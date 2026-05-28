«Символ единства, которое должно быть среди нас»: Как правильно подготовиться ко Дню Святой Троицы

Иначе его называют Пятидесятницей: на 50-й день после смерти Христа на апостолов сошел Святой Дух.

- С этого дня существует православное учение о Троице, - рассказывает Александр Власов, клирик храма в честь Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия учителей Словенских (Челябинск), директор православной гимназии. - После схождения Святого Духа в виде «разделяющихся языков, как бы огненных», ученики стали проповедовать о воскресшем Христе по всему миру. Поэтому и в древности, и мы сегодня в этот день говорим о проповеди, триединстве, нашем Боге. Примере единства, которое должно быть среди нас: в семье, между людьми, в наших действиях в течение всей жизни. Проявляется это единство - в помощи друг другу, где бы мы ни находились.

Праздник также именуют днем рождения Церкви, иногда и на светский манер «профессиональным» торжеством духовенства. Но есть и малая церковь - наша семья.

- Господь есть любовь, а любовь - не плотское ощущение, а жертва ради ближнего. Поэтому праздник о понимании любви. День Святой Троицы учит нас, что такое вера на самом деле. Это дар, который ведет нас ко Творцу, и этот дар дает Творец. Помоги ближнему, родственнику, супругу, ребенку. А как? Например, своим подвигом смирения, не скандаль, прости, поддержи. Где-то не обрати внимания на недостатки, - замечает отец Александр.

На Троицу храмы украшают ветками берез, а священнослужители надевают зеленые облачения - цвета жизни.

- Как правильно подходить к этому дню? В интернете сплошь житейско-магические советы: жениться и работать нельзя, зато можно купаться и загадывать желания.

- Если мы говорим о людях светских, то у них есть повод познакомиться ближе с православием и учением о Троице. Православному, конечно, нужно подготовиться к исповеди и причастию. Если не настроены, то хотя бы осознать, что мы едины в Господе нашем. И что перед Богом нет усопших. Поэтому торжество всегда предваряет Троицкая родительская суббота.

Что касается работы в этот день, батюшка отвечает: выпала ваша смена - несите послушание, выполняйте обязанности. У вас выходной? По возможности избегайте работы на земле.

- В Троицу земля благословляется, у нее как бы именины. Вместо работы на земле лучше подумайте о своей жизни, куда она идет и Кто является ее источником.