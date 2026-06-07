Мужчина-магнит из РФ попал в Книгу рекордов Гиннеса, притянув вес в 130 кг: Что скрывается за редким даром

Михаил Васильев уверяет, что к нему притягивалось даже дерево. Фото: Личный архив героя публикации

В начале 2000-х они стали настоящей сенсацией. Легко удерживали на своем теле ложки, утюги, сковородки, другие металлические предметы. Одни называли этот феномен божьим даром, другие - уникальной особенностью организма, третьи - чистым шарлатанством.

«Примагничивает даже диэлектрики»

Одним из самых известных людей-магнитов стал Михаил Васильев из Чебоксар. Михаил уверяет, что обнаружил свой необычный дар в 1998 году. Тогда ему было 43.

KP.RU поговорил с ним по видеозвонку.

По словам Михаила, все началось после странного сна.

- У меня была обычная жизнь: работал слесарем, ничем особенным не отличался. А потом однажды услышал во сне спокойный, мягкий голос. Он сказал, что мне нужно готовиться к новому этапу и ничего не бояться. После этого я стал замечать странные вещи: ко мне будто притягивались предметы. Сначала ложки, вилки, что-то металлическое и легкое. Появился азарт: а если взять вес побольше? Пять килограммов, десять... И каждый раз предметы словно прилипали к телу, - рассказывает Михаил.

Только металлом дело не ограничилось.

Рекорды Васильева фиксировали официально. Фото: Личный архив героя публикации

- На мраморной плите стояли чайник и графин. И я подумал: «А получится ли удержать мрамор?» Он ведь даже не проводит электричество. Но плита тоже прилипла, - говорит Михаил. - После этого я начал экспериментировать с по-настоящему тяжелыми предметами. Однажды удержал две железные плиты общим весом 110 кг и две мраморные по 113 кг.

Слухи о человеке-магните быстро вышли далеко за пределы Чебоксар. Мужчину начали приглашать на телешоу - сначала российские, а затем и зарубежные. Его феномен обсуждали в Чехии, Голландии, Китае, Японии и США.

- А я заметил еще одну странность: ко мне стало притягиваться дерево. На одних съемках удерживал на себе бревно весом 130 кг.

В 2000 году имя Михаила появилось в «Книге рекордов Планеты». Там зафиксировали результат: мужчина весом 66 кг удержал на себе железные блоки массой 133 кг. А спустя два года он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Официальный рекорд Васильева - 165 кг. Его зафиксировали во время съемок программы «Что хочет женщина».

По словам Михаила Васильева, ответа на вопрос, почему к его телу притягиваются предметы, он так и не получил, хотя его не раз обследовали. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

«И внук тоже!»

Сейчас Михаилу 70 лет. По словам мужчины, ответа на вопрос, почему к его телу притягиваются предметы, он так и не получил, хотя его не раз обследовали.

- Многие считают, что все дело во влажной коже. Но это не так. Если я вспотею и попробую прилепить к себе ложку, она просто сползет.

Во время моего видеозвонка Михаил снял футболку, чтобы показать: кожа у него самая обычная. Но на просьбу продемонстрировать способности прямо сейчас перевел разговор на семью. Заявил, что необычная способность передалась не только детям, но и шестилетнему внуку. Чудо-детей и внука, правда, тоже «в деле» не продемонстрировал.

- Недавно показал Сережке (внуку), что умею делать. А он взял и тоже прилепил к себе ложки, и они держатся! Но мы не хотим выставлять способности Сережи напоказ. Да и я сам давно перестал ездить по передачам. Сейчас живу спокойно: дача, огород, семья.

И правда, раньше жизнь у Михаила была куда насыщеннее. На пике популярности у него даже работал собственный центр в Москве, где он лечил людей. Но сегодня мужчина предпочитает говорить об этом без подробностей, называя все это хвастовством.

На пике популярности у Михаила работал собственный центр в Москве, где он лечил людей. Кадр из видео youtube.com/@magnetmanfromrussiaofficia7110

Забавная игра

Истории людей-магнитов в России появляются регулярно. Так, в 2020 году прославился Владлен Черненко из Новосибирска. Видео, где мальчик примагничивает ложки, сняла его мама. Владлена приглашали на ТВ, и какое-то время он действительно был звездой. Сейчас в просьбе продемонстрировать способности семья отказала.

В 2015 году публику удивила шестилетняя Алиса Зеленина. Девочка удерживала на теле десятки столовых приборов, рассказывала об экстрасенсорных способностях и уверяла, будто может лечить людей. Сегодня мама Алисы коротко отвечает: «Не даем интервью. Это было давно. Сейчас дочь уже взрослая».

Похожая история произошла и с Женей Карпенко из Магнитогорска. Еще в детском саду девочка заявляла, что внутри нее магнит, и прилепляла к груди ложки. Сейчас Евгении 23 года, и собственные детские способности девушка вспоминает как забавную игру...

Таких историй сотни. Пользователи в Сети рассказывают, как в детстве после активных игр тоже обнаруживали у себя способность удерживать на теле металлические предметы.

Разгадка найдена?

Блогер и разоблачитель «магии» Михаил Лидин провел собственный эксперимент и неожиданно тоже оказался «человеком-магнитом».

Для начала мужчина разделся до пояса и около 20 минут бегал и прыгал, чтобы вспотеть. После этого попытался прилепить к телу ложку, но та сразу соскользнула. Ровно так же, как ранее рассказывал и Михаил Васильев.

Тогда скептик дождался, пока кожа перестанет быть мокрой, но останется слегка липкой, и повторил эксперимент. На этот раз ложки удерживались на груди, руках и спине даже во время движения.

- Никакого магнетизма не существует. Например, если внимательно посмотреть видео с известным «человеком-магнитом» Этибаром Эльчиевым, можно заметить, что ложки в его экспериментах имеют особый изгиб. Из-за этого они буквально цепляются за тело. Некоторые предметы вообще лежат на нем почти горизонтально. О каком магнетизме тогда идет речь? Настоящие магниты притягивают предметы на расстоянии. А «люди-магниты» - нет, - объясняет Михаил Лидин.

С тяжелыми и неметаллическими предметами ситуация иная.

- Здесь дело тоже не в магнетизме. Люди, удерживающие большой вес, обычно сильно отклоняют корпус назад, и предмет оказывается под углом. Также его дополнительно удерживает натяжение кожи.

Есть и другой эффект: из-под тяжелого предмета выдавливается воздух, и его прижимает к телу атмосферное давление.

И еще одна деталь.

- Почти все люди, заявлявшие о своем магнетизме, говорили и о способности лечить людей. А чем громче СМИ трубят о «сверхспособностях», тем больше популярности и - заработка, - считает Михаил Лидин.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Большая физическая нагрузка»

- Чтобы поднимать и удерживать на теле вес более 100 кг, нужны постоянные тренировки с постепенным увеличением нагрузки. Организм должен адаптироваться: укрепляются мышцы, связки, суставы. Без подготовки подобные эксперименты могут быть просто опасны, - объясняет бодибилдер Андрей Мурашкин.

По словам Андрея, многое зависит не только от силы, но и от техники.

- Если говорить о герое статьи, который при весе около 66 кг удерживал металлические пластины без помощи рук и при этом не обладает выраженным спортивным телосложением, то это выглядит почти невозможным. Единственный вариант - использование определенного положения тела: сильный наклон корпуса, смещение центра тяжести, правильный угол установки предметов. Но даже в таком случае человеку приходится прикладывать серьезные усилия.