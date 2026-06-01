Президент РФ Владимир Путин во время совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске. Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин 1 июня собрал в Кремле заседание по Старобельску. Обсуждали расследование, были названы первые имена обвиняемых. Но фурор на Украине и в мировых СМИ произвело заявление президента о том, что конфликт с Украиной перешел «в новое качество».

ЗАЯВЛЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА: ГЛАВНОЕ

Путин объявил о «новом качестве» конфликта с Украиной Владимир Путин заявил, что «киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений»

Сначала глава государства выступил со вступительным словом. Вот, что он сказал:

1. Нападение на коллледж – кровавое преступление киевской хунты.

2. Главная цель сейчас – оказать всю возможную помощь пострадавшим и семьям погибших.

3. Президент выразил искренние соболезнования семьям, семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое – своих детей и внуков.

4. Занятия с 22 мая переведены на дистанционный режим, но студенты должны доучиться и выпуститься.

5. Организаторы атаки будут выявлены и понесут наказание. И оно будет неотвратимым.

О ПОСТРАДАВШИХ И ПОГИБШИХ

Первым отчитался глава ЛНР Леонид Пасечник. Он привел основные факты:

- Для удара по колледжу было использовано 16 дронов.

- Студенты учились на 1-3 этажах, а жили на 4 и 5 этаже пятиэтажного здания. Оно и было атаковано.

- Непосредственно в общежитие ударило 3 беспилотника.

- В момент атаки в общежитии находилось 89 студентов. 21 человек погиб: трое парней и восемнадцать девушек в возрасте от 18 до 22 лет.

- 45 человек получили ранения и травмы, 7 из них остаются в больницах. Один парень – в очень тяжелом состоянии: ампутирована нога, не раскрылись легкие. Врачи до сих пор не разрешают его даже транспортировать на лечение в Москву.

В момент атаки в общежитии колледжа находилось 89 студентов. 21 человек погиб: трое парней и восемнадцать девушек. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Разбор завалов начался через полчаса после трагедии. Помогали всем миром: из ближайших населенных пунктов согнали технику, свои тракторы пригнали местные фермеры.

- Спасательная операция длилась 45 часов. За это время 15 раз объявлялась беспилотная опасность – украинские беспилотники летали над колледжем.

- Создан специальный штаб, который помогает родственникам с документами, чтобы все пострадавшие и семьи погибших смогли получить материальную компенсацию.

Глава ЛНР Леонид Пасечник во время совещания в Кремле. Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- С детьми и родителями работают психологи, всех ребят вскоре отправят на смену в «Артек», - добавила вице-премьер Татьяна Голикова.

СУДЬБА КОЛЛЕДЖА

- Мне Сергей Сергеевич (Кравцов, министр образования, - ред.) задал вопрос, что мы думаем делать дальше с этим учебным заведением, - сказал глава ЛНР. - Владимир Владимирович, мы должны восстановить его.

Леонид Пасечник добавил, что сегодня идет борьба за умы и сердца детей. И будущие учителя, пережившие это горе, лучше всех поймут, чему они учат ребятишек.

- Кратенький пример, с одной девчонкой разговаривал, которая спаслась, - продолжал губернатор. - Она рассказала, как под ней проваливался пол, как она упала в самый низ, как она откапывалась, как она разбирала завал между упавшими плитами, как вышла на свет, как звали, как сказали, куда идти. Я что хочу сказать? Настолько смелый человек. Я ей говорю: «Я думаю, вы будете жить очень долго и счастливо. И ваш пример должен быть примером для всех остальных. Вы настоящий человек, настоящий патриот». И вот таких же патриотов, я думаю, мы должны воспитывать в городе Старобельске.

Путин идею поддержал. Татьяна Голикова добавила – первые оценки по срокам восстановления будут даны 3 июня.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава ЛНР Леонид Пасечник во время совещания. Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТРОЕ ОБВИНЯЕМЫХ

Пришло время правовой оценки. Слово взял генеральный прокурор Александр Гуцан. Он заявил, что расследование уголовного дела по удару продвигается. Сформирован список обвиняемых, первым в нем значится командир, отдававший приказ об атаке.

- Это глава 414-й отдельной бригады беспилотных сил Украины «Птицы Мадьяра» Андрей Клименко. Вместе с ним ответственность понесут и вышестоящее командование: командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (уже приговорен в России к пожизненному заключению) и начальник ГУР Украины Олег Иващенко, - заявил генпрокурор.

Кроме того, проверка идет и в отношении «лиц, ответственных за работу системы ПВО», которая должна была защищать Старобельск. Оценят и работу систем оповещения о беспилотной опасности – но здесь, по словам Гуцана, все было организовано на должном уровне.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и генпрокурор РФ Александр Гуцан во время совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске. Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента

Следующим доложил глава Следственного комитета Бастрыкин. Он заявил, что с начала конфликта в 2014 году погибло уже 7723 гражданских, еще более 30 тысяч человек пострадали. 2116 раз украинские военные атаковали учебные заведения, от колледжей до детских садов. И ситуация в последнее время только обострилась.

- 7 апреля 2026 года в период с 10 до 12 часов украинские военные дважды атаковали здание Великознаменской школы № 2 в селе Великая Знаменка с использованием 10 БПЛА. В этот момент в школе находилось 30 учеников, 18 педагогов, шли учебные занятия, -привел пример Бастрыкин.

Дальше – Старобельск. 31 мая атаковали Гениченск – там осколок попал ребенку в сердце, ранены 11 гражданских.

- О преднамеренности действий украинских военных в Старобельске говорит использование установленных на БПЛА антенн Starlink для наведения целей с помощью спутниковой связи, - заявил Бастрыкин.

То есть наводили по американским системам и точно знали, что убивают невинных подростков. А били беспилотниками компании Fire Point, которая по данным антикоррупционных расследований НАБУ тесно связана с Миндичем, а значит фактически принадлежит самому Зеленскому.

- Обнаруженные фрагменты БПЛА используются для изготовления таких аппаратов, как Fire Point 1, Fire Point 2 и «Журавец», способных нести боевую часть массой до 120 килограммов каждый. Для определения типа и мощности взрывных устройств в центре специальной техники ФСБ России проводится взрывотехническая экспертиза, - доложил глава СК.

«НОВОЕ КАЧЕСТВО» КОНФЛИКТА

Итог сказанному подвел Владимир Путин.

- Ну что же? Похоже, что сознательно - именно сознательно - совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж? Это их выбор. Об этом мы сейчас поговорим в закрытом режиме.

Камеры выключились, оставив вопрос – что значит «новое качество конфликта»? Усиление ударов по тылу? Применение новых типов оружия? Изменение целей для наших ракет и беспилотников?

Ответ мы скоро узнаем – из сводок Минобороны.

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