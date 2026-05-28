Музей, детский центр и жилой район строятся в Хабаровске по дальневосточной концессии

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Накануне, объекты, которые строятся по механизмам «Дальневосточной концессии» и президентской единой субсидии, проинспектировали первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев и первый зампред правительства Хабаровского края Сергей Абрамов.

Самый масштабный культурный проект: новое здание Дальневосточного художественного музея, которое станет частью объединённой набережной Хабаровска. На его строительство из федерального бюджета выделено 1,4 млрд рублей, а инвестор вложит ещё около 10,5 млрд в рамках концессионного соглашения.

Результат должен впечатлить: экспозиционные площади вырастут в четыре раза по сравнению с действующим музеем, а количество выставляемых экспонатов увеличится сразу в девять раз — с 1,9 тысячи до 16,7 тысячи единиц. Внутри разместятся не только залы с искусством, но и креативные пространства, коворкинги, библиотека и рестораны.

Ожидаемая посещаемость до 800 тысяч человек в год. Сейчас ведутся работы по выносу сетей, коммуникаций и вертикальной планировке площадки. Работы идут по графику. Объект планируют сдать к концу 2029 года.

Ещё один крупный социальный объект: центр отдыха и оздоровления детей в селе Бычиха, который должен быть готов уже в конце 2027 года. Федеральное финансирование здесь составляет почти 1,9 млрд рублей, внебюджетное более 4 млрд. Центр будет состоять из семи корпусов, четырёх жилых и трёх административных, и сможет принимать до 350 детей за смену. Общая площадь зданий превысит 22 тысячи квадратных метров.

Сейчас на площадке трудятся около 100 человек в две смены, работает 12 единиц техники, но в ближайшее время число рабочих планируют увеличить до 150, чтобы ускорить темпы. До 1 июля подрядчик обещает завершить этот этап и выйти на этажное строительство. Уже смонтирована модульная газовая котельная, которая обеспечит комплекс теплом, выполнена обводка с насосным оборудованием, начинаются пуско-наладочные и опрессовочные работы.

Наконец, ещё один проект, который реализуется при поддержке Минвостокразвития, жилой комплекс «Дальневосточный квартал» в районе улиц Промывочная и Автономная. Работы там стартовали накануне, и в церемонии забивки первой сваи принял участие Сергей Абрамов. Участок площадью 128 гектаров включён в ТОР «Хабаровск», потенциальная ёмкость застройки составляет от 700 до 810 тысяч квадратных метров жилья. На первом этапе построят 300 тысяч «квадратов», из которых 93,5 тысячи (то есть 30 процентов) предназначены для выполнения социальных обязательств. На создание инженерной и транспортной инфраструктуры комплекса уже выделено 5,9 млрд рублей президентской единой субсидии.

Виталий Алтабаев, комментируя итоги объезда, отметил, что правительство края хорошо подготовилось к строительному сезону и активно начало работы на всех объектах. По его словам, в этом году ожидаются первые результаты: например, в детском центре в Бычихе будет создан тепловой контур, чтобы зимой приступить к внутренним работам. А большой задел, сделанный по музею и старт строительства «Дальневосточного квартала», он назвал хорошим результатом.

- Новые инструменты и институты развития, предложенные Минвостокразвития России, нашли полную поддержку главы государства. В результате благодаря этому Дальний Восток в целом и Хабаровский край, в частности, могут развиваться опережающими темпами, – добавил Сергей Абрамов.