Мошенники, охотники за личными данными и питбайки: Названы главные опасности для детей во время летних каникул

По последним данным, около половины всех преступлений, которые регистрируют в Москве, - киберпреступления Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Московские школьники ушли на летние каникулы. Впереди у них три месяца беззаботного отдыха. Впрочем, для многих родителей это еще и сезон головной боли – время, которое чада в течение учебного года проводили в школе, они теперь зачастую предоставлены сами себе. А ведь вокруг столько искушений… В столичной полиции составили список главных опасностей, с которыми дети и подростки могут столкнуться во время летних каникул.

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин отмечает, что полиция города на регулярной основе занимается профилактикой правонарушений, жертвами которых могу стать несовершеннолетние. Так, за первые четыре месяца 2026 года стражи порядка провели по Москве более 200 различных мероприятий и рейдов «Подросток». В том числе встречались на территориях школ с ребятами, рассказывая о ситуациях, в которых они могут оказаться, или в которые они могут быть втянуты. Но без участия родителей, конечно, здесь не обойтись.

1. ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ

По последним данным, около половины всех преступлений, которые регистрируют в Москве, - киберпреступления. Нередко жертвами становятся несовершеннолетние. Чаще всего (в 76% случаев) у них дистанционно похищают деньги. Эксперты призывают родителей регулярно общаться с детьми на эту тему, рассказывая об уловках, которые применяют преступники.

- Предотвратить эти преступления мы сможем только через доверительные отношения с детьми, - объясняет замначальника УБК ГУ МВД России по Москве Ольга Козырева. - Мы должны понимать, что под угрозой абсолютно любой ребенок. Никто сегодня от этого не застрахован.

2. «НУЖНА ПОДРАБОТКА НА ЛЕТО?»

Это очень актуальная тема для многих ребят во время каникул. Однако за такими предложениями в интернете чаще всего скрываются все те же телефонные мошенники. И тут велик шанс «устроиться» на такую работу, после которой можно запросто стать фигурантом уголовного дела.

Подростков аферисты часто используют в качестве так называемых дропов – людей, на чье имя оформляют банковские карты или сим-карты, используемые для обмана граждан.

- Ребята могут попасть в такую историю, начиная с 14-летнего возраста, - когда ему по закону разрешается оформлять на свое имя банковские карты и сим-карты, - говорит Ольга Козырева.

По ее словам, в качестве курьеров, которые забирают у обманутых граждан деньги, обычно привлекают ребят постарше, 16-17-летних. Но были случаи, когда в курьеры шли и совсем юные оболтусы. Им обещают за такую «работу» конкретные суммы или процент от содержимого перевезенного пакета. Но правда жизни в том, что чаще всего подростки даже не успевают этими деньгами воспользоваться – их ловят если не после первого эпизода, то на втором-третьем. Уголовная ответственность по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере» (это когда ущерб более 1 млн рублей) наступает с 16 лет. Наказание – до 10 лет колонии. Да, малолетке реальный срок, скорее всего, не дадут. Но в разных регионах уже были прецеденты, когда школьники, ставшие сообщниками телефонных мошенников, получали условные сроки. А это – клеймо на всю оставшуюся жизнь.

Также в качестве «подработки» преступники из интернета предлагают несовершеннолетним разместить у себя в квартире так называемые сим-боксы – «станции», в которые подключаются сотни сим-карт. Именно через них звонящие из-за границы преступники подключаются к российским номерам, которые высвечиваются у жертв. При этом обещанных денег можно и не дождаться.

- Иногда от момента настройки оборудования до задержания могут пройти всего несколько дней, - продолжает Ольга Козырева. - Были случаи, когда проходил всего один день! Найти такие сим-боксы технически не несложно. Так что мы успешно вычисляем и находим пособников преступников.

3. ПРЕСТУПНИК ИЗ ИГРЫ

Сетевые игры – один из самых распространенных каналов, через которые телефонные мошенники и прочие преступники находят своих несовершеннолетних жертв и будущих сообщников. Во многих таких «игрушках» есть системы личных сообщений, которыми могут обмениваться зарегистрированные игроки.

- Преступники начинают общаться с нашими детьми под видом сверстников, - объясняет полковник Козырева. - В какой-то момент злодеи начинают предлагать детям какие-либо артефакты - оружие, доспехи, монеты и так далее. Взамен просят прислать свои интимные фотографии. Так работают и педофилы, которые затем перепродают детские фотографии, и мошенники, использующие в дальнейшем эти материалы для шантажа, чтобы заставлять детей совершать те или иные преступления.

Сетевые игры – один из самых распространенных каналов, через которые телефонные мошенники и прочие преступники находят своих несовершеннолетних жертв Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самое страшное, что в играх преступники могут четко вычислять детей, за которыми не следят родители.

- Если ребенок целый день сидит в игре, это отображается внутри системы. Для преступников это означает, что он не под присмотром родителей, взрослых людей. Именно с такими безнадзорными детьми и начинают работать. Входят в контакт под видом сверстника: давай познакомимся, расскажи мне про себя. Общаются очень мягко поначалу, входят в доверие. А потом - либо выманивают деньги, либо заставляют что-то сделать.

Ольга Козырева отмечает, что через игры преступники могут «зацепить» даже очень маленьких детей, от 7 (!) лет.

- Понятно, что без телефонов сейчас никак, дети используют их в том числе до учебы. Но если вы купили ребенку мобильник, приглядывайте, что делает ваш ребенок в играх и с кем общается. Интересуйтесь своим ребенком! Играет он подолгу в игры - подойдите, спросите, чем он занимается, с кем общается, попросите показать чаты. Человека, который ни с того, ни с сего начинает интересоваться вашим ребенком и набивается к нему в друзья, вы сразу увидите.

Кстати, через игры, в которые играет ребенок, преступники могут украсть личные данные не только самого несовершеннолетнего, но и его родителей.

- Бывает, что телефонные мошенники в чатах игр запрашивают у жертв коды. То есть, ребенок подходит к маме или папе, которые уставшие и рассеянные после работы, и просит назвать код, который сейчас придет на телефон: «Мне будет бонус от игры!» Чаще всего так взламывают Госуслуги родителей.

4. РИСК НА ДВУХ КОЛЕСАХ

Современные дети так увлечены гаджетами, что для большинства родителей попытки чад выйти в оффлайн (то есть, реальный мир) – неимоверное счастье. И ради этого папы с мамами часто даже готовы идти на некоторые перегибы. А иначе сложно объяснить, например, зачем родители дают несовершеннолетним сыновьям и дочкам доступ к своим аккаунтам в приложениях аренды электросамокатов. Уже больше года, напомним, к этой технике допускают только с 18 лет.

Московские полицейские отмечают, что дорожных инцидентов с участием подростков, которые управляют разного рода колесной техникой, становится все больше.

- С января по апрель текущего года по городу произошло 264 ДТП с участием несовершеннолетних. 283 ребят разного возраста получили в них различные травмы, 1 ребенок погиб, - рассказал замначальника Управления ГАИ ГУ МВД России по Москве Александр Чечерин.

Из общего числа пострадавших 21 ребенок получил травмы, катаясь на электросамокатах, 8 – управляя велосипедами, 2 – питбайками (это такие мини-мотоциклы).

- Я, как родитель, из разговоров с собственными детьми знаю, что питбайки сейчас очень популярны. Но при этом это очень травмоопасный вид транспорта, - говорит Александр Чечерин. – Последствия могут быть очень плачевными. Хочу напомнить, что к управлению питбайком допускаются лица в возрасте с 16 лет и имеющие права категории «М». Так что если ваш ребенок проявляет заинтересованность к этой технике, есть смысл записать его в мотосекцию, а не просто купить пит-байк и пустить дело на самотек. Предупредить аварию гораздо легче, чем потом разбираться с последствиями.

Московские полицейские отмечают, что дорожных инцидентов с участием подростков, которые управляют разного рода колесной техникой, становится все больше Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Говорят же, что все правила и рекомендации пишутся кровью. 26 мая в сельской местности Раменского округа Подмосковья погиб 12-летний (!) мальчик, управлявший питбайком. Родные купили школьнику мини-мотоцикл под обещание, что тот будет гонять «только на территории поселка». И это было очень опрометчиво. Пятиклассник решил выехать на главную дорогу – мол, машин там обычно не так уж много. А там в этот момент летела на скорости «Газель». Водитель не успел затормозить. Мальчик погиб на месте.

Остается только в очередной раз обратиться к родителям: дорогие взрослые, не будьте так опрометчивы, берегите своих детей!

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