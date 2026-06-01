«Папина дочка» Мирослава Карпович впервые вышла замуж в 40 лет

Мирослава Карпович. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович вышла замуж. 40-летняя актриса расписалась со своим избранником и опубликовала в соцсетях фото из ЗАГСа.

На снимках Мирослава позирует на фоне Дворца бракосочетаний в белом платье с цветочным принтом. Актриса призналась, что она очень счастлива. Личность своего избранника Мирослава не раскрывает. Артистка только упомянула, что он не связан со сферой кино.

«Мама, семья, жена. Люблю вас! Для особо любопытных - муж не артист!» - подписала фото Карпович.

Мирослава снялась у входа в ЗАГС. Фото: соцсети.

Слухи о помолвке Мирославы начали обсуждать примерно полгода назад. Тогда актриса появилась на публике с кольцом на безымянном пальце. Колечко было украшено маленьким бриллиантом. Судя по скромным размерам камня, избранник Карпович не тратит лишнего на украшения для любимой женщины либо просто не имеет такой возможности.

Поклонники поздравляют любимую актрису и желают ей счастья. Многие помнят болезненный разрыв Мирославы с звездой «Мажора» Павлом Прилучным. Актер ушел к ней в 2020 году после развода с женой Агатой Муцениеце, однако всячески скрывал этот роман. Их отношения были красивыми, но короткими: через два года Павел и Мирослава расстались.

Прилучный почти сразу женился на своей нынешней избраннице Зепюр Брутян, сыграв с ней пышную свадьбу. Позже Павел заявил, что звезда «Папиных дочек» помогла ему справиться с депрессией после развода. При этом Павел подчеркнул, что никогда не относился к Мирославе, как к любимой женщине.

«Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира - замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу. Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне так жалко девчонку, потому что она столько натерпелась, столько говна писали», - рассказал Прилучный в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

Мирослава же несколько лет назад поделилась: она никогда не хотела, чтобы рядом с ней был мужчина-актер.

«Я вообще никак не воспринимаю мужчин-актеров. Я была студенткой театрального вуза и все мы, пройдя эти стены, выходим и говорим: «Чтоб я встречалась с актером?! Не дай боже!». Потому что это те мужчины, которые выщипывают себе брови, думают, сколько у них кубиков пресса. Боже мой…», - рассказывала она в одном из интервью.