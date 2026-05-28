Российские IT-лидеры вновь поделятся опытом на московском форуме

Фото: Предоставлено пресс-службой Cnews

«CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров» проведут в седьмой раз. Очередной сезон форума состоится 18 июня на одной из московских площадок. Оргкомитет мероприятия сообщил, что сейчас проходит регистрация участников на сайте события.

На площадке спикеры традиционно рассказывают о применении новейших технологий цифровой трансформации и переходе к ИИ-трансформации. Выступающие не боятся говорить о своих ошибках и раскрывать механику успешных кейсов. На мероприятие приходят послушать о реальных преимуществах ИТ-технологий, которые заказчики получили от внедрения.

— Соберем наиболее значительных и заинтересованных участников рынка ИКТ как со стороны заказчиков, так и поставщиков услуг: CIO (руководители, которые отвечает за разработку ИТ-стратегии компании — прим.ред.) и специалисты информационных служб, поставщики ИТ, — рассказали организаторы.

Форум поделят на тематические секции. Среди них «Цифровая трансформация», «Цифровизация торговли», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Искусственный интеллект и большие данные» и др.. В числе спикеров заявлены замруководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе, топ-менеджмент отечественных корпораций, финучреждений, производств.

В рамках мероприятия также пройдут церемонии награждений премиями «Инновация года» и «Импортозамещение года». Формы для подачи заявок на конкурсы открыты до 29 мая включительно.