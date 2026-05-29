Что делать, если бывший муж бегал от выплат, а теперь требует их с детей: разбираем мифы и схемы, связанные с алиментами

По закону содержание одного ребенка, оставшегося после развода с матерью, обходится мужчине в 25% от ежемесячных доходов. Фото New Africa/Shutterstock/Fotodom

110 миллиардов рублей. Внушительная цифра? Именно столько денег в течение 2025 года судебные приставы взыскали со всех алиментщиков России. При этом тысячи горе-папаш пытаются от своих законных обязанностей по выплатам на содержание детей пытаются отлынивать. За тот же прошлый год, сотрудники ФСПП отыскали более 44 тысяч неплательщиков.

По закону, напомним, содержание одного ребенка, оставшегося после развода с матерью, обходится мужчине в 25% от ежемесячных доходов, двух детей — в 33,3%, трех и более — в 50%. С одной стороны, правила давно известны и понятны. А с другой, с алиментами связаны несколько устойчивых баек-мифов, которые время от времени начинают мусолить в соцсетях. А еще есть несколько «серых» схем, которые ушлые дяденьки проворачивают, оформляя договора об алиментах.

Обо всем этом KP.RU поговорил с юристом Ольгой Гимадеевой.

МИФ И НЕ МИФ

— Если говорить о мифах, то есть парочка наиболее распространенных, — объясняет Ольга. — Например, якобы алименты можно получать с бывшего супруга до момента, пока ребенок не окончит вуз. То есть, и после исполнения 18 лет. Это неправда, так как у нас есть разъяснения Верховного суда России, который четко указал, что алименты платятся строго до 18 лет. Хотя по закону и после этого взрослый сын/дочь имеют право обратиться в суд с самостоятельным иском, доказывая, что им необходимо получать выплаты на себя и дальше. Но как правило, такие иски отклоняются судом: считается, что после 18 лет ребенок может уже работать и зарабатывать. Такие иски удовлетворяются только в случае тяжелой инвалидности и недееспособности ребенка. Либо если ему нужна дорогостоящая операция.

— Еще в соцсетях мамочек пугают, что папаша, который в свое время бегал от выплат алиментов, в один «прекрасный» момент может потребовать, чтобы уже взрослые дети сами ему выплачивали ежемесячное содержание. Интернет-страшилка?

— А вот это уже формально не миф. Действительно есть закон, который позволяет родителю обратиться с иском в суд, чтобы взыскать со своих взрослых детей деньги на свое содержание. Но есть масса нюансов. Если отец — должник по алиментам, то вряд ли суд встанет на его сторону. Здесь действует принцип: не участвовал в жизни ребенка, не помогал ребенку — не имеешь права просить от него помощи. Но бывают случаи, когда уже по ходу судебных разбирательств выросшие дети и сами в целом были не против подкидывать отцу ежемесячно какие-то суммы — вписанные в решение суда. Я знаю несколько подобных реальных историй. Правда, размер таких алиментов составлял 5–7 тысяч рублей в месяц.

КАКИЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?

По словам юриста, через эти выплаты дети пытались наладить контакт с отцом. Правда, подобные родственные чувства возникают далеко не у всех.

— Если спустя много лет после совершеннолетия детей папаша пытается взыскать с них алименты, самое важное — доказать, что действительно отец не участвовал в жизни ребенка. Именно поэтому, если отец скрывается от выплат, важно своевременно обращаться в суд с исками о взыскании алиментов. Именно поэтому важно после получения исполнительного листа работать с приставом — пытаться взыскать с бывшего деньги. А если деньги не платятся — фиксировать задолженность бывшего супруга в документах. Помните, что восстановить эти бумаги через годы не получится. В службе судебных приставов дела по их завершению хранятся не дольше 7 лет. Поэтому все нужно делать своевременно и бережно собирать все эти документальные доказательства в отдельной папочке. Потом может пригодится!

Закон допускает, что после развода супруги могут заключить между собой алиментное соглашение, в котором будет прописана конкретная ежемесячная сумма выплат. Фото Srdjan Randjelovic/Shutterstock/Fotodom

— У вас в практике были подобные попытки заставить детей платить?

— Да, такие дела были. Однажды я представляла клиентку, довольно богатую женщину, к которой отец подал иск. Мы потом узнали, что у этого папаши в общей сложности пять детей от разных браков. Мы их всех привлекали в качестве соответчиков в суде — если суд обяжет платить алименты, то пусть все вместе папу и содержат. Но моя клиентка была очень принципиальна и приложила огромные усилия, чтобы с ее нехилой зарплаты ни рубля ему не было начислено! Настолько была сильна обида. А вот ее сводная сестра, которую отец в свое время бросил с ее матерью во Владимирской области, по доброй воле согласилась помогать отцу. Хотя работала обычным библиотекарем.

БЫВШИЙ МУЖ ВЕРНУЛСЯ С ИСКОМ

— У одной моей знакомой был случай: едва закончив университет, она вышла замуж за мужчину, который был намного старше. После рождения сына они развелись. Однако вскоре бывший по суду заставил девушку платить ему ее алименты… Это какой-то уникальный случай или подобное действительно бывает между бывшими супругами?

— Нет, не уникальный. Такие иски бывают, — говорит Ольга Гимадеева. — По закону экс-супруг может просить у своей бывшей «половинки» алименты на свое содержание — если он стал в период брака нетрудоспособным или в течение года после расторжения брака. Ранее эта статья вводилась, чтобы защитить женщину, но самое интересное, что в последние годы ею очень часто пытаются воспользоваться именно мужчины. Ну тут что сказать? Надо было думать, за кого выходишь замуж… Суды такие иски часто удовлетворяют — все по закону. Женщины по этой статье тоже пытаются получить содержание, но это, как правило, случаи, когда бывший супруг богат. В своей практике я встречала иски на выплату алиментов на 500 тысяч рублей в месяц. Но по московской практике суды в итоге присуждают ежемесячные выплаты от 1 до 2 МРОТ (минимальный размер оплаты труда по стране в 2026 году — 27093 рублей в месяц, по Москве — 39730 рублей, — Авт.).

БЕГСТВО ОТ КРЕДИТОРОВ

Стоит отметить: закон допускает, что после развода супруги могут заключить между собой алиментное соглашение, в котором будет прописана конкретная ежемесячная сумма выплат, не зависящие от текущих расходов покидающего семью мужчины (ну, или женщины — так тоже бывает). И эту лазейку нередко используют ушлые товарищи, которые бегают от своих кредиторов, или идут банкротится. Чтобы не потерять часть своих активов, они оформляют алиментные соглашения.

— И такие соглашения не признают фиктивными?

— Я встречала в суде попытки оспорить алиментные соглашения, но пока в моей практике отмен таких документов не было. По крайней мере, когда речь шла о более-менее адекватных суммах. Если банкротится человек с зарплатой в 100 тысяч рублей, а алиментное соглашение у него на 300 тысяч, его могут и отменить. А вот если гражданин ежемесячно зарабатывает по полмиллиона и выплачивает по соглашению 100 тысяч на ребенка, это точно останется в силе. Есть случаи, когда банкроты пытаются спасти свои деньги, подписывая соглашения с супругами, родителями или даже бабушками/дедушками.

— Самая необычная «схема», связанная с алиментами в вашей практике?

— Был случай, когда человек, чтобы уйти от кредиторов и сохранить средства, подписал соглашение о погашении долга за… причинение вреда здоровью. Мужчина совершил фейковое ДТП — якобы был наезд на пешехода. А пешеход в свою очередь оказался близким другом этого должника. Дальше тот по соглашению платил товарищу ежемесячно приличные суммы, «на лечение и реабилитацию». А кредиторы не стали связываться с оспариванием соглашения.

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