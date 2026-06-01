Герой спецоперации «Z» Сергей Кондрашев отвлек внимание противника на себя

Младший лейтенант Александр Хайдуков и младший сержант Сергей Кондрашев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.«Молись Богу — от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Вежлив бывает и палач».

УНИЧТОЖИЛ МИНОМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ВРАГА

Младший лейтенант Александр Хайдуков

«В районе одного из участков местности Александр Хайдуков в составе артиллерийского расчета выполнял задачу по нанесению огневого поражения противнику.

Получив координаты противника от расчета беспилотных летательных аппаратов, Александр оперативно оценил обстановку и открыл огонь по целям. Точное и скоординированное огневое воздействие привело к уничтожению 82-мм миномёта с расчётом и точки взлёта вражеских БПЛА. Потери противника в живой силе составили до десяти военнослужащих ВСУ.

Благодаря профессионализму, мужеству и самоотверженным действиям младшего лейтенанта Александра Хайдукова, поставленная задача была своевременно выполнена».

ОТВЛЕК ВНИМАНИЕ ПРОТИВНИКА НА СЕБЯ

Младший сержант Сергей Кондрашев

«На одном из тактических направлений подразделение младшего сержанта Сергея Кондрашева выполняло задачу по штурму опорного пункта противника.

В ходе наступательных действий взвод попал под минометный обстрел противника. Кондрашев принял решение о подавлении огневой точки противника и отвлекающими выстрелами создал условия для атаки во фланг противника. При непосредственном соприкосновении с противником Сергей, используя гранаты, уничтожил до пяти военнослужащих ВСУ.

Благодаря смелым и решительным действиям младшего сержанта Сергея Кондрашева боевая задача была выполнена».