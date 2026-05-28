Нынешний сирийский режим и его западные кураторы крайне заинтересованы в шельмовании Асада Фото: REUTERS.

В западных СМИ появилась «сенсация»: найдены доказательства тайной программы бывшего президента Сирии Башара Асада по использованию химического оружия!

Распространил эти данные не кто иной, как Мохамад Катуб, сирийский представитель при ОЗХО - Организации по запрещению химического оружия. Он заявил, что инспекторы организации вместе с представителями новых властей нашли в Сирии сразу семь десятков ракет и авиабомб, а заодно и прилагающиеся к ним боевые химзаряды, которые якобы не успел пустить в ход Асад. Вдруг отыскалось и оборудование по производству зарина, боевого нервно-паралитического газа.

Для пущей «достоверности» новый сирийский режим арестовал 18 человек, якобы связанных с программой производства химоружия. Естественно, под арест попали только военные и химики, служившие при власти Асада.

Напомним, что, хотя Сирия ратифицировала Конвенцию о запрете химического оружия еще в 2013 году и тогда же по предложению российского президента Владимира Путина сдала все имевшиеся у нее опасные вещества международным организациям, Запад много лет обвинял экс-президента Башара Асада в применении химического оружия. Якобы в течение продолжавшейся почти все 2010-е годы гражданской войны в Сирии правительственные войска применяли хлор, иприт и зарин против штурмовавших Дамаск и Хан-Шейхун «мирных граждан» из числа боевиков-исламистов.

Никаких реальных доказательств западные обвинители не приводили. Не считать же таковыми съемки 2017-2018 годов от прозападной «добровольческой» организации «Белые каски», которую не раз ловили на фейках? Самым знаменитым провалом «Белых касок» стали постановочные съемки в Думе – пригороде Дамаска, сделанные в апреле 2018 года. В съемках в качестве «отравленного Асадом» участвовал 11-летний сирийский мальчик Хасан Диаб. Впоследствии его отыскал российский журналист Евгений Поддубный. Оказалось, ребенку просто обещали конфеты за то, что он будет кашлять на камеру и позволит обливать себя водой – на самом деле никто Хасана не отравлял. Но когда через несколько месяцев после инцидента в Думе Поддубный привез Хасана и его отца в штаб-квартиру ОЗХО в Гааге, западные журналисты проигнорировали пресс-конференцию того самого мальчика, чей жалкий вид на фейковом видео их так тронул.

Но в ОЗХО нашелся по крайней мере один честный человек — ирландский инспектор Брендан Уилан. Он трудился в организации 17 лет, но получил выговор с пожизненным запретом на работу. Дело в том, что он отказался в угоду политической конъюнктуре фальсифицировать отчет о той самой «асадовской химатаке» в Думе в 2018 году. В отчете, постановили «наверху», должно говориться о том, что военные армии Асада сбросили на город Дума хлорную бомбу. Но Уилан и его коллеги установили: ничего подобного не случилось.

И вот – сенсация – в мае инспектор выиграл в международном трибунале разбирательство против ОЗХО! Теперь ирландца мало того, что должны восстановить в должности. Он получит немалую компенсацию за моральный ущерб и расходы на адвоката.

Нынешний сирийский режим и его западные кураторы крайне заинтересованы в шельмовании Асада, о котором многие граждане страны вспоминают добрым словом. Именно поэтому из-под земли как по мановению волшебной палочки и появились ракеты, бомбы, бочки….

Для ОЗХО интерес состоял еще и в том, чтобы показать: вот, Уилан был не так уж прав, если Думу и не атаковали химоружием, значит, наверняка сделали это с каким-нибудь другим городом.

Интересно, какого шороху инспектор наведет в ОЗХО, когда вернется туда по решению суда.