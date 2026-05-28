Герой спецоперации «Z» Даниил Соколов первым ворвался во вражеские траншеи

Рядовой Андрей Коцюба и Рядовой Даниил Соколов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело. «Ненависть затмевает рассудок», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте».

ГРАМОТНО ЗАЧИЩАЕТ ОПОРНИКИ ПРОТИВНИКА

Рядовой Андрей Коцюба

«Подразделение Андрея Коцюба выполняло задачу по нанесению огневого поражения противнику.

В ходе выполнения задачи Андрей заметил замаскированную пулеметную позицию. Он, грамотно используя рельеф местности, приблизился к противнику и двумя гранатами уничтожил позицию пулемета вместе с расчетом, после чего приступил к зачистке опорного пункта боевиков ВСУ.

Благодаря смелым и решительным действиям Андрея Коцюбы опорный пункт противника перешел под контроль наших военнослужащих.

ПЕРВЫМ ВОРВАЛСЯ ВО ВРАЖЕСКИЕ ТРАНШЕИ

Рядовой Даниил Соколов

«Подразделение рядового Даниила Соколова выполняло захват опорного пункта противника.

В ходе выполнения задачи Даниил столкнулся с интенсивным стрелковым огнем врага.

Он скрытно подобрался к ближайшей стрелковой позиции неприятеля с фланга. Используя ручные гранаты, Даниил, уничтожил огневую позицию и первым ворвался во вражеские траншеи для зачистки опорного пункта. При выполнении задачи лично ликвидировал трех военнослужащих ВСУ.

Благодаря смелым и решительным действиям рядового Даниила Соколова боевая задача была выполнена».