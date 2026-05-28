В Москве названы победители Workspace Digital Awards-2026

Фото: Предоставлено пресс-службой WDA

20 мая в арт кластере «Красный Октябрь» огласили итоги премии Workspace Digital Awards (WDA). Церемония собрала более 500 представителей диджитал-сообщества.

Международную премию организовывали в четвертый раз. Народное голосование продолжается до завершения приема заявок, после чего победителей в два этапа определяет жюри, состоящее

из 483 экспертов. Награждают за лучшие проекты в таких направлениях как веб- и мобильная разработка, брендинг, интернет-реклама, поисковое продвижение, SMM, PR и других.

В финал сезона прошло 826 кейса, номинированных 360 участниками. В оргкомитете сообщили, что количество номинаций в этот раз выросло до 87. Призовые места удалось занять 163 компаниям. Полный список победителей уже опубликован на сайте премии WDA. Награды получили как агентства, так и частные специалисты.

— Этот сезон конкурса еще раз показал зрелость digital-рынка. Несмотря на экономические сложности, участники сохранили высокую активность, а качество самих кейсов заметно выросло. Мы видим все больше работ с глубокими описаниями процессов, честным разбором решений и вниманием к деталям. Это не просто конкурсные заявки, а ценный кладезь знаний для тех, кто хочет расти профессионально и ищет новые точки роста для своего бизнеса, — прокомментировал итоги основатель конкурса Сергей Бесшабашнов.