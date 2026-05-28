Россияне оценили идею гарантировать трудоустройство выпускникам-бюджетникам

Большинство россиян поддержали идею ввести гарантию трудоустройства для выпускников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Госдумы предложили ввести важное нововведение – гарантировать трудоустройство не менее 75% выпускников, которые учились на бюджете. Для этого они хотят активнее использовать целевое обучение и распределять бюджетные места в соответствии с реальными потребностями регионов и рынка труда. Большинство россиян такую идею поддержали. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Фото: Наиль Валиулин

Так, 80% участников опроса считают, что гарантия трудоустройства помогла бы молодым людям увереннее выбирать будущую профессию. Многие отметили, что такая мера сильно повлияла бы на мышление абитуриентов. Некоторые уверены, что это поможет решить проблему дефицита кадров в регионах.

«Нужна гарантия трудоустройства, но в родном городе или области выпускника. Тогда и начнут думать абитуриенты, какую профессию выбирать – гарантированно получить место работы по окончании, или мыкаться по «столицам» с никому не нужным дипломом», – написал один из участников опроса.

А вот 18% опрошенных считают, что гарантия трудоустройства не помогла бы определиться со специальностью. Часть людей опасается, что такая система нарушит принцип справедливости при поступлении.

«Поступать должны по способностям, а распределять уже рандомно либо по местам проживания. Почему везде должны поступать целевики? Многие из них по баллам проигрывают», – отметил другой респондент.

2% участников выбрали вариант «другое». Некоторые опасаются, что государство может заставлять предприятия брать немотивированных работников.

«А может там на выходе из учебного заведения получится дипломированное, но профнепригодное существо, которое не хочет работать, но хочет большую зарплату. Какому предприятию нужны такие работники, которых на него повесит государство в виде ненужного балласта?» – выразила свои переживания участница опроса.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 669 человек.