Кожемяко: я обещал генералу Гудкову стать крестным его дочери. Когда его не стало, я выполнил свое обещание

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП
…- Олег Николаевич, здравствуйте, это Александр Гамов, Радио «Комсомольская правда», биограф губернатора Кожемяко.
- Приветствую, Александр!
- Я знаю, что вы не так давно были в Донбассе, у своих однополчан. Это не оговорка, это те ребята из тех подразделений, которые вы сами у себя формируете… И всех интересует вот из первых уст, из первых рук - как боевой дух, как настроение у наших ребят?
- Вы знаете, первое, что хочу сказать - боевой дух весьма и весьма крепкий у ребят, и настроены они биться и воевать до победного конца.
Абсолютно даже вот нет ни грамма чувства того, что там есть какая-то усталость… Она совсем не чувствуется в наших войсках - ни в нашем приморском добровольческом отряде «Тигр», ни у бойцов и командиров 55-й дивизии морской пехоты. Они заряжены только на победу.
- И, все, что нужно, у них есть… Да?
- Конечно, министерство обороны обеспечивает их всем необходимым. У них есть дроны, у них есть РЭБ, понятно, что все совершенствуется…
Ребята уверены в себе, понимают и воспринимают очень правильно новую тактику ведения боя. То есть, те вызовы, которые сейчас ставит современный бой.
Шагают в ногу с требованиями времени и заряжены так, честно говоря, на победу.
Это то, что касается духа, что касается тех подразделений, где я успел побывать.
- А вы где побывали?
- А как раз в наших, которые назвал выше.
Ну, а еще я ездил туда крестить дочку Миши Гудкова, моего товарища близкого, который там погиб, это комбриг легендарной 155-й бригады морской пехоты…
СПРАВКА «КП»
Михаил Гудков - первый дважды Герой России - 2023, 2025 (посмертно). В 2025-м - замкомандующего ВМФ России. Героически погиб 2 июля 2025 г. в Курской области - во время ее освобождения от укронацистов.
- Олег Николаевич, а можете рассказать, как проходило крещение?
- Серафима (это - нареченное имя девочки) с шести лет хотела покреститься, у нее в душе это желание было.
И когда я как-то с Мишей разговаривал, а он там, на Донбассе, освобождал населенные пункты, и один из храмов тоже… И вот он мне как-то при встрече говорит – слушай, если что, Олег, будешь крестным моей дочки.
И так вышло, что уже без Миши, но, тем не менее, я это обязательство выполнил.
- А сколько сейчас Серафиме?
- 11 лет. И когда проходило таинство крещения, рядом с нами были те люди, монахи, которые хорошо помнят те трудные бои.
Этот храм освобождали вместе с батальоном «Тигр», поэтому были ребята и оттуда.
Храм пока еще не полностью восстановлен. Но росписи, иконы - сохранились.
И все было очень торжественно, для ребенка это - знаковое событие. Крещение…
И вот как-то так душевно все это произошло. Именно в том храме, который освобождали наши ребята.
Это - восстановление веры, ее воплощение в молодом поколении.
- А где она сейчас живет, дочка генерала Гудкова?
- Серафима бывает и во Владивосток, бывает и в Москве.
Она занимается гимнастикой. Причем, увлеченно, и хорошие результаты уже у нее, первый взрослый, несмотря на то, что еще ребенок, и идет на КМС. Я думаю, что сейчас сдаст КМС.
И Миша, а он сам был спортсменом, всегда гордился успехами своей дочери.
Жил, можно сказать, ради нее.
- А супруга Героя была?
- Конечно. Жанна тоже наша местная девчонка, из Спасска.
- Извините за вопрос… А вот вы что чувствовали в эти минуты - как человек православный - когда стали крестным отцом этой девочки?
- Ну, это ответственность, во-первых, за этого ребенка перед Господом Богом, перед Мишей.
У меня есть дети, которых я должен опекать в силу определенных обстоятельств, потому что это - семьи моих друзей, которые отдали жизнь за нас. Помогать им - наш долг.
Второе. Эта девочка с шести лет к этому шла - к учению Христову. К вере… К Богу, в этот богатый духовный мир.
А лично я только с благодарностью принял это предложение – быть крестным отцом Серафимы. К тому же - это было желание Миши.
- А у вас много крестников?
- Я бы не сказал, что много. У меня есть те, которые для меня близкие и родные… я думаю, что их всего три человека.
- Спасибо вам огромное, Олег Николаевич, за такую очень пронзительную беседу. Спасибо огромное, что вы с нами. И - слава Богу.