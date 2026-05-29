Французский муж помнит все не параллельно поставленные тапки

Казалось бы, мужчина и мужчина. Все они одинаково устроены. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Прованс. Глушь. Цикады орут не своим голосом. Голубые деревянные ставни скрипят от ветра. В каждом окне - веревки с бельем. Олеандры кругом. Борщ варить никто не умеет. И тут французский муж вам и говорит:

- Дорогая, почему на наволочке одна пуговица на оттенок светлее остальных? Это же вопиюще! Нет, если ты так видишь - твое законное право, но тогда придется пересмотреть наши договоренности, потому что брак - это…

«?! - думаете вы. - Какая еще пуговица? При чем тут наш брак?! Да российский мужчина не то что пуговицу не заметил бы, он наволочку от простыни не отличит! А этот!»

Или, допустим, так. Бурса. Глушь. Свекровь и три другие невестки пятый день стирают во дворе фамильные ковры. 17 уже выстирали, осталось всего 6. А турецкий свекор тем временем требует:

- Вечером будут гости, надень все украшения, которые мы тебе подарили. Все 8 кило золота на себя надень. Люди должны видеть, что мы взяли в дом не голодранку.

Между прочим, реальные истории с женских форумов, где обитают наши соотечественницы, выбравшие иностранных мужей. Таких там десятки тысяч. И большинство, выходя замуж, совсем не готовы к тем внезапно ярким краскам, которыми импортный супруг расцветит их жизнь.

Казалось бы, мужчина и мужчина. Все они одинаково устроены: пеки ему пироги, смотри ласково, вильни бедром при ходьбе - и отношения будут в порядке. Разве важно, на каком языке он мурлычет «ты моя дорогая»?

Важно, да еще как.

НЕРУССКОЕ ПЬЯНСТВО

Лиза, Хельсинки:

«Нас с моим финским парнем пригласили на вечеринку. Он захватил 4 бутылки пива. Подвох я поняла потом.

Приходим. Сидит компания, каждый со своей бутылкой. Лица у всех ярко-красные. Никаких закусок, нет даже чипсов или орехов. Никто с нами не поздоровался. Они просто сидели в тишине и молча надирались. Мы открыли свое пиво, сели молча его глотать. Я пыталась завязать с кем-нибудь разговор, мне неохотно односложно отвечали. Пиво кончилось, я шепнула парню - пойдем отсюда. По дороге домой спрашиваю, что это было. Секта, где все дали обет молчания? Клуб анонимных алкоголиков? Он устроил мне разнос. Оказывается, я неприлично себя вела. Оказывается, нельзя задавать лишние вопросы. Люди пришли отдохнуть после рабочей недели, посидеть в тишине, расслабиться, перезагрузиться. «Вы, русские, вечно лезете в чужую душу, - сказал мне мой молодой человек. - А мы уважаем личное пространство. Мы просто тихо сидим рядом, это высшая форма доверия».

Кстати, пьют они столько, что мои деревенские пензенские родственники изумились бы. Сегодня мой Вил открыл холодильник. Там 4 бутылки водки. А три ящика пива в холодильник не поместились, стоят под кроватью. Посмотрел он на все это и выдал: «Спиртное заканчивается, надо в супермаркет съездить». Чтобы вы понимали социальный срез: мы оба студенты. Парень у меня айтишник, выиграл конкурс на правительственную стипендию, ему уже сейчас предлагают хорошую работу».

Я СПРОСИЛ У ТРАКТОРА

Таня, Нант:

«О, французское занудство - моя любимая тема! Сколько наших девчонок разводится из-за этого со своими французскими мужьями. Мы же воспитаны на фильмах о парижской галантности. А у них все регулируется, на любую мелочь есть правила. Если нарушишь - ты какой-то бракованный член общества. Прижимистые, саркастичные. Когда мой муж «включает француза», с трудом выношу. Он у меня злопамятный, помнит все не параллельно поставленные тапки».

Дарья, ирландский Корк:

«Наших принято ругать за «загадочную русскую душу». Девочки, вы не жили в ирландской семье… Муж, когда поссоримся, уходит разговаривать со своим трактором. Гладит его со словами: «Брат, нам обоим сегодня тяжело». Мой уральский папа тоже говорит своей «Волге»: «Заводись, родная, Родина ждет». Но папа обсуждает в гараже с мужиками новости из телевизора. А муж может полчаса философствовать с соседом о каких-то древних языческих богах. Оба еле-еле окончили школу. И они тут ВСЕ такие. Кстати, в нашем поселке три паба. А населения - 56 человек и одна грустная коза».

Катя, Небраска:

«У нас с мужем ферма - кукуруза, картошка. Муж завел 70 кур. Они перестали нестись. Муж подал в суд. И выиграл. Теперь он судится за налоговую льготу на этих кур - 318 долларов. Когда я предложила просто отправить их в суп и не заморачиваться, он возмутился - русские не умеют жить системно!»

P.S. Отношения и брак - это сделка, сказал бы Трамп. Все сделки честные, если оба заранее знают условия. А если вы росли в разной среде, смеетесь над разными вещами, вбитые в голову в детстве «можно» и «нельзя» у вас тоже разные, то договориться сложнее.

Хотя будем честны: те же проблемы случаются и у пар, ходивших в один детсад.