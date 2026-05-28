На побережье под Анапой натянули «путеводную нить» из звёзд, вина и античности

Фото предоставили Скалистый берег

В окрестностях Анапы состоялось официальное открытие прогулочного маршрута «Малая Медведица». Эно-гастрономический, с налётом космоса и археологии. Создатели шутят: если наложить очертания созвездия на карту побережья, ключевые точки сами сложатся в узнаваемый «ковш».

Стартуют обычно с заповедника «Утриш». Туда можно зайти пешком по тропам или подплыть на катере. Утриш - это государственный природный заповедник, ключевая орнитологическая территория России, место обитания самых редких Краснокнижных видов животных, птиц и растений.

Затем — гравитационная винодельня «Скалистый берег». Местная фишка: экскурсии там водят и днём, и ночью. После дегустации гостям проводят лекцию астронома и дают смотреть в мощный телескоп.

Кстати, именно на этой винодельне в этом сезоне запустили серию гастроужинов «Escape» («Побег») с шефом Евгением Вийтыком. Меню построено на контрастах: простая ботва или корнеплоды превращаются в нечто высокое, а каждое блюдо раскрывает местный терруар — от моря до гор.

Фото предоставили Скалистый берег

Дальше по маршруту — два ресторана. «Винотеррия» (по дороге в Новороссийск или Геленджик, входит в ТОП 3 Юга) и новый «Соль Кале» в центре Анапы. Там, кстати, меню построено как исторический роман: каждая глава отсылает к народам, которые жили на этой земле в разное время.

Центром «ковша» авторы маршрута сделали музей «Горгиппия» — раскоп античного города Горгиппии (IV век до н. э. — III век н. э.), находившегося на месте современной Анапы. Это единственный в России музей-раскоп под открытым небом. Особую ценность представляет мраморная плита со списком имён победителей в спортивных состязаниях в честь бога Гермеса — важнейший эпиграфический памятник, рассказывающий о культурной жизни города. Представители музея советуют приезжать сюда в дни, когда работает связка «античная винодельня II века — современная винодельня будущего». Или поймать экскурсию «Звёздное небо Горгиппии».

Финальная точка — Белая набережная. Идеальный финиш: выходить на неё лучше через исторический центр с гидом, чтобы поставить красивую точку в путешествии.

По маршруту туристам можно передвигаться самостоятельно - на машине, на автобусе или купить готовый тур «Скалистый берег + Утриш» с трансфером, прогулкой по каньону, морем и дегустацией.

Новый туристический маршрут Малая медведица — это и готовая дорожная карта, и календарь событий, объединяющий локации Семигорья, Анапы и Утриша. Это познавательное путешествие сквозь время и вкусы: от античных традиций до современных гастрономических открытий, от природных красот края до безграничного звёздного неба.