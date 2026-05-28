К 2029 году в Хабаровске появится индустриальный парк «Восточный мост»

Фото: официальный канал губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.

Проект, инициированный по поручению Президента России Владимира Путина, уже привлёк 12 резидентов с общим объёмом соглашений более 3 миллиардов рублей, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём официальном телеграм-канале.

Как напомнил глава региона, Президент поставил задачу к 2030 году создать на Дальнем Востоке не менее десяти промышленных, бизнес-парков и технопарков. Хабаровский край активно включился в выполнение этого поручения. Проекту «Восточный мост» присвоен статус «Масштабный инвестиционный проект», что позволило без торгов выделить инвестору земельный участок в краевой столице.

Индустриальный парк будет представлять собой современную производственную площадку. К 2029 году здесь построят пять корпусов площадью по 1500 квадратных метров каждый, а также подготовят участки под возведение цехов для новых резидентов. Парк обеспечат полной инженерной и транспортной инфраструктурой: электричеством, водоснабжением, теплом, газом и дорогами.

Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос о распространении на парк действия нового преференциального режима — международной территории опережающего развития (МТОР). Эту работу регион ведёт совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. В случае положительного решения резиденты получат дополнительные налоговые льготы и административные преференции, что сделает площадку ещё более привлекательной для бизнеса.

Уже 12 компаний заявили о своём участии в проекте, а общий объём заключённых соглашений превышает 3 миллиарда рублей. Проектно-изыскательские работы уже стартовали.

Губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул стратегическую важность проекта для всего региона. «Восточный мост – это не просто стройка. Это новые рабочие места, налоговые поступления и реальное укрепление роли Хабаровского края как промышленного и логистического хаба Дальнего Востока», — заявил глава региона.