Оператор БПЛА Маэстро рассказал про новый российский беспилотник «Молния-2»

Операторы научились на «Молния-2» выполнять фигуры пилотажа и могут догнать любой вражеский беспилотник Фото: Минобороны РФ.

В ходе специальной военной операции на Добропольском направлении расчёты беспилотных систем группировки войск «Центр» успешно нейтрализовали группу наземных робототехнических комплексов (НТРК) ВСУ.

Операторы FPV-дронов и ударных БПЛА, действуя круглосуточно, уничтожают тяжёлые коптеры и разведывательные аппараты противника, тем самым ограничивая его мобильность и логистические возможности. Они лишают противника на передовой: топлива и батарей для систем связи, продовольствия, чистого вещевого имущества и боеприпасов.

Операторы БПЛА рассказали про новый российский беспилотник «Молния-2»

Все это можно увидеть на свежих кадрах, которые представило Минобороны России.

Операторы войск беспилотных систем (БпС) из состава 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии группировки «Центр» также все чаще применяют дроны-перехватчики для борьбы с вражескими беспилотниками.

«Отмечаются рост успешного противодействия разведывательным БПЛА самолётного типа, которые ведут наблюдение за позициями российских войск. Общая эффективность подразделений БпС заключается в систематическом подавлении воздушной и наземной активности противника», - комментируют кадры в Минобороны России.

Наши операторы высоко оценивают возможности отечественных беспилотников, таких как «Молния-2», отмечая их скорость, маневренность и грузоподъёмность.

«Очень много «Баба-Яг» и «крыльев». За все время подразделением сбито более 600 «Баба-Яг», и «крыльев» от 30 до 40», - заявил командир отделения БПЛА с позывным «Енот».

Оператор БПЛА «Маэстро» отметил, что новый беспилотник летит дальше и уверенно сбивает любые дроны противника, так как несет около килограмма взрывчатки.

«Молния-2» меньше и легче, ускоряется при необходимости до 360 км.ч, можно на ней выполнять фигуры пилотажа: «петлю» и «бочку»», - похвал отечественное вооружение оператор БПЛА с позывным «Ежик».

Военнослужащие подразделений войск БпС ежедневно поддерживают наступательные действия штурмовиков группировки. Слаженная работа создает условия для эффективного продвижения на Добропольском направлении СВО.

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