Студенты хотят в PR — но не понимают, что их там ждет

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PR-агентство Comunica опросило более 140 студентов российских вузов, обучающихся по направлениям PR / Связи с общественностью. В выборку вошли учащиеся МГИМО, МГУ, РАНХиГС, МГЛУ, Финансового университета, СПбГЭУ, НГАУДИ, КНИТУ, КФУ, ЧелГУ и других учебных заведений, с результатами опроса ознакомился сайт KP.RU.

Исследование показало парадоксальную картину. С одной стороны, молодежь по-прежнему верит в профессию, хочет строить карьеру в коммуникациях и достаточно трезво оценивает рынок. С другой — многие студенты выходят в профессию почти без практического опыта и с довольно романтизированным представлением о том, как на самом деле устроен PR.

Разбираемся, чего ждут будущие пиарщики от профессии — и насколько эти ожидания совпадают с реальностью.

Путевка в профессию

Большинство респондентов в целом позитивно оценивают свое образование. Около 60% студентов считают, что вуз даст им достаточную подготовку для работы по специальности. Больше трети (35%) уверены, что многому придется учиться уже непосредственно на практике. И только 7% полностью недовольны качеством обучения.

При этом подавляющее большинство респондентов планируют остаться в профессии. Только около 15% студентов не видят себя в PR после окончания учебы. Среди причин отказа от профессии чаще всего назывались более интересные сферы, низкие зарплаты, сложность трудоустройства и нестабильность рынка.

В целом студенты не разочарованы в сфере PR или системе образования. Более того, многие вполне реалистично воспринимают необходимость дальнейшего обучения уже после выпуска. Однако более 40% респондентов прямо или косвенно признают, что вузовской подготовки им недостаточно для полноценной работы в индустрии. И здесь возникает главный вопрос: если образование не дает полноценной практической готовности, то где студент должен получать этот опыт?

Студентам не хватает практики…

Лишь 45% студентов сообщили, что проходят стажировки по PR и коммуникациям. Еще часть респондентов имеют опыт стажировок, но в других сферах. При этом почти 40% участников исследования вообще не имеют никакой практики.

Именно отсутствие практического опыта во многом формирует разрыв между ожиданиями и реальностью профессии. Пока студент видит PR только через лекции, кейсы и соцсети агентств, профессия кажется преимущественно творческой средой.

Среди самых ожидаемых видов занятий в будущей работе — создание креативных идей (71%), организация мероприятий (63%), работа с блогерами (52%). Однако реальная работа часто оказывается гораздо более операционной, рутинной и аналитической.

Один из респондентов сформулировал это особенно точно: «Я думал, что буду придумывать рекламу для брендов, а на деле это тысяча часов Excel-таблиц и аналитики данных».

Возможно, именно поэтому студенты, которые начинают работать еще во время учебы, обычно гораздо быстрее адаптируются к рынку. К моменту выпуска они уже имеют один-два года опыта, понимают устройство агентств и клиентов — и быстрее растут как по карьерному уровню, так и по зарплате.

…и дополнительного образования

Еще один показательный результат исследования — достаточно слабая вовлеченность студентов в дополнительное обучение. Несмотря на то, что треть студентов не удовлетворены вузовскими программами, только 11% респондентов регулярно проходят курсы, слушают внешние лекции или занимаются самообразованием. Около четверти студентов вообще не планируют получать дополнительное образование. Остальные ограничиваются единичными курсами или только собираются начать обучение в будущем.

В сочетании с нехваткой практики ситуация выглядит тревожно. Коммуникационная отрасль меняется слишком быстро: новые платформы, инструменты, форматы контента, требования к аналитике и работе с данными появляются быстрее, чем обновляются университетские программы. Поэтому отсутствие привычки к постоянному самообучению может стать для молодых специалистов серьезной проблемой уже в первые годы работы.

Плох тот студент, кто не хочет работать на себя

Самым популярным вариантом работы среди студентов стали PR-агентства: туда готовы идти более 70% респондентов. Чуть больше половины рассматривают инхаус, еще 52% в будущем хотели бы заниматься собственным бизнесом или консультированием. Еще один любопытный вывод — крайне низкий интерес студентов к государственному сектору и НКО. Лишь 22% готовы рассматривать работу в госструктурах, а некоммерческий сектор интересует менее 10% респондентов.

Во многом агентства для студентов — это школа профессии, где можно быстро набрать опыт, получить сильную насмотренность и ускорить карьерный рост. В индустрии действительно давно существует представление о том, что несколько лет агентской работы дают специалисту значительно больше, чем работа внутри одной компании.

Но одновременно исследование показывает и другую тенденцию — довольно сильную романтизацию предпринимательства. Более половины студентов хотят в будущем работать на себя, несмотря на отсутствие управленческого опыта и довольно слабый интерес к операционной части профессии.

Зарплатные мечты и рыночная реальность

Исследование показало интересный баланс между амбициями и адекватной оценкой рынка. Большинство студентов хотели бы получать 70–100 тысяч рублей уже в первый год после выпуска. При этом многие называют и более высокие суммы — свыше 100–150 тысяч рублей.

Однако одновременно респонденты вполне трезво оценивают реальность рынка: около 40% ожидают, что их фактический стартовый доход составит 30–50 тысяч рублей. Получается, студенты хотят большего, но при этом не питают иллюзий относительно стартовых условий.

Известный бренд? А можно деньгами?

Одним из наиболее показательных результатов исследования стала относительно невысокая значимость бренда работодателя.

При выборе работы студенты в первую очередь смотрят на:

• зарплату (77%);

• карьерный рост (68%);

• возможность удаленной работы (44%).

Известность компании, наличие громкого имени или даже возможность работать с гуру отрасли оказались гораздо менее значимыми факторами.

Удаленка при этом вообще стала одним из ключевых критериев выбора работодателя: почти половина респондентов назвали ее важным преимуществом. Это хорошо укладывается в более широкий поколенческий тренд. Молодые специалисты все меньше ориентируются на престиж бренда сам по себе и все больше — на практические условия работы и личный комфорт.

Пиар по-прежнему остается привлекательной профессией для студентов. Молодежь хочет строить карьеру в PR и воспринимает профессию как перспективную.

Но реальность для кандидатов не такая радужная, как их мечты. Значительная часть будущих специалистов приходит в индустрию:

• с нехваткой практического опыта;

• с ограниченным пониманием операционной стороны работы;

• с довольно романтизированным представлением о профессии.

Что делать участникам рынка в этой ситуации?

Вузам необходимо сильнее интегрировать студентов в реальную индустрию и практическую работу. Работодателям — создавать больше возможностей для стажировок и раннего входа в профессию.

А самим студентам — раньше погружаться в практическую работу и расставаться с иллюзиями. Пиар — это не только креатив, вечерние мероприятия и красивые кейсы, но и рутина, операционка и те самые таблицы эксель.

И чем раньше будущие пиарщики это поймут, тем меньше разочарований их ждет после выпуска.