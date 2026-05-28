Антон Шагин: «Автомобиль не роскошь, а средство передвижения!»

Автомобиль не роскошь, а средство передвижения! Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

И всё это ради премьеры спектакля «Великий комбинатор» по роману Ильфа и Петрова «Золотой теленок». В героев романа перевоплотились Антон Шагин, Максим Аверин, Иван Агапов и устроили автопробег по центру Москвы. На мотоцикле к ним присоединились Сергей Пиотровский и Павел Капитонов…

Антон Шагин в роли Остапа Бендера Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Автомобиль не роскошь, а средство передвижения! Наладим серийное производство советских автомобилей! Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству и бюрократизму! - выкрикивал в матюгальник на всю Малую Дмитровку Антон Шагин. Он в роли Остапа Бендера «идейного борца за денежные знаки». Вошел в роль и был на кураже… Позади него шел загорелый Максим Аверин в тюбетейке, с лавровым венком на груди. Судя по виду вернулся после непродолжительного путешествия по Азии, как и его персонаж из романа Ильфа и Петрова. Хотя на артисте Павле Капитонове был точно такой же венок… Неужели и он Корейко?.. Ни слова больше! Театр держит интригу. Пока не объявлено зрителям распределение ролей. Известно только, что Остап – это Шагин. Паниковский – Иван Агапов, он на всех рекламных фото – в обнимку с гусем. Шуру Балаганова играет Сергей Ююкин.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Эта веселая компания расселась по ретроавтомобилям. «Антилопа-Гну» Козлевича на автопробег не подогнали. В основном были «Волги», «Победы» и «Чайки»… И даже старенькая Volvo затесалась. Три ретроавтомобиля для пробега предоставил Музей Вадима Задорожного. И дружно двинули по Малой Дмитровке, повернули направо, выехали на Каретный ряд и Петровку, по Страстному бульвару вернулись к дверям театра. И бегом на репетицию.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Премьера спектакля «Великий комбинатор» совсем скоро - 9, 10 июня.

Плутовской роман Ильфа и Петрова «Золотой телёнок» о пагубной страсти к наживе в пересказе не нуждается. В название спектакля - «Великий комбинатор» - вынесено ироничное прозвище Остапа Бендера, идейного борца за денежные знаки, знающего «четыреста сравнительно честных способов отъёма денег».

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Остап в воплощении Антона Шагина - неисправимый мечтатель, чей главный талант - внутренняя свобода, его «кормят только идеи». В отличие от остальных героев, которые одержимы жаждой наживы.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Спектакль музыкальный, будет джаз «ревущих» двадцатых, отечественный шансон и авторская музыка.

- Атмосфера театра «Ленком» сама подтолкнула к выбору материала для постановки, - говорит режиссер спектакля и худрук «Ленкома» Владимир Панков. - Марку Захарову был интересен Бендер, он даже исполнил эту роль в юности. А затем был легендарный фильм Марка Захарова «Двенадцать стульев» с Мироновым и Папановым. С такими артистами, как Иван Агапов, Максим Аверин, Антон Шагин, Андрей Леонов, Алексей Маклаков, с такой музыкальной труппой – прекрасно работать именно на материале Ильфа и Петрова. Нашей команде близок авантюрный сюжет «Золотого телёнка», ведь в театре мы все в каком-то смысле мечтатели и авантюристы.