Боевая работа расчетов БпЛА

Минобороны России публикует кадры объективного контроля с беспилотников, которые подняли в небо операторы 56-го отдельного батальона спецназа 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр». Ими они успешно нейтрализовали скрытый склад боеприпасов, мотоциклы с грузом, бронетранспортер и американскую боевую машину пехоты «Bradley».

«Дроны, оснащенные оптоволоконной связью, привели к срыву планов противника по ротации личного состава и переброске подкреплений на Добропольском направлении. Постоянная работа подразделений 56-го батальона вносит значительный вклад в боевые действия на этом направлении. Благодаря непрерывному мониторингу и точечным ударам, достигается эффективное уничтожение мобильных целей врага, что создает логистические трудности и препятствует снабжению украинских подразделений на передовой», - комментируют кадры в Минобороны России.

Одновременно, расчеты беспилотных систем (БпС) группировки «Центр», используя FPV-дроны, активно противодействуют разведывательным БПЛА ВСУ. Они сбивают в небе тараном дроны: Leleka-100, Shark, PD-2 и «Фурия», которые корректируют огонь и ведут сбор информации о позициях российских войск.

Операторы БпС круглосуточно отслеживают воздушное пространство, и при обнаружении вражеских разведчиков, дежурный FPV-дрон перехватывает и уничтожает цели в воздухе.

«На многих дронах противник наносит нацистскую символику, что говорит о крайней идеологической враждебности», - рассказывают операторы российских дронов.

Систематическое уничтожение разведывательных беспилотников ограничивает возможности ВСУ по ведению артиллерийского огня и сбору разведывательных данных, тем самым повышая безопасность штурмовиков.

Военнослужащие 120-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки «Центр» продолжают не только результативно поражать вражеские позиции, но и с помощью БПЛА «Орлан-10» наводить авиацию на территории с наибольшей концентрацией украинских боевиков.

Начальник расчета БПЛА «Орлан-10» с позывным «Панда» отмечает, что с высоты 4000 метров ему удается выявить и рассмотреть огневые точки, артиллерию и бронемашины противника и с помощью армейской авиации поддержать прицельным бомбометанием действия наших штурмовых подразделений.

На записи можно увидеть, как по полученным координатам, истребитель-бомбардировщик Су-34 наносит точечные удары авиабомбами ФАБ-500 с дистанции в несколько десятков километров.