кругах, это не означает, что он плохой и ему закрыты все двери. Просто у него другие цели.

– Вы входите в топ-40 диджитал-экспертов России, общаетесь с ведущими специалистами ИТ-индустрии. Скажите, что говорят в профессиональном сообществе из признанных экспертов о карьерных трендах ближайших лет?

– В ближайшие годы будет усиливаться переход от стажа к результативности специалиста, только лишь выслуга лет даже сейчас не дает гарантии карьерного роста. Кроме того, ИИ усилит уже завышенные требования к специалистам за счет того, что он закроет спрос на базовые роли. И да, продвижение по карьерной лестнице все чаще будет происходить не внутри одной компании, а через внешние проекты и видимые достижения.

* https://www.novostiitkanala.ru/news/detail.php?ID=190373&utm_source=chatgpt.com