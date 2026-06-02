Командир взвода БПЛА с позывным «Кредо». Фото: Минобороны РФ.

Специалисты беспилотных систем из 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» успешно поразили транспортные средства и боевиков ВСУ в Харьковской области, нарушив логистические цепочки противника. Ими были уничтожены автомобили и роботизированные комплексы, которые использовались для доставки провианта, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Высокая эффективность ударных БПЛА в нейтрализации вражеской техники и укреплений подтверждается регулярными успешными операциями на этом направлении: воздушная разведка постоянно отслеживает местность, операторы ударных дронов находятся на боевом дежурстве, готовые передать данные о целях командованию. Для поражения используются FPV-дроны и коптеры, оснащенные осколочно-фугасными или кумулятивными боеприпасами.

Командир взвода БПЛА «Кредо»: добиваемся мирного неба над головой для наших детей

На записи можно увидеть, как разведчики выявили с неба и уничтожили антенны связи и средства управления ВСУ, в том числе в ночное время, используя тепловую сигнатуру. Это позволило нарушить управление войсками и ликвидировать средства связи противника, а также уничтожить живую силу вблизи выявленных объектов.

Военнослужащие 352-го мотострелкового полка также поделились кадрами уничтожения пунктов управления БПЛА, огневых точек и живой силы ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа «Молния-2». Эти дроны, обладающие высокой автономностью и помехозащищенностью, способны действовать на дальних расстояниях, а также нести на себе боевую часть весом в 6-7 килограммов.

«Наша задача ударить первыми, расчистить путь подлета для FPV-дронов от сетей и веток. Взаимодействие с другими подразделениями играет сегодня большую роль, так как мы делаем одно дело: добиваемся мирного неба над головой для наших детей», - подчеркивает командир взвода БПЛА с позывным «Кредо».

Операторы БПЛА также разбрасывают с помощью «Молния-2» листовки, призывающие военнослужащих ВСУ к сдаче в плен.

Подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей Украины. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.