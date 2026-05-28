В Иркутской области разоблачили фейк о «жёстком режиме экономии»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев Фото: Андрей МИНАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев якобы объявил о введении «жёсткого режима экономии» в связи с дефицитом областного бюджета. Для этого якобы сокращают надбавки и премии бюджетникам, оптимизируют аппарат чиновников.

«Комсомольская правда» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» проверила происхождение сообщений и установила: ролик и сопроводительные документы — фейк.

В пресс службе правительства региона сообщили, что в сети появился дипфейк с участием главы региона. По их словам, в видео содержатся заявления об изменениях в налоговом законодательстве — вопрос исключительно федеральной компетенции, и региональные власти не могут принимать такие решения.

Подобные решения не принимаются на региональном уровне, — подчёркивают в правительстве.

В ролике заметно несоответствие мимики и речи: движение губ не совпадает с закадровым текстом, видеоряд и аудиодорожка не синхронизированы.

За основу была взята запись сессии Законодательного собрания от 18 декабря 2025 года, где обсуждались вопросы бюджета региона, но не в видео не было никаких заявления о сокращениях надбавок бюджетникам или масштабных сокращениях чиновничьего аппарата. То есть для создания дипфейка использовали реальные кадры, а наложенный на них текст и голос — искусственно сгенерированные.

Параллельно в сети распространялся поддельный документ с требованиями экономии и предполагаемыми распоряжениями правительства. В официальных реестрах таких постановлений и распоряжений не найдено, что также указывает на отсутствие правовой силы у распространённой бумаги.

Официальные заявления расходятся с тем, что было вброшено в сеть. Недавно Игорь Кобзев заявлял, что экономика Иркутской области, несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру и внутренние вызовы, «выдерживает удар». Тем не менее власти признают наличие бюджетного дисбаланса и уже предпринимают меры по его выравниванию: пересмотр приоритетов расходов, поиск источников пополнения доходной части и оптимизация бюджетных программ в рамках действующего законодательства.

Эксперты называют такие вбросы типичной тактикой: создание паники, снижение доверия к властям и дестабилизация общественного настроения. В случаях с дипфейками авторы часто используют старые записи, изменяют аудиодорожку и подсовывают фальшивые документы. В правительстве просят жителей и СМИ ориентироваться только на официальные каналы.