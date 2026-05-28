Кожемяко: я обещал генералу Гудкову стать крестным его дочери. Когда его не стало, я выполнил свое обещание

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

…- Олег Николаевич, здравствуйте, это Александр Гамов, Радио «Комсомольская правда», биограф губернатора Кожемяко.

- Приветствую, Александр!

- Я знаю, что вы не так давно были в Донбассе, у своих однополчан. Это не оговорка, это те ребята из тех подразделений, которые вы сами у себя формируете… И всех интересует вот из первых уст, из первых рук - как боевой дух, как настроение у наших ребят?

- Вы знаете, первое, что хочу сказать - боевой дух весьма и весьма крепкий у ребят, и настроены они биться и воевать до победного конца.

Абсолютно даже вот нет ни грамма чувства того, что там есть какая-то усталость… Она совсем не чувствуется в наших войсках - ни в нашем приморском добровольческом отряде «Тигр», ни у бойцов и командиров 55-й дивизии морской пехоты. Они заряжены только на победу.

- И, все, что нужно, у них есть… Да?

- Конечно, министерство обороны обеспечивает их всем необходимым. У них есть дроны, у них есть РЭБ, понятно, что все совершенствуется…

Ребята уверены в себе, понимают и воспринимают очень правильно новую тактику ведения боя. То есть, те вызовы, которые сейчас ставит современный бой.

Шагают в ногу с требованиями времени и заряжены так, честно говоря, на победу.

Это то, что касается духа, что касается тех подразделений, где я успел побывать.

- А вы где побывали?

- А как раз в наших, которые назвал выше.

Ну, а еще я ездил туда крестить дочку Миши Гудкова, моего товарища близкого, который там погиб, это комбриг легендарной 155-й бригады морской пехоты…

Фото: личный архив

СПРАВКА «КП»

Михаил Гудков - первый дважды Герой России - 2023, 2025 (посмертно). В 2025-м - замкомандующего ВМФ России. Героически погиб 2 июля 2025 г. в Курской области - во время ее освобождения от укронацистов.

- Олег Николаевич, а можете рассказать, как проходило крещение?

- Серафима (это - нареченное имя девочки) с шести лет хотела покреститься, у нее в душе это желание было.

И когда я как-то с Мишей разговаривал, а он там, на Донбассе, освобождал населенные пункты, и один из храмов тоже… И вот он мне как-то при встрече говорит – слушай, если что, Олег, будешь крестным моей дочки.

И так вышло, что уже без Миши, но, тем не менее, я это обязательство выполнил.

- А сколько сейчас Серафиме?

- 11 лет. И когда проходило таинство крещения, рядом с нами были те люди, монахи, которые хорошо помнят те трудные бои.

Этот храм освобождали вместе с батальоном «Тигр», поэтому были ребята и оттуда.

Храм пока еще не полностью восстановлен. Но росписи, иконы - сохранились.

И все было очень торжественно, для ребенка это - знаковое событие. Крещение…

И вот как-то так душевно все это произошло. Именно в том храме, который освобождали наши ребята.

Это - восстановление веры, ее воплощение в молодом поколении.

Михаил Гудков и Олег Кожемяко. Июнь 2025-го. Фото: личный архив

- А где она сейчас живет, дочка генерала Гудкова?

- Серафима бывает и во Владивосток, бывает и в Москве.

Она занимается гимнастикой. Причем, увлеченно, и хорошие результаты уже у нее, первый взрослый, несмотря на то, что еще ребенок, и идет на КМС. Я думаю, что сейчас сдаст КМС.

И Миша, а он сам был спортсменом, всегда гордился успехами своей дочери.

Жил, можно сказать, ради нее.

- А супруга Героя была?

- Конечно. Жанна тоже наша местная девчонка, из Спасска.

- Извините за вопрос… А вот вы что чувствовали в эти минуты - как человек православный - когда стали крестным отцом этой девочки?

- Ну, это ответственность, во-первых, за этого ребенка перед Господом Богом, перед Мишей.

У меня есть дети, которых я должен опекать в силу определенных обстоятельств, потому что это - семьи моих друзей, которые отдали жизнь за нас. Помогать им - наш долг.

Второе. Эта девочка с шести лет к этому шла - к учению Христову. К вере… К Богу, в этот богатый духовный мир.

А лично я только с благодарностью принял это предложение – быть крестным отцом Серафимы. К тому же - это было желание Миши.

- А у вас много крестников?

- Я бы не сказал, что много. У меня есть те, которые для меня близкие и родные… я думаю, что их всего три человека.

- Спасибо вам огромное, Олег Николаевич, за такую очень пронзительную беседу. Спасибо огромное, что вы с нами. И - слава Богу.