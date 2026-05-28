Названы главные факторы, которые будут влиять на рынок новых авто в России в 2026 году

В Москве прошла конференция для автопроизводителей, дистрибьюторов «Точка зажигания» от Авито Авто. Участники обсудили состояние рынка новых автомобилей, изменение поведения покупателей, развитие цифровых каналов продаж и ключевые факторы, которые будут влиять на отрасль в 2026 году.

ДОРОГИХ МАШИН СТАЛО БОЛЬШЕ

Эксперты платформы-организатора рассказали, что в апреле 2026 года спрос на новые автомобили вырос на 29% — если сравнивать с тем же периодом годом ранее. Статистику трактуют так: растет не просто интерес к новым авто, но и готовность пользователей переходить от поиска к конкретным действиям — изучению предложения и общению с продавцами. Важную роль здесь играют инструменты продвижения. По данным Авито Рекламы, пользователи на 24% чаще добавляют автомобили в «Избранное» и на 45% активнее переходят в профиль продавца после просмотра рекламы на площадке.

Меняется рынок и в контексте цен. Средняя стоимость нового автомобиля в апреле 2026 составила 3,62 млн рублей. Увеличивается доля более высокого ценового сегмента в предложении. Например, доля моделей стоимостью 3-5 млн рублей выросла на 1,5%, а автомобилей за 5-8 млн рублей — на 1,7%.

Продавцы стали предлагать больше отечественных брендов — сказывается локализация автопроизводства. Российских машин в рынке в прошлом году был 31%, теперь — 40%. Доля китайских марок снизилась с 60% до 48%. Отчасти потому, что ряд моделей не везут из КНР, а собирают в РФ. LADA сохраняет крупнейшую долю среди российских марок — 58%. За год этот показатель снизился на 17%. Это, по оценкам представителей платформы, отражает расширение конкуренции внутри российского сегмента.

Полностью онлайн-сценарий покупки пока не стал массовым, хотя цифровые сценарии на авторынке развиваются. Остается актуальна гибридная модель: пользователь изучает предложения, проверяет информацию и бронирует автомобиль онлайн, а финальное решение принимает после визита к продавцу или к дилеру. При этом из опросов платформы следует, что 58% покупателей не готовы полностью переходить в дистанционный формат сделки.

— Покупка нового автомобиля в России остается сложным процессом: рынок быстро меняется, а покупателю не всегда просто разобраться в брендах, моделях, комплектациях, ценах, наличии и условиях покупки. Наша задача — помогать пользователю на каждом этапе: от поиска и выбора автомобиля до сравнения предложений и принятия решения о покупке. Мы развиваем инструменты, которые делают рынок новых автомобилей прозрачнее: подтверждаем наличие машин, фиксируем рекомендованную розничную цену и максимальные скидки от производителей, показываем актуальные предложения дилеров, — рассказал директор бизнес-направления «Новые автомобили» в Авито Никита Ивахненко.

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

На конференции провели панельную дискуссию «Вызовы и новые возможности для авторитейла на горизонте 3 лет». Эксперты обсудили специфику российского авторынка, развитие сервисов, каналы трафика, портрет покупателя и применение искусственного интеллекта в бизнес-процессах.

Директор дирекции по маркетингу АО «АвтоВАЗ» Анна Курочкина поделилась, что классифайды (платформы с объявлениями — прим.ред.) сейчас становятся одной из ключевых точек контакта для клиента — еще до визита в дилерский центр. Директор по маркетингу HONGQI Россия Антон Клименко связал рост продаж новых авто в России в том числе и с работой онлайн-платформы, где потребитель проводит все больше времени:

— Здесь он изучает, сравнивает, выбирает конкретную модель. С приходом множества новых брендов покупателям требуется больше времени, поэтому вырос и срок принятия решения, а сами покупатели стали рациональнее: теперь они сравнивают остаточную стоимость авто и выбирают не только исходя из желаний, но и оценивая экономику покупки и послепродажное обслуживание, — рассказал Антон Клименко.

Участники конференции отметили, что дальнейший рост продаж новых авто будет определяться локализацией, развитием цифровых сервисов, повышением прозрачности предложений и способностью брендов выстраивать доверительные отношения с покупателем на всех этапах сделки.