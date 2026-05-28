«Спортлото» в тройке лидеров проекта «50 легендарных брендов»

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Спортлото» в шестой раз вошло в список «50 легендарных брендов» — ежегодного всенародного проекта «Комсомольской правды», заняв второе место рейтинга и получив более 147 тысяч голосов. Среди других победителей, вошедших в число легендарных брендов, оказались такие любимые бренды россиян, как «Аленка», «ГТО», «Аэрофлот», «Московский метрополитен» и другие.

Проект «50 легендарных брендов» ежегодно проводит медиагруппа «Комсомольская правда». В премии представлены бренды, которые появились до 1991 года, сохранили качество своей продукции и пронесли народную любовь через десятилетия. Много месяцев читатели одной из самых популярных газет страны выбирали свои любимые компании, товары и услуги российского рынка. Очередной сезон конкурса «50 легендарных брендов», в котором подвели итоги голосования за 2025 год, объединил лучших из лучших в мире торговли, промышленности, связи, финансов, культуры и других отраслей.

«Для команды бренда, которому в прошлом году исполнилось 55 лет, большая честь, что на протяжении шести лет читатели «Комсомольской правды» — одного из самых популярных российских изданий — называют «Спортлото» легендарным брендом. Этот факт вкупе с тем, что за последние семь лет участники лотерей семейства «Спортлото» выиграли более 78 млрд рублей, из которых более 14 млрд рублей — в 2025 году, включая 127 выигрышей от 1 млн рублей, дает нам полное право называть «Спортлото» народным чемпионом, не только среди лотерей, но и среди легендарных российских брендов. Спасибо всем, кто отдал свой голос за «Спортлото», и желаем вам стать частью истории бренда, выиграв самые крупные призы в любимых лотереях», — сказала Екатерина Тутон, заместитель генерального директора холдинга S8 Capital, в который входит «Столото».

История проведения спортивных лотерей в СССР началась 20 октября 1970 года, собирая дополнительные средства на строительство олимпийских объектов и подготовку спортсменов. За последние семь лет участники лотерей семейства «Спортлото» выиграли более 78 млрд рублей, из которых более 14 млрд рублей — в 2025 году, включая 127 выигрышей от 1 млн рублей.

Как и во времена СССР, когда оператор всероссийских государственных лотерей было настоящим локомотивом финансирования спортивной инфраструктуры, поддержка спорта и здорового образа жизни остается важной частью социальной миссии бренда и сегодня, а целевые отчисления от проведения лотерей, как и прежде, направляются на развитие физической культуры и спорта высших достижений.

Кроме того, за счет собственных средств бренд уже много лет оказывает системную поддержку спортивным инициативам различного масштаба. С 2022 года бренд является стратегическим партнером комплекса ГТО, а в 2025 году выступил генеральным партнером онлайн-соревнований «Народные Игры ГТО Спортлото» — уникального проекта, не имеющего аналогов в России, главная особенность которого — инклюзивность. По инициативе организации для атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата была разработана категория «Без границ», а для людей с ментальными особенностями — категория «Специальная Олимпиада». Лицами проекта стали известные атлеты: победитель третьего сезона шоу «Титаны» на ТНТ и четырежды чемпион Всероссийского фестиваля ГТО — Кирилл Бельский и параатлет, мотивационный спикер и человек с удивительной историей силы духа — Дмитрий Чешев.