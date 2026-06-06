Карантина Горилловна и тупительный падеж: забавные истории про школьников, рассказанные в учительских чатах

Забавные истории про школьников, рассказанные в учительских чатах. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

Товарищи взрослые, обнимемся: учебный год закончился! Ну, по крайней мере, у большинства школьников. За эти девять месяцев родителям нередко прилетали претензии от педагогов: не сделал, опоздал, забыл, нагрубил... Теперь слушайте секрет: наши оболтусы педагогов не только огорчают, но и веселят. Мы это знаем из учительских блогов и чатов, за которыми следили с самого сентября.

«Совести у кукушки нет!»

Читаем с ребятами стихотворение про кукушку. Послушали ее пение, зашел разговор и про повадки.

- Ребята, к сожалению, у кукушки нет материнского инстинкта!

- Совести у нее нет, Кирилл Владиславович!

У меня первоклашки. Макар - философ с прекрасно развитой речью. Даже когда я сказала, что 7 плюс 4 не равно 10, ответил: «Ольга Викторовна, давайте порассуждаем!»

Кирилл Константинович, а кто-то ходил на гору Олимп и проверял, действительно там есть боги или нет?

«Ребята, как мы начинаем писать предложение?» Хором: «С большой буквы!» И все написали с маленькой.

«Ваш костюм под цвет моих колготок»

Детские комплименты и признания в любви - бальзам на учительскую душу. Даже когда они попахивают подхалимажем.

«Денис Александрович, ваш костюм сегодня прям под цвет моих колготок!»

Проверяю тетрадки, в одной красуется: «Вы самый лучший учитель!» И как-то стало неловко ставить тройку. Поставила четыре с минусом. И смайлик.

Мои - на День учителя: «Вы даже орете по-доброму!»

Меня одолел ученик 4-го класса: «А вы уже работы проверили?» Спустя урок: «А сейчас проверили?» И снова: «А теперь?» - «Нет, я же не экстрасенс!» - «Эх, Екатерина Юрьевна, а я в вас так верил!»

«Антон Кириллович, хороших выходных! Желаю, чтобы вы наконец-то стали получать миллион рублей!»

Учиться или жениться?

Порой дети удивляют житейской мудростью.

«Светлана Ивановна, а почему пирожок уже заканчивается, а начинка еще не началась?»

Оставила двоечников (2-й класс) делать работу над ошибками в контрольной. Один, лентяй, изнылся. Наконец, выдает: «А если Путин позвонит вам и попросит отпустить меня домой? Отпустите?» Меня опередил другой ученик: «Конечно, нет! Он хоть и президент, но не твой законный представитель».

Второклашке периодически для закрепления даю решать задачи из тренажеров. Девочка не выдержала и говорит: «У меня уже все подруги с женихами, а я все задачи решаю!»

Дети подготовили на окружающий мир интересные факты о насекомых. Рассказ Ани: «Рабочие пчелы живут до 35 дней и никогда не умирают в ульях. Они улетают в поле, где работают, и проводят последние минуты жизни там». Голос из класса:

«Да-а-а, почти как учителя».

Попросила отличника помочь однокласснице с заданием. Его хватило на пять минут. Подлетает весь красный, взлохмаченный: «Не просите меня больше объяснять что-то! Мне нельзя быть учителем! Я зверею!»

На уроке математики была задача на время с пословицей: «Вставай в 5, завтракай в 9, обедай в 5, ложись в 9 - проживешь 99». Диалог с учеником: «А это правда?» - «Давай проверим! Выполняй то, о чем сказано в пословице, и сам узнаешь». - «А вы как узнаете о том, что я дожил до 99 лет?»

«Вы алименты будете платить?»

Дети в школе «сдают» абсолютно все, что видят и слышат дома.

Приходил на урок инспектор, рассказывал про ПДД. Так они давай наперегонки рассказывать, что ездят непристегнутые и без детского кресла.

«Виталий Евгеньевич, когда у вас появятся дети, вы будете им платить алименты?»

На окружающем мире: «Ребята, кто занимается изучением полезных ископаемых, поиском месторождений?» - «Гинеколог!» (Вместо геолог.)

Наши оболтусы педагогов не только огорчают, но и веселят. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Про имена и падежи

Редко кто из учителей первых классов может похвастаться тем, что ученики с первого раза запоминают их имя-отчество.

Летуалевна (Витальевна).

Карантина (Екатерина) Евгеньевна.

Лина Горилловна (Гавриловна).

Ореховна (Эриховна).

Маргарита Витаминовна (Вениаминовна).

Еще один повод для смеха сквозь слезы - каша в голове из разных названий и понятий. Самая «наваристая» - к концу учебного года.

До написания итоговых работ за 4-й класс остается чуть больше месяца. Готовимся, стараемся! Я не сильно волновался до того момента, пока мне ученик не сказал на уроке: «Единственный падеж».

Это еще ничего. У нас недавно обнаружился тупительный падеж.

Гадательный падеж еще есть - слыхали?

У меня ребенок написал в тетради (простите): «Пердежный падеж».

«Графин и графиня жили семьей»

В декабре выпускники писали итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ. Чуть раньше - пробники. В учительских соцсетях случился марафон «крылатых цитат»:

«Л. Н. Толстой в своем произведении «Война и мир» показал настоящие семейные отношения, графин и графиня жили семьей».

«Петр и Феврония счастливо прожили вместе, поэтому в конце оказались в одном гробу».

«Катерина бросается с обрыва, потому что Тихон полюбил Бориса».

«Гринев в кабаке лишился не только денег, но и чести».

«Они окружили Данко, хотели его порешить, но он вырвал сердце из груди, чем всех и осчастливил!»

«Я приведу аргумент из произведения «Леди Баг Мценского уезда».

«Один из ключевых героев «Войны и мира» - Пьер Безруков».

«Сонечка Мармеладова жила в Ленинграде, где и работала».

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Самые популярные фразы педагогов

Платформа «Сферум» провела опрос школьников: какие фразы чаще всего слышите от учителей? Вот рейтинг:

«Дверь открыта, я все слышу».

«Звонок - для учителя».

«Оценку тоже пополам?»

«Маленькая проверочная работа».

«Что вас так развеселило?»

«Достаем двойные листочки».

«Кто шуршит на уроке?»

Учителей тоже спросили про их любимые фразы. Вообще не совпало с детским топом:

«Лес рук».

«Никто не хочет отвечать? Тогда иду по списку!»

«Кто сделал задание, может заниматься своими делами, только тихо».

«По коридору не бегать».