Студенты хотят в PR — но не понимают, что их там ждет

PR-агентство Comunica опросило более 140 студентов российских вузов, обучающихся по направлениям PR / Связи с общественностью. В выборку вошли учащиеся МГИМО, МГУ, РАНХиГС, МГЛУ, Финансового университета, СПбГЭУ, НГАУДИ, КНИТУ, КФУ, ЧелГУ и других учебных заведений, с результатами опроса ознакомился сайт KP.RU.
Исследование показало парадоксальную картину. С одной стороны, молодежь по-прежнему верит в профессию, хочет строить карьеру в коммуникациях и достаточно трезво оценивает рынок. С другой — многие студенты выходят в профессию почти без практического опыта и с довольно романтизированным представлением о том, как на самом деле устроен PR.
Разбираемся, чего ждут будущие пиарщики от профессии — и насколько эти ожидания совпадают с реальностью.
Большинство респондентов в целом позитивно оценивают свое образование. Около 60% студентов считают, что вуз даст им достаточную подготовку для работы по специальности. Больше трети (35%) уверены, что многому придется учиться уже непосредственно на практике. И только 7% полностью недовольны качеством обучения.
При этом подавляющее большинство респондентов планируют остаться в профессии. Только около 15% студентов не видят себя в PR после окончания учебы. Среди причин отказа от профессии чаще всего назывались более интересные сферы, низкие зарплаты, сложность трудоустройства и нестабильность рынка.
В целом студенты не разочарованы в сфере PR или системе образования. Более того, многие вполне реалистично воспринимают необходимость дальнейшего обучения уже после выпуска. Однако более 40% респондентов прямо или косвенно признают, что вузовской подготовки им недостаточно для полноценной работы в индустрии. И здесь возникает главный вопрос: если образование не дает полноценной практической готовности, то где студент должен получать этот опыт?
Лишь 45% студентов сообщили, что проходят стажировки по PR и коммуникациям. Еще часть респондентов имеют опыт стажировок, но в других сферах. При этом почти 40% участников исследования вообще не имеют никакой практики.
Именно отсутствие практического опыта во многом формирует разрыв между ожиданиями и реальностью профессии. Пока студент видит PR только через лекции, кейсы и соцсети агентств, профессия кажется преимущественно творческой средой.
Среди самых ожидаемых видов занятий в будущей работе — создание креативных идей (71%), организация мероприятий (63%), работа с блогерами (52%). Однако реальная работа часто оказывается гораздо более операционной, рутинной и аналитической.
Один из респондентов сформулировал это особенно точно: «Я думал, что буду придумывать рекламу для брендов, а на деле это тысяча часов Excel-таблиц и аналитики данных».
Возможно, именно поэтому студенты, которые начинают работать еще во время учебы, обычно гораздо быстрее адаптируются к рынку. К моменту выпуска они уже имеют один-два года опыта, понимают устройство агентств и клиентов — и быстрее растут как по карьерному уровню, так и по зарплате.
Еще один показательный результат исследования — достаточно слабая вовлеченность студентов в дополнительное обучение. Несмотря на то, что треть студентов не удовлетворены вузовскими программами, только 11% респондентов регулярно проходят курсы, слушают внешние лекции или занимаются самообразованием. Около четверти студентов вообще не планируют получать дополнительное образование. Остальные ограничиваются единичными курсами или только собираются начать обучение в будущем.
В сочетании с нехваткой практики ситуация выглядит тревожно. Коммуникационная отрасль меняется слишком быстро: новые платформы, инструменты, форматы контента, требования к аналитике и работе с данными появляются быстрее, чем обновляются университетские программы. Поэтому отсутствие привычки к постоянному самообучению может стать для молодых специалистов серьезной проблемой уже в первые годы работы.
Самым популярным вариантом работы среди студентов стали PR-агентства: туда готовы идти более 70% респондентов. Чуть больше половины рассматривают инхаус, еще 52% в будущем хотели бы заниматься собственным бизнесом или консультированием. Еще один любопытный вывод — крайне низкий интерес студентов к государственному сектору и НКО. Лишь 22% готовы рассматривать работу в госструктурах, а некоммерческий сектор интересует менее 10% респондентов.
Во многом агентства для студентов — это школа профессии, где можно быстро набрать опыт, получить сильную насмотренность и ускорить карьерный рост. В индустрии действительно давно существует представление о том, что несколько лет агентской работы дают специалисту значительно больше, чем работа внутри одной компании.
Но одновременно исследование показывает и другую тенденцию — довольно сильную романтизацию предпринимательства. Более половины студентов хотят в будущем работать на себя, несмотря на отсутствие управленческого опыта и довольно слабый интерес к операционной части профессии.
Исследование показало интересный баланс между амбициями и адекватной оценкой рынка. Большинство студентов хотели бы получать 70–100 тысяч рублей уже в первый год после выпуска. При этом многие называют и более высокие суммы — свыше 100–150 тысяч рублей.
Однако одновременно респонденты вполне трезво оценивают реальность рынка: около 40% ожидают, что их фактический стартовый доход составит 30–50 тысяч рублей. Получается, студенты хотят большего, но при этом не питают иллюзий относительно стартовых условий.
Одним из наиболее показательных результатов исследования стала относительно невысокая значимость бренда работодателя.
При выборе работы студенты в первую очередь смотрят на:
• зарплату (77%);
• карьерный рост (68%);
• возможность удаленной работы (44%).
Известность компании, наличие громкого имени или даже возможность работать с гуру отрасли оказались гораздо менее значимыми факторами.
Удаленка при этом вообще стала одним из ключевых критериев выбора работодателя: почти половина респондентов назвали ее важным преимуществом. Это хорошо укладывается в более широкий поколенческий тренд. Молодые специалисты все меньше ориентируются на престиж бренда сам по себе и все больше — на практические условия работы и личный комфорт.
Пиар по-прежнему остается привлекательной профессией для студентов. Молодежь хочет строить карьеру в PR и воспринимает профессию как перспективную.
Но реальность для кандидатов не такая радужная, как их мечты. Значительная часть будущих специалистов приходит в индустрию:
• с нехваткой практического опыта;
• с ограниченным пониманием операционной стороны работы;
• с довольно романтизированным представлением о профессии.
Что делать участникам рынка в этой ситуации?
Вузам необходимо сильнее интегрировать студентов в реальную индустрию и практическую работу. Работодателям — создавать больше возможностей для стажировок и раннего входа в профессию.
А самим студентам — раньше погружаться в практическую работу и расставаться с иллюзиями. Пиар — это не только креатив, вечерние мероприятия и красивые кейсы, но и рутина, операционка и те самые таблицы эксель.
И чем раньше будущие пиарщики это поймут, тем меньше разочарований их ждет после выпуска.