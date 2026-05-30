В палатке туристов был пожар? Какую тайну скрывают фотопленки группы Игоря Дятлова

Последним кадром группы Дятлова были знаменитые уходящие в пургу лыжники. Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Каких только версий не придумано в попытке понять, что же произошло с туристической группой Игоря Дятлова в 1959 году! Десятки, если не сотни различных вариантов, включая самые нелепые, всерьез обсуждаются на форумах диванными экспертами. Самые увлеченные конспирологи уверяют – причину гибели органы засекретили настолько, что даже фотопленки туристов подделали. Сложно представить, что в те времена следствие стало бы заниматься подобным, да и как их подделать - проще спрятать или уничтожить

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов: пятикурсник Уральского политехнического института (УПИ), руководитель группы Игорь Дятлов, а также Юрий Кривонищенко, Юрий Дорошенко, Рустем Слободин, Зинаида Колмогорова, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Николай Тибо-Бриньоль и Семен Золотарев. Перед гибелью, как установит следствие, они выскочили из палатки полураздетые и полуразутые, спустились по склону, развели костер в безветренном месте… и погибли. Замерзшие и покалеченные тела всех девятерых были найдены в радиусе полутора километров от палатки.

Что стало причиной трагедии, следствие так и не установило, объяснив причину туманной формулировкой: туристы погибли от «стихийной силы, преодолеть которую были не в состоянии».

Эта формулировка и порождает ныне самые дикие выводы. Одни утверждают, что кадры на туристских фотопленках специально перемешали, чтобы спутать хронологию похода, а на самом деле туристов убили еще в самом начале маршрута - в 41-м квартале, другие доказывают, что расправа случилась в другом поселке. Третьи видят на лбу Игоря Дятлова след от пулевого ранения и т.д. и т.п. И вот уже на ток-шоу озвучивается версия, что на снимках видны приземлившиеся американские аэростаты, а дипломированный эксперт выдает документ, подтверждающий возможность того, что дятловцы запечатлели своего убийцу, выбегающего из леса с клюкой в руке… Неудивительно, что на этом фоне набирает популярность версия о причастности инопланетян.

Фотограф Андрей Сафонов из города Иваново изучением трагедии группы Дятлова занимается больше 15 лет. Следит за новостями, изучает разные версии.

Фотограф Андрей Сафонов Фото: Личный архив.

- Я никогда не ходил в турпоходы, не разбираюсь в медицине, не работал в правоохранительных органах и не сталкивался с пришельцами.

- Поэтому приходится доверяться мнению экспертов, - говорит он. - Зато я разбираюсь в фотографии, успел достаточно много поснимать на пленку, а иногда снимаю и сейчас.

Благодаря «Комсомольской правде», Андрей Сафонов отсканировал с высоким разрешением все имеющиеся в Фонде памяти группы Дятлова негативы и попытался навести, наконец, порядок в фотографических вопросах происшествия.

С подробным докладом эксперт выступил на VII Всероссийской ежегодной конференции, посвященной уральской трагедии. Мы решили опубликовать эту работу, чтобы наши читатели смогли познакомиться с ней.

СКОЛЬКО БЫЛО ФОТОАППАРАТОВ?

Попробуем сегодня разобраться, казалось бы, с простым вопросом. Сколько фотоаппаратов было у туристов?

В уголовном деле фигурируют 4 фотоаппарата с указанием серийных номеров, которые были возвращены родственникам, известна фотография тела Семёна Золотарёва, на котором видно нечто, очень похожее на футляр от «Зоркого», а также есть воспоминания одной из родственниц Тибо-Бриньоля, в которых она утверждает, что им не вернули камеру Николая из-за радиации.

На радиацию исследовали вещи туристов, взятые из ручья, следовательно, у Золотарёва вполне мог оказаться фотоаппарат Тибо. Анализ взаимного расположения кадровых окошек и перфорации показал, что все пять имеющихся в Фонде пленок дятловцев, сняты на разные фотокамеры. Были ли другие аппараты?

В палатке и личных вещах туристов обнаружили 13 фотоплёнок, плюс рулон кинопленки в железной банке. Об этом рулоне высказывается два противоположных мнения. Бывалые туристы рассказывают, что в прежние времена в походы брали старые пленки на ацетатной основе для розжига костра.

Фотографы со стажем, в свою очередь, вспоминают, что профессионалы отдавали предпочтение именно рулонной кинопленке, а у репортеров особым спросом пользовалась «тип А-2» чувствительностью в 200 ед. ГОСТ, которая поставлялась в круглых железных банках.

Фото из личного архива Андрея Сафонова

В пересчете на кадр рулонная пленка выходила дешевле и считалась более качественной, чем обычная из магазина культтоваров. Считаю, что дятловцы (или некоторые из них) отрезали от рулона куски, которыми заряжали свои фотоаппараты. Замечу, её не продавали в магазинах, а распределяли по предприятиям и учреждениям, но для жителей такого крупного промышленного центра как Свердловск раздобыть такую пленку не составляло проблемы.

Какой длины был рулон, доподлинно неизвестно, но очевидно, от него уже отрезали достаточно, иначе в банку с ним не уместилось бы еще 10 пленок. Нет и данных о том, сколько из обнаруженных плёнок было экспонировано. В УД сказано, что от некоторых сохранились картонные коробочки, на которых была указана чувствительность 65 единиц. ГОСТ.

Фото из личного архива Андрея Сафонова

Итак, у группы имелось не менее 18 плёнок (добавим те, что были заряжены в фотоаппараты), плюс рулон неизвестной длины. Известно, что в личном архиве следователя Иванова хранилось шесть плёнок из похода, а в уголовном деле имелось более десятка фотографий, негативов которых нет на этих шести плёнках. Авторство большинства из них, скорее всего, принадлежит Игорю Дятлову.

В 2009 году негативы из архива Льва Иванова оказались в распоряжении Фонда, плёнки из похода были отсканированы и выложены в общий доступ Алексеем Коськиным. К огромному сожалению, вскоре одна из плёнок (первая пленка Кривонищенко или плёнка №6) была утеряна.

Принадлежность плёнок (нумерация фонда):

№1 - вторая плёнка Кривонищенко

№2 - первая плёнка Дятлова

№3 - Тибо-Бриньоль

№4 - Слободин

№5 - Золотарёв

№6 - первая плёнка Кривонищенко

Существует мнение, что 1-я и 6-я плёнки были сняты Юрием Кривонищенко на разные камеры. Оно основано на особенностях фотоаппарата «Зоркий», аналогичные аппараты были и у других членов группы. Это была проверенная временем модель, почти точная копия немецкой камеры Leica II 1932 года выпуска.

Фото из личного архива Андрея Сафонова

КАК ЗАРЯЖАЛИ ПЛЕНКУ В ФОТОАППАРАТ?

Даже в конце 50-х и начале 60-х годов прошлого века подобные камеры оставались востребованы фотолюбителями и некоторыми профессионалами. Перечислим плюсы: неприхотливость и надежность, компактность, легкий вес (580 г), возможность применять сменную оптику (Кривонищенко, как известно, взял с собой телеобъектив «Юпитер-11», но пока никто не смог сопоставить какой-либо кадр из похода), достаточно широкий диапазон выдержек. Кстати, такой же ряд выдержек (и аналогичное устройство затвора) оставался у большинства зеркальных «Зенитов» до самого конца их выпуска. Но были у камеры и существенные недостатки в области эргономики. Даже зарядить аппарат было той ещё задачей. Зарядка происходит снизу, заняты обе руки, приходится одновременно опускать и катушку, и кассету, направляя пленку в зазор перевернутого фотоаппарата.

Фото из личного архива Андрея Сафонова

После того, как пленка, наконец, вставлена в камеру, нужно надеть нижнюю крышку и повернуть на пол-оборота дужку замка, а затем утопить её в углублении механизма. Затем нужно два раза завезти механизм, нажимая спусковую кнопку после каждого завода, наблюдая, вращается ли ручка обратной перемотки. И если вращается, значит, зарядка прошла успешно. Теперь можно установить счётчик кадров на «0».

В спокойных условиях сделать непросто, а уж зимой на морозе… Давайте проследим за Игорем Дятловым на следующих снимках. Дело происходит на первой остановке после выхода со 2-го Северного.

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Зина что-то пишет, Тибо-Бриньоль уже успел сфотографировать Слободина, а Дятлов греет в руках фотоаппарат. И вот Игорь достал свой «Зоркий» из футляра.

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Очевидно, чтобы перезарядить камеру.

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

В это самое время Тибо-Бриньоль и Кривонищенко фотографируют друг друга

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Кривонищенко подошёл к ребятам, Зина взяла у Тибо камеру и собирается снять Рустема, а Золотарёв и Дятлов все еще возятся со своими фотоаппаратами

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Вот уже и Золотарёв снимает (это фото сделано им), а Дятлов так и не сдвинулся с места, всё еще занят перезарядкой своего «Зоркого»

Вывод: зарядить «Зоркий» на морозе сложно, но можно, особенно опытному пользователю.

ЗАЧЕМ ДЯТЛОВЦЫ БРАЛИ ШТАТИВ?

Обратите внимание на замечательную фотографию: вид на 41-й квартал и гору Чистоп.

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Очень красивый, спокойный, умиротворяющий пейзаж. А ведь ребята прибыли в 41 квартал довольно поздно, в 16:30. Приближался закат, уже темнело. Кривонищенко успел оценить ситуацию, выбрать точку съемки. А на его фотоаппарате ещё и желтый светофильтр надет. Снимок тем не менее получился резкий и удивительно уравновешенный. У меня есть стойкое убеждение, что этот кадр был сделан со штатива. Юрий закрепил камеру, тщательно выверил композицию, верно определил экспозицию и с одного дубля сделал прекрасный снимок.

Каким мог быть штатив? Юрий Юдин (участник группы Дятлова, сошедший с маршрута по болезни) как-то вспомнил, что это была деревянная «бандура», ноги которой выворачивались в обратную сторону. Однако он был немедленно подвергнут обструкции со стороны знатоков, которые утверждали, что деревянный штатив слишком громоздок и тяжел для похода. Юдин после этого больше не рассуждал на эту тему, а в среде дятловедов утвердилось мнение, что штативом Кривонищенко могла быть исключительно струбцина, которую можно прикрутить к чему -то или ввернуть в дерево. Но деревянный складной штатив был весьма компактен (в сложенном виде примерно 40 см в длину) и легок (около 400 граммов).

Лично я склонен доверять мнению Юдина. К тому же у деревянного штатива есть преимущество перед конкурентами – не нужно искать место куда его можно прикрутить, да и работать на морозе с ним приятнее, чем с металлическими.

Кривонищенко показал себя хорошим фотографом, как правило, он верно определял экспозицию. Возможно, сказывался опыт или он пользовался в трудных случаях экспонометром. Например, брал «Ленинград» у Игоря, или носил с собой карманный дисковый калькулятор, определявший экспозицию по описанию условий съемки. Сильно ошибся он только один раз, когда делал в помещении портрет лесоруба Огнева (по прозвищу «Борода»).

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Тут было легко ошибиться с калькулятором, да и «Ленинград» Дятлова мог выдавать серьёзную ошибку в условиях слабого освещения.

Стоит упомянуть ещё одно заблуждение, связанное с самым первым кадром Юрия Кривонищенко из похода.

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Часто этой фотографией иллюстрируется прибытие дятловцев в Ивдель. Но снимок сделан в Серове, потому что на заднем плане различим один из типовых домов для железнодорожников, которые строились рядом с вокзалами в Верхотурье.

Фото из личного архива Андрея Сафонова

И в Серове последний дом такого типа здесь сохранился на улице Черняховского.

Фото из личного архива Андрея Сафонова

Большая часть фотоархива Фонда была отсканирована с помощью сканера Minolta Dimage MultiScan Pro и программы VueScan. Разрешение 4800 dpi. Это позволило разглядеть детали.

Вот так на самом деле выглядят «американские аэростаты», которые узрели горе-исследователи.

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

«Человек с клюкой» (тоже результат чьей-то фантазии) оказался корнем поваленного дерева

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Но сканирование с высоким разрешением, развенчав одних призраков, тут же породило других. Смотрите, как забавно выглядит ствол далекого кедра. Как будто шаман пытается преградить туристам путь к Священной горе!

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Но не будем задерживаться на мелочах и перейдём сразу к самому известному кадру с этой плёнки, легендарному 34-му!

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

В то время, как часть исследователей считала этот кадр технических браком, многие полагали, что на нём запечатлено нечто, послужившее причиной трагедии. В одной из статей, вошедших в официальное издание материалов Фонда, доказывается, что на этом кадре запечатлена сцена наблюдения туристами падения или пролета ракеты. После высветления в графическом редакторе в нижней части снимка проявились три темных пятна, которые автор статьи идентифицировал как головы туристов.

Чтобы доказать ошибочность данной точки зрения, я предлагаю рассмотреть по отдельности «ракетный след» и головы туристов. Начнем с голов. Если бы это действительно были головы или любой другой материальный объект, они оказались бы «подрезаны» снизу краем кадрового окна.

Однако, сканирование этого участка пленки вместе с перфорацией показало, что «головы» выходят за границы кадра и обволакивают перфорацию.

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Следовательно, мы имеем дело не с фотоизображением, а дефектом эмульсии, например, плёнка в этом месте пересохла и проявитель не сразу проник в светочувствительный слой. Не важен характер этого дефекта, важно, что это именно дефект, а не изображение объекта.

С головами разобрались, остался «след ракеты». О нем подробно писали здесь.

Я уверен, нет оснований считать, что этот кадр был сделан именно дятловцами. Последним кадром, снятым Юрием Кривонищенко, были знаменитые уходящие в пургу лыжники.

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

После чего он перемотал плёнку на следующий, 34-й кадр. Уже в палатке Юрий прикрутил свой «Зоркий» к штативу. Далее происходит ЧП, и фотоаппарат с присоединённым штативом остаётся в палатке. И вот камера в руках у следователя. Он смотрит на счётчик и записывает в протокол: «Зоркий» № … Заснято 34 кадра.»

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Теперь нужно смотать плёнку назад в кассету и отдать её в проявку. Но пленку не перемотать при взведенном затворе, нужно отключить механизм выдержек специальным рычажком. А для предотвращения поломки этого рычажка инструкция рекомендует сначала нажать на кнопку спуска (объектив предварительно закрыть крышечкой).

Фото из личного архива Андрея Сафонова

Легко представить картину: за письменным столом сидит человек, в руках у него «Зоркий». Перед ним горит настольная лампа, рядом несколько бликующих предметов: стеклянные или жестяные баночки, письменные принадлежности, лупы, другие фотоаппараты и т.д. Камера извлечена из чехла, объектив задвинут в корпус, крышечка на нём отсутствует (скорее всего, крышечек не было ни у кого из туристов, их легко потерять в снегу). Человек нажимает на спусковую кнопку и сам не зная того, делает знаменитый 34-й кадр!

В том, что этот снимок получен примерно таким образом, нет сомнений у многих фотографов, имевших опыт работы с подобными камерами. Начиная с 2013 года, некоторыми исследователями проводились опыты по получению похожих изображений. Вот какого результата добился исследователь под ником galfind при фотографировании кусочков фольги на столе. И у него даже не было объектива от «Зоркого»!

Фото из личного архива Андрея Сафонова

А ведь на объективе Кривонищенко еще имелся и разбитый светофильтр, трещины которого тоже могли внести свою лепту в формирование изображения. К слову, треснуть он мог только в двух случаях: во время ЧП и во время раскопки палатки.

Вернемся к 34-му кадру. В центре 34-го кадра видно восьмиугольное пятно. Приверженцы ракетных версий любят принимать его за сопло ракетного двигателя. Но это не так. У многих объективов «Индустар-22» (такими штатно снабжались фотоаппараты «Зоркий») было 8 лепестков диафрагмы. Если прикрыть диафрагму, паразитный блик от неё примет восьмиугольную форму.

Для тех, кого не убедили приведенные доводы, у меня есть просто убийственный аргумент. На бумажке, в которую была завернута пленка, рукой Юрия Кунцевича (прежнего главы фонда памяти группы Дятлова) написано: «Кадр с задвинутым объективом». Но есть и те, кто соглашаясь с тем, что это технический брак, выдвигает контраргументы:

- всё равно этот кадр сделал Кривонищенко, раз уж он прикрутил штатив, он просто не успел выдвинуть объектив;

- Юра прикрутил штатив, чтобы снять пролет ракеты, но не успел это сделать из-за аварии.

На пленке оставались всего три кадра. Неужели на такое ответственное задание Кривонищенко заложил всего три? Оперативно перезарядить камеру он не успел бы на морозе, да еще и в темноте. Я считаю, что Юрий собирался сделать несколько видовых пейзажных кадров на рассвете, когда остальные ещё спят, и чтобы не терять время, он максимально подготовился. Оставалось только выдвинуть объектив и установить штатив.

И самое важное, опытный фотограф, каким был Юра, никогда не стал бы снимать камерой с задвинутым объективом.

НОВЫЕ СНИМКИ

Перейдем теперь к первой пленке Дятлова.

Фото из личного архива Андрея Сафонова

До недавнего времени считалось, что на этой пленке 31 кадр. Нам удалось найти в архиве недостающий кусок. Он кажется почти пустым, но все-таки содержит слабые следы изображения. Эти кадры сканировали и до нас, но атрибутировали как снимки поисковиков.

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Снимки очень темные, Игорь ошибся с выдержкой, даже имея экспонометр. Но мы можем различить клетчатую рубашку Тибо, голова его скрыта черной шляпой. На двух снимках видна упоминаемая в УД баночка из-под чая Тибо-Бриньоля, теперь мы точно знаем как она выглядела.

Фото из личного архива Андрея Сафонова

Но, главное, нам удалось частично прочитать текст на стенгазете за спиной Рустема Слободина

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

и доказать, что снимки сделаны в школе, которой, по мнению некоторых конспирологов, не существовало вовсе. Три кадра в столовой школы, где ребята занимались распределением походного имущества, сделал Игорь и один кадр - Юра,

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

он же сфотографировал во дворе школы Золотарева с мешком, Рустем там же дважды заснял уборщицу с дочкой.

После 34-го кадра осталось место, как минимум, еще на три снимка. Я не стану утверждать на 100%, но, возможно, это говорит о том, что Игорь использовал именно рулонную пленку. И если это действительно так, то следователи ошиблись, определив чувствительность пленки, на которую была снята установка палатки, в 65 единиц. Чувствительность рулонной пленки была выше, от 90 до 250 единиц ГОСТ. Это может помочь определить точное время установки палатки на склоне Холатчахля.

Примечательно, что на этой пленке тоже есть кадр с задвинутым объективом. Только сделан он был при ярком свете, поэтому имеем другую картинку.

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Тем не менее, оба снимка имеют одинаковую природу, я окрасил их в контрастные цвета и наложил друг на друга. Траектория световых пятен на 34-м кадре Кривонищенко идеально вписалась в световой кружок 30-го кадра с пленки Дятлова.

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

На пленке Рустема Слободина много технического брака, что дает богатый простор для конспирологии.

Фото из личного архива Андрея Сафонова

Что только не находят на кадре 22- и мультиэкспозицию, и фотомонтаж.

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Мы имеем дело с довольно распространенным явлением - замедлением или даже остановкой на морозе второй шторки затвора. В 1981 году проводились государственные испытания фотоаппаратов «Зенит», которые показали, что при минусовой температуре затворы сбоили у 90% испытуемых камер. «Зениты» и «Зоркие» имеют аналогичные затворы.

Оставшиеся пять кадров покрыты черными пятнами, как на этом снимке

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Часто это объясняют засветкой, например, от радиации. Это очень смешно, потому что слово «засветка» имеет корень свет, а значит, на позитиве от радиации должны быть белые пятна. Здесь же мы имеем дело с большими областями непроявленного негатива из-за слипания фотопленки в бачке. Почему так произошло - вопрос к тому, кто проявлял пленку. Обычно это происходит, когда заряжаешь пленку в односпиральный бачок не той стороной…

Фото из личного архива Андрея Сафонова

На пленке №3, которая, по моему мнению, принадлежит Тибо-Бриньолю лишь несколько кадров сделаны самим Николаем, на большинстве снимков он выступает в роли фотомодели.

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

мы видим именно его в роли снежного человека, а не убийцу, преследующего группу. А свой фотоаппарат Николай с удовольствием передавал девушкам. Его камера то в руках у Зины, то на шее у Люды.

Одной из загадок этой пленки является то, что отснята она примерно на половину. В УД не упоминается камер с отснятыми 17-ти кадрами. Интересно, что сразу после проявки, кто-то выцарапал на пустой половине пленки фамилию ЗОЛОТАРЕВ.

Фото из личного архива Андрея Сафонова

Очевидно, что следователи приняли ее за пленку Семёна.

«ЛИСЬИ ГОЛОВЫ»

А вот что действительно меня заинтересовало, так это кадр №8 с Юрием Дорошенко.

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Что за «лисьи головы» торчат в правом верхнем углу кадра? Я ожидал увидеть в этом месте повреждение эмульсии, но его нет, мы изучили эту область под микроскопом. С правой стороны «головы» ограничены кадровым окном, как будто они являются частью изображения, а не дефектом эмульсии. Сразу вспомнились теории о фальсификации плёнок при помощи копировальной рамки. Но соседний кадр опровергает эту идею. Луч солнца, попавший в левый верхний угол, проник за границы снимка и частично засветил межкадровое пространство. При копировании такого не произошло бы.

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Так что же это может быть? У меня пока нет окончательной версии. Наиболее правдоподобные:

а) перед Юрием Дорошенко действительно что-то маячит. Ветер треплет некие тряпки/варежки, которые висят на лыжных палках, как, например, на этих фрагментах;

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

б) к эмульсии на этапе проявки прилип мусор (типа накипи из чайника) и помешал нормальному процессу проявления.

КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ВУЛКАН

И вот, наконец, мы добрались до пленки Золотарева.

Фото из личного архива Андрея Сафонова

Сейчас вы узнаете действительно нечто новенькое. Я обещал вам, что будет жарко и вот этот момент настал!

Долгие годы среди исследователей трагедии существовал консенсус относительно плёнки Семёна Золотарёва: она продолжительное время лежала в ручье, отсюда множественные дефекты.

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Черные пятна на изображении здесь имеют другой характер, нежели на пленке Слободина. Эмульсия местами отслоилась от подложки.

Почти никто не принимал во внимание отсутствие упоминаний о фотоаппарате среди вещей последней четверки. Любые сомнения перекрывались состоянием пленки и фотографией с чехлом от фотоаппарата на теле Золотарева.

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Да, если очень долго держать плёнку в воде, эмульсия начинает отслаиваться. Но на этой пленке имеются совсем уж странные дефекты.

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Поэтому в последние годы стала набирать популярность идея о подделке, типа эмульсию специально повреждали, водили по ней кистью, сыпали на неё песок и т.д. и т.п.

Другого внятного объяснения состояния негативов никто предложить до недавнего времени не мог. И это естественно, ибо мало кому из фотографов приходилось сталкиваться с подобными случаями в своей практике.

Одним из них был американский фотограф Роберт Ландсбург,

Фото из личного архива Андрея Сафонова

который в 1980 году фотографировал извержение вулкана Сент-Хеленс. Он находился слишком близко к жерлу (всего в 6 километрах) и когда понял, что спастись не удастся, продолжил съёмку до конца. Потом перемотал плёнку в кассету, снял камеру со штатива и положил её в рюкзак, который положил под себя для его лучшей сохранности. Семнадцать дней спустя его тело было найдено в пепле, вместе с плёнкой, которую он спас. Фотографии горы-убийцы на ней были с царапинами, пузырями, деформациями и засветками, вызванными воздействием жары и пепла.

Фото из личного архива Андрея Сафонова

Дефекты, которые мы видим на снимках Ландсбурга, очень похожи на дефекты с плёнки №5. Странные засветки, «песок».

Фото из личного архива Андрея Сафонова

На плёнке Золотарева видны и другие признаки воздействия высокой температуры, например, ретикуляция или «сеточка» на эмульсионном слое.

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Набухшие, но ещё не лопнувшие пузырьки эмульсии

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

После изучения негативов под лупой, стало понятно, что плёнка, скорее всего, не была в ручье. Она подверглась воздействию высокой температуры.

Когда это случилось?

Однозначно, в то время, когда плёнка ещё находилась в камере. Её пришлось открывать на свету. Если бы нагрелась уже перемотанная в кассету плёнка, то наибольшие повреждения получили бы первые кадры, и конец не оказался бы засвечен.

Неужели все-таки ракета? Мое мнение - нет. Если бы пленка получила повреждения во время события, то как объяснить паузу, которую взял Золотарёв в фотографировании? Поход он начал снимать достаточно активно, но его последние снимки датированы 29 января. Некоторые исследователи объясняют это усталостью, но мне кажется, что Золотарев обязательно присоединился бы к другим фотографам, когда Николай валялся в свежевыпавшем снегу, изображая снежного человека, или когда Рустем позировал в сгоревшей фуфайке Юрия Дорошенко. Так может его фотоаппарат «поджарился», когда случился этот маленький пожар? И не привело ли это к возникновению конфликтной ситуации в группе? Алексей Коськин предложил другое объяснение. Печка в палатке висела низко, грела хорошо и, если фотоаппарат лежал под ней, за ночь он подвергся бы сильнейшему тепловому излучению.

Очевидно, что Семену нужен был свой собственный фотоотчет о походе. Он не мог надеяться лишь на студентов. И на помощь пришел его новый товарищ Тибо-Бриньоль, который до конца похода передал свой фотоаппарат Золотареву, предварительно вынув из него отснятую наполовину пленку. Можем теперь объяснить и загадочную фразу из УД о том, что сцена установки палатки снималась двумя разными фотокамерами. Одна из них была Игоря, вторая - Тибо-Бриньоля, когда ей уже пользовался Золотарев.

УДИВИТЕЛЬНАЯ СЪЕМКА СЛЕДСТВИЯ

Перейдем к другим негативам Фонда.

Их можно разделить на три части:

1. Фотографии поисковых работ и тел из морга.

2. Снимки из архива Иванова, не имеющие прямого отношения к делу.

3. Пересъемка фотографий из дела и туристских альбомов УПИ.

Нет смысла подробно рассказывать о всех снимках, расскажу о том, что произвело на меня наибольшее впечатление.

Мало того, что следователь Лев Иванов снимал хоть и много, но бестолково, ещё и фотоаппарат его был неисправен. На большинстве снимков резкость стоит на бесконечности, и присутствует сильная паразитная засветка. Такая засветка могла появиться только у камер со съемной задней крышкой.

Вот красноречивый пример. Плёнка, на которой из 18 кадров 6 отведено Ивановым на фиксацию следов на склоне Холатчахля (как ни странно, сняты они резко), 7 - на палатку поисковиков и её окрестности, 5 - на портрет одного из манси (все снимки кроме следов нерезкие).

Вот кадры раскопа лабаза с еще одной пленки.

Лабаз обнаружен, видны лыжа с носком и кто-то из поисковиков.

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Лыжа без поисковиков

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Лыжа и поисковики

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Ещё лыжа и поисковики

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Ещё раз лыжа и поисковики

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Подошли манси, начались раскопки

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Что-то достают из ямы и складывают в рюкзак, кастрюля еще есть

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Разбор лабаза закончен

Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

На этом всё, дальше Иванов переключается на съемку пейзажей и манси. А исследователи до сих пор копья ломают вокруг содержимого лабаза, и что в нем делал картон и вообще, что такое картон в понимании следователей…

Примерно такую же ценность несёт из-за нерезкости и засветок большая часть снимков Иванова из морга. Всего отснято на этот фотоаппарат - 4 плёнки.

Но есть и хорошие новости. На поисках и в морге снимали и другие люди с исправными фотоаппаратами, и которые умели ими пользоваться. Однако публиковать фото тел не будем.

Четыре пленки отсняты Юрием Яровым. Их отличает нестандартная длина и фабричные пометки в области перфорации. Очевидно, что Яровой снимал на рулонную пленку, возможно, импортную, самостоятельно нарезая куски. На одной из его плёнок мы насчитали 42 кадра. В бачок она не влезет, проявить её можно было только с лентой Коррекс, её длина была два метра

Фото из личного архива Андрея Сафонова

Пленки, проявленные с помощью коррекса имеют отметки в виде точек непроявленной эмульсии в области перфорации. Такие же точки мы наблюдаем на сохранившихся плёнках Кривонищенко и Дятлова. А, значит, плёнки дятловцев проявляли разные люди.

P.S.: Мы благодарим Андрея Сафонова за проделанную работу и ждем откликов читателей по адресам: vars@kp.ru, konata@kp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последний кадр сделали не туристы: Раскрыта тайна самого загадочного фотоснимка группы Игоря Дятлова

Новая загадка перевала Дятлова: Откуда взялись две шапки на голове погибшего Семена Золотарева